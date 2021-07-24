Самые скоростные поезда в мире, которые вы не заметите, если моргнёте

С начала XIX века поезд всегда служил олицетворением человеческой инженерной мысли и мастерства, а его изобретение всегда подталкивало нас к разработке ещё более новаторских технологий и распространению промышленной революции по всему земному шару.



Сегодня поезда стали одним из самых быстрых наземных способов передвижения, и они продолжают совершенствоваться с каждым днём!



Являетесь ли вы просто туристом, любящим комфорт, или настоящим ценителем поездов, предлагаем вам узнать о 25 самых быстрых поездах в мире! И не вздумайте моргнуть, а то их можно не заметить!



25. Поезд «Гиперпетля» (Hyperloop Train)









Начнём этот список с почётного упоминания. Требующий годы работы, чтобы стать коммерческой реальностью, поезд «Гиперпетля» — это теоретическое высокоскоростное транспортное средство, предложенное миллиардером и предпринимателем Илоном Маском (Elon Musk).



Перемещаясь по трубе низкого давления, поезд «Гиперпетля» может двигаться со скоростью до 760 миль в час (1223 км/ч) — достаточно быстро, чтобы преодолеть расстояние от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско всего за 30 минут.



24. «Маллард 4468″ (Mallard 4468)





Развивающий скорость до 126 миль в час (202,78 км/ч), «Маллард» побил мировой рекорд скорости среди паровозов в 1938 году и по сей день считается самым быстрым в мире поездом на паровой тяге.

3. TGV POS

1. SC Маглев серии L0 (SCMaglev L0 Series)