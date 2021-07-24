Самые скоростные поезда в мире, которые вы не заметите, если моргнёте

С начала XIX века поезд всегда служил олицетворением человеческой инженерной мысли и мастерства, а его изобретение всегда подталкивало нас к разработке ещё более новаторских технологий и распространению промышленной революции по всему земному шару.
Сегодня поезда стали одним из самых быстрых наземных способов передвижения, и они продолжают совершенствоваться с каждым днём!
Являетесь ли вы просто туристом, любящим комфорт, или настоящим ценителем поездов, предлагаем вам узнать о 25 самых быстрых поездах в мире! И не вздумайте моргнуть, а то их можно не заметить!
25. Поезд «Гиперпетля» (Hyperloop Train)
Начнём этот список с почётного упоминания. Требующий годы работы, чтобы стать коммерческой реальностью, поезд «Гиперпетля» — это теоретическое высокоскоростное транспортное средство, предложенное миллиардером и предпринимателем Илоном Маском (Elon Musk).
Перемещаясь по трубе низкого давления, поезд «Гиперпетля» может двигаться со скоростью до 760 миль в час (1223 км/ч) — достаточно быстро, чтобы преодолеть расстояние от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско всего за 30 минут.
24. «Маллард 4468″ (Mallard 4468)
Развивающий скорость до 126 миль в час (202,78 км/ч), «Маллард» побил мировой рекорд скорости среди паровозов в 1938 году и по сей день считается самым быстрым в мире поездом на паровой тяге.
«Маллард» был снят с эксплуатации в 1963 году, и теперь его можно увидеть в Национальном железнодорожном музее Соединённого Королевства (United Kingdom’s National Railway Museum) в Йорке.
23. «Асела Экспресс» (Acela Express)
Принадлежащий компании Amtrak, высокоскоростной поезд «Асела Экспресс» курсирует по всему Северо-восточному коридору Соединённых Штатов — от Вашингтона до Бостона, штат Массачусетс. Развивая максимальную скорость 150 миль в час (241,4 км/ч), «Асела Экспресс» является самым скоростным поездом в Северной Америке.
22. Скоростной поезд THSR 700T
Разработанный и произведённый в Японии, скоростной поезд THSR 700T был спроектирован почти сразу же после японского электропоезда серии 700 сети Синкансэн (Shinkansen 700 Series). Развивая максимальную скорость 186 миль в час (299,34 км/ч), THSR 700T является самым быстрым скоростным поездом на острове Тайвань.
21. «Талис» (Thalys)
Курсируя со скоростью 186 миль в час (299,34 км/ч), «Талис» соединяет между собой 17 городов Бельгии, Германии, Франции и Нидерландов. Отправляясь из Брюсселя, «Талис» может прибыть в Париж в течение 90 минут, и обещает полное возмещение расходов, если прибудет не вовремя.
20. «Реджина» (Regina)
«Реджина» — это шведский высокоскоростной пассажирский поезд производства компании Bombardier Transportation. Хотя он, как правило, двигается на коммерческой скорости 120 миль в час (193,12 км/ч), модифицированный поезд «Реджина» установил рекорд скорости среди железнодорожных поездов Швеции в 2008 году, достигнув 188 миль в час (302,56 км/ч).
19. «А-Же-Ве Итало» (AGV Italo)
Официально известный как «А-Же-Ве 575″ (AGV 575), «Итало» был произведён французской машиностроительной компанией Alstom и принадлежит итальянской компании NTV. Развивая максимальную скорость до 190 миль в час (305,78 км/ч), «А-Же-Ве Итало» являлся самым скоростным поездом в Италии до 2015 года, когда его рекорд скорости был побит «Красной стрелой 1000″ (Frecciarossa 1000).
18. TCDD HT80000
Почти полностью созданный на платформе «Сименс Веларо» (Siemens Velaro), HT80000 может достигать максимальной скорости примерно в 190 миль в час (305,78 км/ч) и является самым быстрым коммерческим высокоскоростным поездом в Турции.
17. «Альстом Евродуплекс» (Alstom Euroduplex)
«Евродуплекс» — это высокоскоростной двухуровневый поезд, достигающий скорости 200 миль в час (321,87 км/ч). Первая версия была куплена и введена в эксплуатацию французской железнодорожной компанией SNCF, однако вторая была также продана компании ONCF в Марокко, тем самым сделав «Евродуплекс» первым высокоскоростным поездом на африканском континенте.
16. «Евростар е320″ (Eurostar e320)
Двигающийся со скоростью 200 миль в час (321,87 км/ч), поезд «Евростар е320″ соединяет между собой Лондон, Париж и Брюссель, а также проезжает под Ла-Маншем.
Хотя поезда компании Eurostar производятся немецкой компанией Siemens Velaro, «Евростар» на самом деле является международной совместной работой Франции, Великобритании и Бельгии.
15. KTX-Sancheon
Введённый в эксплуатацию в 2009 году, этот южнокорейский поезд стал кульминацией более чем десятилетнего исследования и вторым высокоскоростным поездом, разработанным корейцами. KTX-Sancheon может ездить на максимальной скорости 219 миль в час (352,45 км/ч), однако из соображений безопасности его скоростной режим был ограничен до 186 миль в час (299,34 км/ч).
14. «Тальго 350″ (Talgo 350)
Изначально построенный для того, чтобы соединять два испанских города — Мадрид и Барселону — скоростной поезд «Тальго 350″ может достигать максимальной скорости, равной 227 милям в час (365,32 км/ч). Из-за передней части поезда, похожей на клюв утки, в народе его прозвали «Пато» (Pato), что в переводе с испанского означает «утка».
13. «Зефиро 380″ (Zefiro 380)
Произведённый канадской аэрокосмической и транспортной компанией Bombardier, «Зефиро 380″ может достигать одну из лучших эксплуатационных скоростей — 236 миль в час (379,81 км/ч). В ближайшем будущем он будет ездить по железным дорогам Китая.
12. Сверхскоростные пассажирские экспрессы Синкансэн (Shinkansen)
Управляемые компанией East Japan Railway Group, сверхскоростные пассажирские экспрессы E5 и Е6 японской высокоскоростной сети железных дорог Синкансэн могут достигать скорости, близкой к 250 милям в час (402,34 км/ч). Поезда также хорошо зарекомендовали себя способностью двигаться на высокой скорости без ущерба для комфорта или безопасности пассажиров.
11. «Красная стрела 1000″ (Frecciarossa 1000)
Высокоскоростная «Красная стрела 1000″ является самым быстрым поездом, находящимся в эксплуатации в Италии, максимальная скорость которого достигает почти 250 миль в час (402,34 км/ч). Он также является одним из самых экологически безопасных высокоскоростных поездов в мире: с минимальными выбросами углекислого газа (CO2) и почти на 100% состоя из перерабатываемых материалов.
10. «Веларо Е» (Velaro E)
Построенный компанией Siemens Velaro и управляемый государственной железнодорожной сетью RENFE, высокоскоростной поезд «Веларо Е» может достигать максимальной скорости, равной 251 миле в час (403,95 км/ч). Он является обладателем рекорда скорости для железной дороги Испании, а также обладателем мирового рекорда скорости для немодифицированных коммерческих поездов (до 2010 года).
9. «Айс V» (ICE V)
Первоначально известный как «Междугородный экспресс» (Intercity Experimental), «Айс V» был финансируемым правительством исследовательским проектом, инициированным для изучения возможности высокоскоростного железнодорожного сообщения в Германии. В 1988 году он установил новый рекорд скорости для железнодорожного транспорта, разогнавшись до 253 миль в час (407,16 км/ч).
8. Реактивный скоростной поезд LIMRV
Названный сокращённо от «Экспериментальное транспортное средство на линейном асинхронном двигателе» (Linear Induction Motor Research Vehicle), скоростной поезд LIMRV был оснащён газовой турбиной мощностью 3000 лошадиных сил для питания линейного асинхронного двигателя, а также двух реактивных двигателей J52, чтобы достигать ещё более высокой скорости.
В 1974 году LIMRV достиг 256 миль в час (411,99 км/ч), что стало в то время мировым рекордом скорости среди транспортных средств традиционной железной дороги.
7. «Аэропоезд I80″ (Aérotrain I80)
«Аэропоезд I80″, сконструированный французским инженером Жаном Бертином (Jean Bertin), представлял собой монорельсовый поезд на воздушной подушке с реактивным двигателем, который в 1974 году установил рекорд скорости для сухопутного транспорта на воздушной подушке, достигнув 267 миль в час (429,69 км/ч).
Из-за отсутствия финансирования, а также по причине смерти своего создателя в 1977 году поезд так никогда и не увидел своего коммерческого применения. Однако он заложил основу для поездов на магнитной подвеске, которые были разработаны в последующие годы.
6. CRH-380A
Этот высокоскоростной поезд был введён в эксплуатацию в конце 2010 года и является единственным китайским скоростным поездом, разработанным исключительно на основе китайских конструкций и технологий.
Его рекордная максимальная скорость составляет 302 мили в час (486,02 км/ч), однако после сильного столкновения, произошедшего в 2011 году, Министерство путей сообщения Китая снизило эксплуатационную скорость поезда до 186 миль в час (299,34 км/ч).
5. Шанхайский маглев (Shanghai Maglev Train)
Будучи первым в мире коммерчески используемым поездом на магнитном подвесе, Шанхайский маглев был введён в эксплуатацию в 2004 году, став первым применением поездов, разработанных немецкой компанией-производителем Transrapid.
Шанхайский маглев может достигать скорости до 311 миль в час (500,51 км/ч). Он соединяет между собой станцию шанхайского метро и Международный аэропорт Пудун (Pudong International Airport).
4. «Трансрапид 09″ (Transrapid 09)
Последняя и наиболее совершенная 09 серия поезда на магнитной подушке (маглев), сконструированного немецким производителем Transrapid, разработана для передвижения на крейсерской скорости, равной приблизительно 311 милям в час (500,51 км/ч). Поезд может ускоряться и замедляться в доли времени, требуемого для этого другим высокоскоростным поездам.
3. TGV POS
В 2007 году модифицированный высокоскоростной электропоезд TGV POS установил мировой рекорд скорости для рельсовых поездов, достигнув 357 миль в час (574,54 км/ч).
Для установления рекорда поезд был модифицирован, в результате чего он получил колёса большего диаметра и использовал только два моторных вагона. Немодифицированный подвижной состав, который соединяет между собой Францию и Швейцарию, ездит с ограничением максимальной скорости до 200 миль в час (321,87 км/ч).
2. JR-Maglev MLX01
Двигаясь с шокирующей скоростью 363 мили в час (584,19 км/ч) по 27-мильной (43,45 км) испытательной трассе в префектуре Яманаси (Yamanashi), Япония, экспериментальный скоростной поезд на магнитной подвеске MLX01 в 2003 году установил новый рекорд наземной скорости для рельсовых поездов.
Этот рекорд держался в течение 12 лет, пока не был побит в 2015 году другим японским маглевом на той же испытательной трассе.
1. SC Маглев серии L0 (SCMaglev L0 Series)
Достигая максимальной скорости, равной 375 милям в час (603,5 км/ч), этот японский поезд на магнитной подушке является рекордно быстрым рельсовым транспортным средством в мире. Несмотря на то, что он ещё не введён в коммерческую эксплуатацию, предполагается, что в ближайшем будущем он будет курсировать между двумя японскими городами — Токио и Осакой.
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