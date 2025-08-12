Итальянский банк, в котором кредитной валютой является сыр

В этом банке, на первый взгляд, практически все – так же, как и в других. Высокий забор с проволокой и камерами видеонаблюдения по периметру, хранилища оборудованы системой слежения за активностью внутри. Но одна отличительная черта в нем все-таки есть: банк не содержит ни одной денежной купюры. А дело в том, что кредитной валютой этого учреждения является…сыр «Пармезан».



Это необычное учреждение находится в Италии и является собственностью банка «Кредито Эмилиано». Именно головками сыра забиты полки хранилища. Количество хранящегося там сыра поражает: в среднем там находится около 300 000 голов пармезана, каждая из которых весом от 14 до 17 килограмм. Цель деятельности сырного банка весьма благородна: таким образом, они поддерживают производителей этого продукта.

Ведь статистика – вещь упрямая , и ее показатели довольно удручающие: за последнее пятилетие почти сотня специалистов по производству этого сыра объявили себя банкротами и закрыли дело.Механизм работы банка довольно прост: основными его клиентами являются сыроделы, занимающиеся производством пармезана. Когда же им нужны деньги, они отдают в качестве залога свой же продукт и получают кредиты под малый процент – всего 3 %. Интересный факт: даже процент по кредиту идет на поддержание производителей – основной статьей расходов от этой статьи прибыли является поддержание надлежащего хранения сыра.Интересно, что от сделки с банком производитель пармезана извлекает двойную выгоду. Кроме получения кредита, он может не беспокоиться за свой заложенный продукт: дозревает сыр прямо на полках хранилища и к моменту погашения кредита становится полностью готовым для продажи. То есть, сыродел не терпит убытки от невозможности реализовать часть своего товара. В прибыли остается и сам банк: в случае не погашения клиентом кредита банк имеет право реалиовать этот сыра.Несмотря на то, что сырный банк не хранит ни деньги, ни драгоценные металлы, он также попадал в поле зрение воров: его грабили уже три раза.Справедливости ради, стоит сказать, что это неудивительно, а воришки не являлись просто любителями изысканного продукта. Все дело в том, что пармезан является одним из самых дорогих сыров мира , а его общее количество в банке оценивается примерно в двести миллионов долларов.