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Правила идеального пресса, которые нужно знать

Дельные рекомендации от инструкторов по фитнесу.

Правила идеального пресса, которые нужно знать

1. Косые мышцы пресса прорабатывают с помощью разнообразных вращений корпусом.

2. Мышцы пресса нужно тренировать не меньше 2-3 раз в неделю, не используя при этом подходы с большим количеством повторений.

3. Самые лучшие результаты дает выполнение 2-3 подходов в каждом упражнении с весом, позволяющим делать по 8-12 повторений.

4. Отдых между подходами не должен превышать 60-90 секунд. Чтобы избежать получения травм, упражнения выполняют с согнутыми в коленях ногами.

5. Есть после упражнений на зону живота, нужно не раньше чем через час после тренировки.

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