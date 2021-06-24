Избавиться от муравьев на участке навсегда

10 карточек, объясняющих, как быть, если на дачном участке или в доме завелись муравьи, какие муравьи вредят огороду, какие нет, и как победить в этой борьбе

«По огороду носятся толпы муравьев – это ж сколько надо «Муравьеда», чтобы все залить?» – этот крик души участницы нашего портала готовы поддержать сотни тысяч владельцев загородных участков нашей страны. Муравьи действительно могут нанести саду и огороду большой вред; они могут проникнуть и в дом. Мы подготовили 10 карточек, которые объясняют, в чем опасность муравьев и как от них избавиться.



Содержание:

Какие муравьи живут на участке

Как и зачем муравьи разводят тлю

Как избавиться от муравьев навсегда

Как уничтожить муравьев на участке приманками и отпугивателями

Как избавиться от муравьев в теплице и доме



Какие муравьи могут завестись на участке?

В регионах России водится около 300 разновидностей муравьев. А бытовое понятие «садовые муравей» объединяет несколько из них. На дачных участках чаще всего встречаются черный садовый и рыжий лесной муравей, реже – домовой и желтый садовый.



Рыжий лесной муравей



Это крупное насекомое около сантиметра в длину. Такие муравьи строят огромные муравейники с внушительными подземными ярусами.

Разводят, распространяют и охраняют тлю. Объедают цветы плодовых деревьев и кустарников.

Черный садовый муравей





Мелкий черный или темно-коричневый мураш с длиной тела всего 5 мм, но это самый крупный «заводчик» тли. Могут полностью уничтожать семена в земле.

Земляной, или желтый садовый



Тоже мелкий, длиной до 0,5 мм. Не разводит тлю, но питается плодами фруктовых деревьев и ягодами. Строят подземные муравейники, и повреждают корни деревьев.

Домовый, он же, вредитель, он же, фараонов, он же, корабельный муравей



Поселившись на участке, быстро просачивается в теплицу, дом или хозпостройки. Крохотный, до 3 мм длиной. Ест все, до чего может добраться, от запасов в кухонном шкафу до корма для животных.

Какой вред участку причиняют муравьи, кроме того, что разводят тлю?

Закисляют почву. Это научный факт – муравьи выделяют вещество, которое мешает росту и развитию растений.

Вредят корневой системе растений. Размер ущерба зависит от популяции.

Уничтожают плоды и завязи с повышенным содержанием углеводов (если популяция муравьев на участке большая, насекомые начинают питаться сладкими плодами и ягодами), бутонами и лепестками роз и пионов.

Портят семена и корни рассады. Если муравьев на участке много, подземные этажи муравейников идут вширь и вглубь, и муравьи начинают питаться семенами и корнями, которые расположены неподалеку от их жилья.

Разносят сорняки (перетаскивают по участку их семена).

Воруют у человека пищевые продукты, по крошечке перетаскивают их в свой муравейник.

Но муравьи же не распространяют инфекционные болезни?

На самом деле могут. В поисках еды они могут заползать на помойки, в компостные ямы и т. п. Известно, что домовые муравьи могут стать причиной гельминтоза.

По участку бродят толпы муравьев, а муравейника найти не могу, в чем дело?



Садовые муравьи живут в подземных гнездах. Это сложная система из овальных камер, соединенных лабиринтами ходов. Но над гнездами эти умные насекомые часто строят небольшой холмик, ее называют «муравьиная точка». Она хорошо прогревается солнцем и в ней активно развивается приплод.

Как и зачем муравьи разводят тлю?

У тли тонкая кожа, она постоянно испаряет влагу, и вынуждена непрерывно сосать сок из растений. И, как корова производит молоко, так и тля – медвяную росу, которую муравьи просто обожают. Поэтому они ухаживают за тлей, как за своим домашним животным: переносят ее на новые, молодые и сочные растения, защищают от божьих коровок и других энтомофагов, на зиму забирают в свои муравейники.

Правда ли, что муравьи доят тлю, как люди – коров?

Да. Муравьи щекочут тлю усиками, и она выделяет медвяную росу. Некоторые виды тли способны выделять по капельке медвяной росы каждую минуту. Муравьи и тли не могут жить друг без друга, поэтому, чтобы вывести с участка муравьев, необходимо уничтожать и тлю.

Можно ли избавиться от муравьев на участке навсегда?

Нет, они всегда будут приползать из дикой природы или с соседних участков. Но если держать их популяцию под контролем, и они не будут наносить саду и огороду хоть сколько-то заметного ущерба.

Какое средство от муравьев самое лучшее?



Борная кислота. На ее основе делается множество приманок, которыми муравьи угощают матку, и, таким образом, колония муравьев не просто переселяется на другое место, а гибнет.

В тех дозах, которые используются для муравьиных приманок, борная кислота абсолютно безвредна для человека, животных и растений. Большинство хороших и дорогих средств от муравьев из магазина делаются на ее основе.

На втором месте по эффективности – нашатырь, но не нашатырный спирт, а хлористый аммоний NH4Cl. Для людей он безвреден, для растений – азотное удобрение. Продается в магазинах радио- и электротоваров.

А рецепт приманок-то расскажете?

А вот и он: налить в стакан 2 столовых ложки теплой воды, добавить 1/3 чайной ложки борной кислоты (стоит копейки, продается в аптеке), столовую ложку сахара. Это базовый раствор, можно его улучшить, добавив еще ложку варенья или меда. Налить раствор в блюдечко, поставить рядом с муравейником. Раствор надо менять каждые 2-3 дня.

Дозу борной кислоты увеличивать нельзя – от этого рабочие муравьи сразу погибнут, и не успеют заразить матку.

А вот говорят, можно уничтожить муравьев с помощью дрожжей?

Это тоже очень хороший способ:

брикет сырых дрожжей мелко накрошить,

положить в них сахара «объем на объем»,

залить теплой, но не горячей водой,

перемешать,

расставить блюдечки с этим угощением около «муравьиных точек».



Муравьи будут счастливы, благодарны и быстренько перетаскают угощение внутрь своего гнезда, к другим сладким запасам. А дальше дрожжи начнут бродить, уничтожат все муравьиное продовольствие. После этой локальной гуманитарной ктастрофы колония вымрет.

Правда ли, что избавиться от муравьев хорошо помогает пшено?

Да, это один из лучших народных способов. Но посыпать «муравьиные точки» пшеном надо густо, обильно и несколько раз. Участница нашего портала за три раза высыпала на муравьиное гнездо около 2 кг пшена, и муравьев не стало.

Точно неизвестно, почему пшено помогает избавиться от муравьев на дачном участке. Есть версия, что муравьи путают крупу с яйцами, и начинают о заботиться о ней, а настоящие яйца бросают.

Как отпугнуть муравьев от грядок, есть безопасные методы? Не хотелось бы получить ядовитый урожай

Муравьи не полезут на грядки, если применить щадящие способы, которые не повредят и урожаю, он будет пригоден для пищи:

перекрутить в мясорубке душицу и смешать с мелокдисперсной серой в соотношении 1:2;

измельчить сухую кору хвойного дерева и смешать с гашеной известью в соотношении 1:1.

Состав густо насыпать в междурядья и на дорожки между грядками полоской, шириной 4-5 см и перекопать с грунтом.

Можно избавиться от муравьев на дачном участке раствором соды?

Нет. Но можно сократить их поголовье. Муравьи, скорее всего, уйдут с этого места, но поселятся на другом. Но попробуйте, если хотите: в обычную 1,5 литровую пластиковую бутылку надо насыпать 2 столовые ложки пищевой соды, доверху залить горячей водой, и взбалтывать, пока сода не растворится. Вылить всю бутылку в «муравьиную точку» и засыпать ее сверху песком. Можно просто посыпать муравьиные места содой, или содой, смешанной с горчичным порошком. При контакте с содой муравьи погибают.

Как прогнать муравьев от ягодных кустарников?



При первом появлении муравьев опрыскать кустарник раствором нашатырного спирта (1,5 ст. ложки на ведро воды). Перед опрыскиванием раствор настаивают полтора часа.

Как выгнать муравьев из теплицы?





Это сложная задача; в теплице обычно селятся домовые, они же фараоновы, муравьи, самые живучие и хитрые. Чтобы ее решить, нужно:

Найти входы в муравьиное гнездо (выследить муравьев по дорожкам). Вход будет под трубой отопления или системы полива, у стойки каркаса и т. д.

Взять кусок натурального войлока (идеально) или любой влагоемкой ткани (хорошо) размером с небольшую тарелочку.

Надеть респиратор, защитные очки и накапать из пузырька на войлок или ткань нашатыря, чтобы полностью их промочить.

Положить его на вход в муравейник, накрыть сверху куском полиэтилена. Окна и двери в теплицу держать распахнутыми.

При необходимости повторить обработку через две недели.

Какие химические средства от муравьев хвалят пользователи FORUMHOUSE?

«Муравьед» и все средства с созвучными названиями и схожим принципом действия, (ампула на ведро). Хорошие отзывы у «Чистого дома»,«Великого воина» и других аналогичных средств, продающихся в шприце.

dimon_p Гель в шприце – это тема. Выносит их начисто в течение недели, причем радикальное снижение поголовья достигается уже на второй день. Применял, правда, только в доме – шестиногие злодеи каждый май хотят произвести самозахват.

Выводы

Главное в борьбе с муравьями на участке – последовательность (они вернутся и придется все начинать с начала), принципиальность (на участке должен быть только один хозяин) и понимание, как устроена муравьиная семья. Мы не рекомендуем практиковать способы, которые просто прогоняют муравьев с места. Важно уничтожить королеву, и тогда муравьиной колонии придет конец. Так же считает и консультант FORUMHOUSE, агроном с ником Sodmaster.

