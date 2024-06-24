Как ухаживать за белой обувью, чтобы сияла чистотой даже через пять лет

Белая обувь – идеальный вариант для лета. Она выглядит свежо, стильно, отлично сочетается с любой одеждой, но есть и минус – сложность в уходе. Пыль, грязь, разводы – на ней заметно абсолютно все, поэтому редко кому удается проносить такую обувь больше одного сезона.







Впрочем, знает несколько хитростей по уходу за белыми кроссовками и босоножками, которые могут продлить им жизнь.

Совет 1: Обработайте обувь воском или спреем

Совет 2: Правильно наносите чистящие средства

Совет 3: Храните белую обувь отдельно от цветной

Совет 4: Используйте подходящую щетку

Совет 5: Убирайте пятна от воды вазелином

Совет 6: Удаляйте загрязнения уксусом или перекисью водорода

Совет 7: Выводите застарелые пятна бензином

Совет 8: Чистите обувь зубной пастой

Совет 9: Отмывайте кроссовки шампунем

Совет 10: Наносите специальный крем

Спрей защитит кроссовки от пыли.Как вы думаете, почему белая обувь со временем становится серой? Все дело в невидимой пыли, которая оседает на поверхности и создает своеобразную пленку. К счастью, в магазинах можно приобрести специальные спреи и пропитки, способные защитить поверхность от загрязнений. Поэтому, сразу после того, как вы обзавелись новыми босоножками, сапогами, кедами или кроссовками, обработайте их подходящим средством. Спрей выбирайте в зависимости от материала обуви. Так вы точно будете уверены, что пыль не пристанет к поверхности.Чистящее средство нужно наносить на тряпку, а не на обувь.Если вам пришлось прогуляться под дождем в кроссовках или на ботинках появились некрасивые пятна, не торопитесь их удалять – для начала узнайте, как правильно это делать. Самое главное правило – не наносите чистящее средство на саму обувь, иначе вы лишь размажете грязь по поверхности. Пятна или потеки, которые останутся после таких манипуляций, будет очень сложно вывести (вряд ли получится обойтись каким-то стандартным средством).Чтобы избежать таких последствий, наносите чистящее средство на губку, щетку или мягкую тряпку, а уже после этого натирайте обувь. Так излишки бытовой химии впитаются в материал тряпки и не навредят поверхности изделия.Для белой обуви должны быть отдельные системы хранения.Если ваша обувь в полном составе стоит на коврике в коридоре – ничего страшного (хотя визуально она выглядит беспорядочно). Но если вы храните белые кроссовки вместе с черными ботинками или красными туфлями в одном пакете, будьте готовы к тому, что в следующем году они уже не будут такими светлыми и красивыми.Пыль, краска, остатки чистящих средств на поверхности – все это превратит белоснежную обувь, в лучшем случае, в серую (да-да, это далеко не самый худший вариант). Чтобы сохранить первоначальный оттенок, храните белую обувь в отдельных коробках – так вы сможете избежать ее окрашивания.Уход за белыми кедами.Наверняка, вы знаете о том, что чистить белые и черные ботинки необходимо разными щетками. Но это далеко не единственный нюанс, о котором следует помнить. Еще один немаловажный фактор – материал изделия.Если кроссовки сделаны из натуральной кожи или кожзама, их можно протереть обычной мягкой тряпкой. Сохранить структуру шлифованных моделей поможет креповая щетка или обычный ластик. А для чистки замши необходимо покупать специальный инструмент, так как, например, влажная салфетка может повредить поверхность.Вазелин нужно нанести на ночь.Если вы будете неправильно мыть обувь, будьте готовы к тому, что на ней останутся некрасивые разводы. Как только материал полностью высохнут, они предстанут перед вами во всей красе. Конечно, можно попробовать убрать их при помощи чистящих средств, но вряд ли ваши действия принесут положительный результат.Более эффективным способом станет использование вазелина. Нанесите его на пятна и оставьте на ночь. Утром уберите остатки вазелина и обработайте обувь кремом. Вот увидите, от следов воды не останется даже следа – поверхность вновь будет чистой, красивой и аккуратной.Средства справляются даже с желтизнойЕсли вы заметили на кожаных кроссовках пятна, которые не исчезают даже после тщательной чистки, попробуйте избавиться от них с помощью уксуса или перекиси водорода. Смочите в одном из этих средств ватный диск и хорошо протрите загрязненные участки. После этого удалите остатки средства влажной тряпкой.Обратите внимание, что уксус и перекись могут не подойти материалу, из которого сделана ваша обувь. Поэтому для начала проверьте их действие на каком-то незаметном участке. Если все будет в порядке, приступайте непосредственно к чистке.Бензин можно брать любойКонечно, проще всего очищать обувь от свежих пятен и грязи. Однако не всегда руки вовремя доходят до чистки любимых туфель или кроссовок. Более того, мы можем положить их в коробку, отправить в шкаф на хранение, и обнаружить грязь только в следующем сезоне.Если вы столкнулись с такой ситуацией, не торопитесь относить обувь на свалку. Попробуйте вывести застарелые пятна с помощью бензина. Возьмите глубокую емкость, насыпьте в нее небольшое количество порошка магнезии, добавьте несколько столовых ложек бензина и размешайте. После этого смочите в получившемся растворе тряпку и протрите ею загрязненные участки. Если материал обуви позволяет, в конце постирайте ее в стиральной машине на деликатном режиме, чтобы убрать запах бензина.Нанесите пасту и потрите зубной щеткой.Конечно, в ассортименте магазинов можно найти огромное количество самых разнообразных чистящих средств на любой вкус и кошелек. Но зачем тратить деньги, если получится привести обувь в порядок при помощи дешевых подручных средств? Например, зубной пасты.Возьмите старую зубную щетку, нанесите на нее небольшое количество белой пасты и круговыми движениями обработайте загрязненные участки. В конце уберите остатки влажной мягкой тряпкой. Это отличное средство против свежих пятен, но с застарелыми оно, увы, не справится.Окуните кроссовки в мыльную воду.Кроме шампуня также можно использовать жидкое мыло, гель для душа или средство для мытья посуды – выбирайте то, что есть под рукой. Возьмите таз, который вы обычно применяете для стирки вещей, налейте в него пару литров теплой воды, добавьте несколько столовых ложек шампуня или другого средства и хорошо размешайте. Далее окуните грязную обувь в получившийся раствор и тщательно потрите губкой, уделяя особое внимание сильно загрязненным участкам. За счет того, что ткань кроссовок более устойчива к грязи и пыли, отмыть их будет гораздо легче. В конце ополосните обувь теплой водой и отправьте на балкон сушиться.Обратите внимание: Если вы предпочитаете стирать кроссовки в стиральной машине, предварительно выньте из них шнурки и стельки, хорошо потрясите, чтобы освободить от песка и мелких камушек, уберите грязь с подошвы. После этого положите обувь в специальные сетчатые мешки и отправьте в барабан в компании с парой старых полотенец – они нужны для того, чтобы кроссовки не страдали от трения о поверхность барабана. Режим должен быть деликатным, без отжима, с температурой не более 40 градусов.Крем освежит цвет обуви.Если обувь изготовлена из единого полотна и на ней нет большого количества различных элементов и швов, используйте для ухода за бесцветный или белый крем. Их с легкостью можно найти на маркетплейсах, а вот в обычных магазинах вряд ли встретите.Нанесите средство на чистую сухую поверхность, подождите, пока впитается, после чего удалите остатки крема сухой тряпкой. Этот способ сделает материал мягким, напитанным, блестящим и аккуратным, благодаря чему обувь будет выглядеть как новая.