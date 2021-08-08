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5 блюд из гречки, которые понравятся даже самым привередливым в семье


5 блюд из гречки, которые понравятся даже самым привередливым в семье

Несмотря на то, что гречка считается одной из самых полезных круп, которая не имеет практически никаких противопоказаний, многие не воспринимают её, напрочь отказываясь есть, ссылаясь на то, что невкусно и надоело. Да вот только не многие знают о том, что из вот этой самой невкусной крупы, помимо молочной каши и гречневого супа, можно приготовить множество вкуснейших блюд, ставших впоследствии любимыми.

1. Гречневые оладьи


Гречневые оладьи на кефире из гречки быстро и вкусно. \ Фото: 1000.menu.

Гречневые оладьи на кефире из гречки быстро и вкусно. \ Фото: 1000.menu.

 

Гречневые оладьи «минутка» - прекрасная возможность удивить своих домочадцев вкусным и простым в приготовлении блюдом, которое можно подавать с сиропом, вареньем, мёдом, сметаной и даже зеленью. Всё будет зависеть от того, какой рецепт вы выберите: сладкий или солёный.

Ингредиенты:

Рецепт № 1:

• Гречневая мука - 15 ст.л;
• Кефир - 0,5 л;
• Сода - 1 ч.л;
• Яйца - 3 шт;
• Масло для жарки;

Способ приготовления:

• Все ингредиенты смешать;
• Растереть попавшиеся комочки;
• Жарить как обычные оладьи.

Рецепт №2:

• Гречневая мука - 120 г;
• Пшеничная мука - 50 г;
• Разрыхлитель - 1 ч. л;
• Молоко - 250 мл;
• Яйца - 1 шт;
• Сахар - 2 ст. л;
• Сливочное масло - 2 ст. л;
• Щепотка соли.
Сладкие гречневые оладьи. \ Фото: edinstvennaya.ua.

Сладкие гречневые оладьи. \ Фото: edinstvennaya.
ua.

 

Способ приготовления:

• Гречневую и пшеничную муку смешать с разрыхлителем, сахаром и солью;
• Сливочное масло растопить;
• Яичный желток смешать с молоком;
• Аккуратно добавить к сухой смеси и перемешать;
• Добавить масло и снова тщательно перемешать;
• Оставить на 30 минут;
• Белок взбить в крепкую пену и аккуратно вмешать в тесто;
• Сухую сковороду разогреть на среднем огне;
• Тесто выложить столовой ложкой;
• Жарить оладьи до румяного цвета с обоих сторон.

2. Гречаники


Сочные и ароматные гречаники. \ Фото: mag.relax.ua.

Сочные и ароматные гречаники. \ Фото: mag.relax.ua.

 

Зачастую гречаники готовят с мясным фаршем. Но для тех, кто не ест мясо – есть простой, но достаточно вкусный рецепт, устоять перед которым просто невозможно.

Рецепт №1 без мяса

Ингредиенты:

• Гречка - 1 стакан;
• Картофель - 1 шт;
• Морковь - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Лук - 1;
• Мука - 3 ст. л;
• Растительное масло - 4 ст. л;
• Соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

• Гречку перебрать, вымыть и проварить до полной готовности (посолить);
• Лук мелко нарезать;
• Морковь натереть на крупной тёрке;
• Нарезанные овощи обжариваем на сковороде до золотистого цвета;
• Картошку вымыть, очистить, натереть на тёрке и отжать лишний сок;

• Остывшую гречку растолочь, добавить в полученную массу яйцо и перемешать;

• Смешать гречневый фарш с тёртым картофелем и обжаренными овощами;
• Добавить муку и ещё раз перемешать;
• Из получившегося фарша сформировать котлеты;
• Обжарить до золотистой корочки с двух сторон на разогретой сковороде;
• Подавать со сметаной и зеленью.
Гречаники с фаршем в томатном соусе. \ Фото: edinstvennaya.ua.

Гречаники с фаршем в томатном соусе. \ Фото: edinstvennaya.ua.

 

Рецепт №2 мясные гречаники с фаршем

Ингредиенты:

• Нежирное мясо (или фарш) - 0,5 кг;
• Яйца - 2 шт;
• Гречка - 100 г;
• Лук (среднего размера) - 2 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Томатная паста (по желанию) - 200 г;
• Панировочные сухари;
• Соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

• Крупу тщательно промыть и отварить в подсоленной воде;
• Мясо очистить от кожи и костей;
• Пропустить через мясорубку с добавлением половины лука и чеснока;
• В фарш добавить специи и яйца;
• Тщательно перемешать;
• В полученную массу добавить отваренную гречку и снова перемешать;
• Сформировать средние котлеты;
• Обвалять их в панировочных сухарях;
• Обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки;
• Оставшийся мелко нарезанный лук обжарить;
• По желанию добавить томатную пасту к обжаренным котлетам;
• После чего накрыть крышкой и тушить на медленном огне 20 минут.

3. Фаршированная рыба


Фаршированный карп с гречкой. \ Фото: videokulinaria.ru.

Фаршированный карп с гречкой. \ Фото: videokulinaria.ru.

 

Кто бы мог подумать, что рыба может быть фарширована не только овощами, травами и специями, а и гречкой. Обязательно попробуйте приготовить в духовке нафаршированного гречкой карпа или леща, и вы поймёте, как же это вкусно.

Ингредиенты:

• Крупный карп или лещ - 1 шт;
• Гречка - 1 стакан;
• Вода - 2 стакана;
• Лук - 1 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Сметана - 200 г;
• Мука - 2-3 ст.л;
• Масло для жарки;
• Соль, перец по вкусу.
Рыба фаршированная гречкой с белыми грибами. \ Фото: perchinka-khozyayushka.ru.

Рыба фаршированная гречкой с белыми грибами. \ Фото: perchinka-khozyayushka.ru.

 

Способ приготовления:

• Гречку перебрать, вымыть и отварить в слегка подсоленной воде;
• Яйца сварить и мелко нарезать;
• Нарезанный лук обжарить на растительном масле;
• После присолить и смешать с варёной гречкой и нарезанными яйцами;
• Рыбу вымыть, отрезать плавники и жабры;
• Подготовленную тушку натереть солью;
• Начинку из гречки выложить в брюшко и скрепить зубочистками;
• Рыбу аккуратно обвалять в муке;
• Обжарить 2-3 минуты с каждой стороны до румяности;
• Рыбу выложить в форму для запекания;
• Обмазать сметаной и поставить в духовку для запекания;
• Запекать 25-35 минут при температуре 180 °C.

4. Гречка с грибами


Гречка с грибами в горшочке. \ Фото: sovkusom.ru.

Гречка с грибами в горшочке. \ Фото: sovkusom.ru.

 

Гречка с грибами, приготовить которую не составит труда – прекрасный вариант для завтрака, обеда или ужина. Такой сытный, лёгкий и питательный гарнир оценят не только взрослые, а и дети школьного возраста.

Ингредиенты:

• Гречка - 12 ст.л;
• Шампиньоны - 250 г;
• Сметана - 3 ст. л;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Лук - 1 шт;
• Лавровый лист - 2 шт;
• Сливочное масло - 2 ст. л;
• Щепотка соли;
• Перец по вкусу.
Ароматная, рассыпчатая гречка с грибами. \ Фото: moretasty.ru.

Ароматная, рассыпчатая гречка с грибами. \ Фото: moretasty.ru.

 

Способ приготовления:

• Лук обжарить на сливочном масле до прозрачности;
• Добавить к луку нарезанные грибы;
• Жарить всё вместе ещё 5-7 минут;
• В миске смешать промытую гречку, сметану, выдавленный чеснок;
• К полученной смеси добавить грибы с луком;
• Посолить, поперчить и добавить лавровый лист;
• Полученную массу выложить в горшочки;
• Добавить воду примерно на 12 см выше, чем гречка.
• Отправить в разогретую до 200 °С духовку на 15-20 минут.

5. Гречневый пирог


Гречневик с изюмом и вишней. \ Фото: gastronom.ru.

Гречневик с изюмом и вишней. \ Фото: gastronom.ru.

 

Любите сладкое, но хотите чего-то нового и необычного? Тогда срочно, вооружившись рецептом гречневого пирога, отправляйтесь готовить гречневик.

Ингредиенты:

• Гречневая крупа - 1 стакан;
• Молоко - 2 стакана;
• Яйца - 2 шт;
• Сметана - 2 ст. л;
• Сахар - 1 ст. л;
• Пачка творога;
• Щепотка соли;
• Масло и панировочные сухари для форм;
• Смесь из 1 сырого желтка и 1 столовой ложки сметаны для смазывания.
Гречневый пирог. \ Фото: gotovim-vkusno.net.

Гречневый пирог. \ Фото: gotovim-vkusno.net.

 

Способ приготовления:

• Сварить рассыпчатую гречку на молоке;
• Яйца смешать с творогом, сметаной и сахаром;
• Посолить и хорошенько всё растереть;
• Добавить охлажденную кашу и снова перемешать;
• Форму для запекания слегка разогреть;
• Смазать маслом и посыпать молотыми сухарями;
• Выложить ровным слоем полученную смесь;
• Смазать сметаной с желтком;
• Запекать до образования золотистой корочки;
• Подавать со сметаной, вареньем или мёдом.

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5 блюд из гречки, которые понравятся даже самым привередливым в семье

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