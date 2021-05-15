13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена





Бюджетные пластиковые оправы, как правило, идут с дужками стандартного размера.

3.Удалить следы воска с мебели

13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Капнули воском на дубовый стол? Подогрейте, пока он не станет жидковатым, и без труда удалите обычной салфеткой. Можно испытать удачу и проделать тот же фокус со следами воска на ковре. 4.Придайте блеск тортам и пирожным 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Звучит странно, но этим трюком пользуется большинство кондитеров и фуд-блогеров. Низкий температурный режим, полминуты – и крем на выпечке заблестит, как глянцевый. 5.Экстренно высушить одежду 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Кого в гостях ни разу не обливали вином или хотя бы чаем? Главное, не забудьте удалить все не тканевые бирки, иначе рискуете сжечь одежду и позорно возвращаться домой в чужой. 6.Высушить запотевшее зеркало 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Запотевшее зеркало в ванной может изрядно раздражать. Особенно утром, когда каждая минута сборов грозит опозданием. Горячий воздух и буквально деесят секунд решат эту маленькую проблему. 7.Вытереть пыль 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Ну, почти вытереть. Зачем возиться с губкой, если можно просто сдуть пыль? Уборку для ленивых заказывали? 8.Подогревать компресс 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Отличная идея для тех, кому прописаны горячие компрессы. 9.Удалить с мебели и стен детские восковые мелки 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Тот же принцип, что и в пункте №3. 10.Просушить обувь 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



От уже промокших ног не спасет, но хоть можно будет снова выглянуть на улицу в любимых кедах. 11.Убрать изморозь с окна 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Ещё один осенне-зимний лайфхак. 12.Быстро высушить лак для ногтей 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Потому что нельзя просто так накрасить ногти и не начать сразу же застегивать пуговицы, молнии или копаться в косметичке. Сухой лак – никаких проблем. 13.Разморозить еду и напитки 13 бытовых проблем, которые можно решить с помощью фена



Главное, после такой экстренной разморозки не отправлять продукты обратно в морозильную камеру. Им это явно не понравится.

Как китайская одежда – «one size fits all». Чтобы сделать их удобнее, подогнав под свои уникальные рельефы, прогрейте дужки феном на самом высоком температурном режиме. Нескольких минут будет достаточно, чтобы пластик размяк и его форму можно было подкорректировать. Только от экспериментов с дизайнерскими вещичками лучше воздержаться.