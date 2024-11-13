С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Не  надо  общаться  с  бесами.Как запретная стр...
  • Алекс Сэм
    ХЗ Может и правда«Детка, ты просто...
  • В В
    Видимо, страдал в СССР бедненький.Неприкрытая правд...

«Зеленая» альтернатива бетону: 5 экологически чистых материалов для строительства домов


The Great Wall - глинобитная постройка из 12 резиденций.

The Great Wall - глинобитная постройка из 12 резиденций.

Бетон – это тот строительный материал, из которого в городах состоит практически все: дома, мосты, путепроводы, тротуары. Значение этого серого материала не вызывает сомнений. Однако производство бетона наносит непоправимый вред окружающей среде. Современные архитекторы стараются найти «зеленую» альтернативу бетону и используют разнообразные экологически чистые материалы при строительстве домов.


1. Костробетон


Hemp house - дом, построенный из костробетона.

Hemp house - дом, построенный из костробетона.

Костробетон – это материал, основу которого составляет конопляная костра (внутренние волокна растения). Также туда добавляется цемент и известь. Блоки из костробетона очень легкие, поэтому их транспортировка к месту назначения не потребует большого труда. Стены из подобного материала обладают низкой звуко- и теплопроводностью и не привлекают грызунов. К тому же конопля является быстрорастущим, возобновляемым ресурсом.

2. Глинобитная постройка


The Great Wall - глинобитная постройка из 12 резиденций.

The Great Wall - глинобитная постройка из 12 резиденций.

Эту технологию строительства люди использовали еще уже тысячу лет назад, но глинобитные здания популярны до сих пор. Благодаря современным технологиям, подобные постройки можно сделать гораздо прочнее тех, что возводились ранее. Могут быть использованы арматурные или бамбуковые стержни. Механический пресс ускорит процесс строительства. Толстые стены, сделанные из экологически чистого материала, сделают проживание в глинобитном доме весьма комфортным.

3. Опилкобетон (timbercrete)


Дом, построенный из опилкобетона.

Дом, построенный из опилкобетона.

Timbercrete представляет собой строительный материал, изготовленный из древесных опилок и бетона. Блоки из него гораздо легче обычного бетона, а опилки не выбрасываются на производстве, а используются повторно. При плотности 900 кг/м3 этот опилкобетон обладает теплопроводностью 0,23 Вт/мК, имеет интересную текстуру и выглядит очень декоративно.

Бамбук


Дом из бамбука.

Дом из бамбука.

На сегодняшний день слово «бамбук» можно услышать практически везде. Но оригинальные жилищные постройки из него целесообразны только при определенных климатических условиях. Однако в локальной местности этот материал может составить бетону отличную конкуренцию. Здания из бамбука быстровозводимые. Этот материал подходит для районов, где уровень жизни не позволяет использовать дорогие привозные строительные материалы.

5. Древесина


Частный дом Broissin house от архитектора Irekua Anatani.

Частный дом Broissin house от архитектора Irekua Anatani.

Натуральная древесина по экологическим показателям до сих пор имеет больше преимуществ, нежели бетон или сталь. Также деревья требуют меньше энергоемких методов обработки в строительной сфере.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх