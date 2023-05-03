Как выглядят холостяцкие квартиры в разных странах мира

Многие женщины считают, что мужчины довольно неряшливы. Ну конечно, ведь обычно они писают в кустах, постоянно чешут промежность и радостно покрывают любую свободную поверхность волосами с бороды, обрезанными ногтями с пальцев ног, мокрыми полотенцами и табаком. Да и вообще ведут себя крайне неаккуратно. Просто ужас, иначе и не скажешь.
Но это все разговор о женском восприятии, о том, как ведут себя мужчины рядом с женщинами. Но так ли уж неопрятно и нечистоплотно живут холостые мужчины в разных странах мира? Давайте выясним.
Айк, 25, Эссекс (Великобритания)
Как часто ты наводишь порядок у себя в квартире?
Раз в неделю, если настроение будет. Но чаще раз в две недели.
Как часто ты меняешь постельное белье?
Раз в неделю, к этому я отношусь серьезно.
Тут адский бардак, у тебя есть какое-то оправдание?
Честно говоря, нет, но мне плевать. Это мое пространство. Если я не хочу убирать, я не буду.
Какой у тебя рекорд по откладыванию мытья посуды?
На самом деле однажды я действительно затянул с этим, и у меня на кухне завелась какая-то неведомая хрень. Она даже разговаривала со мной.
Аноним, 30, Рим (Италия)
Как долго ты живешь в этой квартире и как часто наводишь тут порядок?
Я живу здесь с 1980-х, это квартира моей семьи. Убираюсь каждый день.
Откуда у тебя все эти предметы?
Из путешествий. Я много где успел побывать. Например, вазу купил в Стамбуле.
А что за мозаика в ванной?
Белый и синий — цвета «Лацио», моего любимого футбольного клуба.
Что твоя девушка думает о твоей квартире?
Она говорит, что квартира довольно грязная.
Это твоя собака?
Да, Лафо очень требовательный пес. Ему 11, и он мне как сын. Его полное имя — Генерал Лафайет.
Твэн, 24, Амстердам (Нидерланды)
Почему ты спишь на полу, а не в своей двухъярусной кровати?
Двухъярусные кровати вообще не очень — ни для того, чтобы спать, ни для того, чтобы заниматься там другими вещами. В основном я использую свою двухъярусную кровать, чтобы подвешивать гамак. На самом деле я слегка прибрался перед тем, как вы пришли.
На что была похожа твоя детская комната?
Она выглядела практически так же, как и нынешняя, но вместо пепельниц повсюду были бутылки из-под «Фанты» и «Колы».
У тебя были домашние питомцы?
В основном слизни.
Торбен, 27, Дортмунд (Германия)
Это первый дом, в котором ты живешь в одиночку?
Нет, уже пятый.
Есть какие-то вещи, которые ты забрал с собой из предыдущих квартир?
Да, здесь все мое, кроме кухни и мусорного ведра.
Твои родители приезжают к тебе в гости?
Нет. Моя нынешняя девушка тоже не проявляет особого желания приходить сюда.
Джерардо, 26, Мехико (Мексика)
У тебя нет кухонного стола. Где ты ешь?
В кафе. Я никогда не готовлю и не ем дома, всегда покупаю еду с собой. В моем холодильнике только вода, сок и йогурт.
Кто был бы для тебя идеальным соседом?
Щенок.
Почему в квартире так много велосипедов?
Я живу здесь бесплатно, потому что дом принадлежит моей семье. Моя тетя живет этажом ниже, а в подвале бабушка занимается шитьем.
Маканаче, 26, Бухарест (Румыния)
Как часто ты остаешься в своей квартире?
По-разному, два или три раза в неделю. В остальное время я живу с отцом.
Как часто ты наводишь порядок в квартире?
Я одержим — постоянно убираюсь, но тут все равно вечный бардак. Моему отцу плевать, так что он может прийти и целый день сидеть тут и ничего не делать. Он частенько пьет пиво и не убирает за собой. К тому же он не снимает обувь, так что мне приходится постоянно мыть пол.
Как гости реагируют на весь этот беспорядок?
Честно говоря, мне плевать.
Костис, 27, Афины (Греция)
Жить одному в Афинах: на что это похоже?
Это круто. Я танцую голый, когда мою посуду.
Что у тебя всегда есть дома?
Лед для напитков и кофе.
Как часто ты наводишь порядок?
Я убираюсь каждые пару дней. Генеральную уборку устраиваю каждые две недели.
Шломо, 23, Цюрих (Швейцария)
Какой у тебя рекорд по откладыванию уборки в квартире?
Месяц или около того. Мой сосед был в отъезде, и мне не хотелось убирать дома самому.
Что тебе нравится делать по дому меньше всего?
Однажды собрался выкинуть что-то в мусорное ведро, которое не опорожнялось с месяц, и меня стошнило.
Твои родители когда-нибудь приезжают к тебе в гости?
Да, частенько, и обычно они приезжают без предупреждения. Это немного бесит.
Кому бы ты никогда не открыл дверь?
Соседям. Все остальные — желанные гости в моем доме.
Карл, 27, Стокгольм (Швеция)
Почему ты решил завести котов?
Ну, мне нравятся коты, они у меня еще с тех пор, как я был ребенком. Куки, одному из котов, был нужен дом, и я позаботился о нем. После, когда я переехал в маленькую квартиру с небольшим балконом, стало очевидно, что ему нужен брат, поэтому я решил завести еще одного.
Как гости реагируют на твоих котов?
По-разному на самом деле. Некоторым они нравятся больше, чем остальным. И конечно, это зависит от того, как часто я достаю пылесос и чищу дом от кошачьей шерсти.
Кто эта дама на холодильнике?
Это моя жена. Шучу, конечно. Это какое-то фото, которое отец где-то нашел и, пока меня не было дома, повесил на холодильник. Я не вижу причин убирать его оттуда.
Петр, 31, Белград (Сербия)
Как много времени ты проводишь в своей квартире?
Ну, бывает по-разному. Чаще всего я тут, только чтобы принять душ, поменять одежду и поспать. В конце месяца, когда зарплата подходит к концу, я провожу много времени со своими близкими.
Какая работа по дому твоя самая нелюбимая?
Мыть посуду. Это отнимает так много времени!
Ты когда-нибудь звал родителей в гости?
Да, конечно, у них даже есть ключи, но они приходят очень редко.
Альваро, 33, Мадрид (Испания)
Как много народу живет вместе с тобой?
Сейчас нас пятеро. Дом довольно большой, здесь три этажа и даже сад свой есть.
И как вы справляетесь с уборкой в таком большом доме?
Иногда приходит горничная. Несколько месяцев назад мы пытались разделить обязанности, но переругались. Это была полная белиберда, и, хотя мы все дружим с детства, мы спорили без конца о том, кто из нас что будет мыть. Ужас.
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