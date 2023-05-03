Как выглядят холостяцкие квартиры в разных странах мира

Многие женщины считают, что мужчины довольно неряшливы. Ну конечно, ведь обычно они писают в кустах, постоянно чешут промежность и радостно покрывают любую свободную поверхность волосами с бороды, обрезанными ногтями с пальцев ног, мокрыми полотенцами и табаком. Да и вообще ведут себя крайне неаккуратно. Просто ужас, иначе и не скажешь.



Но это все разговор о женском восприятии, о том, как ведут себя мужчины рядом с женщинами. Но так ли уж неопрятно и нечистоплотно живут холостые мужчины в разных странах мира? Давайте выясним.









Айк, 25, Эссекс (Великобритания)

Аноним, 30, Рим (Италия)

Твэн, 24, Амстердам (Нидерланды)

Торбен, 27, Дортмунд (Германия)

Джерардо, 26, Мехико (Мексика)

Маканаче, 26, Бухарест (Румыния)

Костис, 27, Афины (Греция)

Шломо, 23, Цюрих (Швейцария)

Карл, 27, Стокгольм (Швеция)

Петр, 31, Белград (Сербия)

Альваро, 33, Мадрид (Испания)