Как декорировать маленькую комнату, чтобы не отнять ценные метры

Когда речь заходит об оформлении маленькой комнаты, на первый план выходит отделка и мебель, а о декоре все забывают. Но если проигнорировать светильники, текстиль, постеры, небольшие украшения в виде статуэток и прочие вещи, интерьер будет казаться незавершенным и неуютным.



Идея 1: Светильники необычной формы

Идея 2: Яркие фигурки

Идея 3: Настенный декор

Идея 4: Яркая мебель

Идея 5: Акцентная стена

Идея 6: Комнатные растения

Идея 7: Деревянные жалюзи

Акцентный светильник над обеденным столомОсвещение – важная составляющая любого интерьера.Именно от него зависит, как будет выглядеть комната – светло и просторно или темно и тесно. Предлагаем совместить приятное с полезным, и вместо классического светильника, который можно встретить в каждой второй квартире, выбрать оригинальный вариант. Присмотритесь к моделям необычной формы, которые впишутся в интерьер по стилю. Люстра в виде лепестков, подвесной светильник с плетеным абажуром, металлический торшер в индустриальном стиле – вариантов масса. Такие светильники с легкостью заменят тяжеловесный декор, неуместный в маленькой комнате, и будут качественно освещать помещение.Добавьте цвета в декор полокМелкие декор часто воспринимают скептически, мол, только пыль собирает, а толку никакого. Действительно, фигурки не несут никакой функциональной нагрузки (в отличие от тех же светильников), но при этом они помогают добавить в интерьер ярких красок. Если вам нужно, например, «поддержать» синий диван или зеленые шторы, просто поставьте на полку пару статуэток в тон. По такому же принципу можно украсить рабочий стол, комод или прикроватные тумбы. Главное – не переборщить. Комбинируйте фигурки с функциональными вещами: шкатулками, свечами, книгами, комнатными растениями.Такой декор отлично подходит для маленькой комнаты, потому что не занимает ценные метры и не перегружает пространство.Вместо десятка маленьких картин, повесьте одну среднююПожалуй, самым универсальным декором для любой комнаты, в том числе и маленькой, является настенный. Картины, постеры, фотографии располагаются в тех местах, которые обычно пустуют, поэтому площадь спальни или гостиной не страдает.При выборе картин обращайте внимание на их размер – он не должен быть слишком большим, чтобы визуально не уменьшить площадь комнаты. Маленькие полотна тоже будут играть против интерьера: они зрительно дробят пространство.Самый оптимальный вариант – постеры среднего формата. Лучше выбрать два или три – композиция будет гармонично смотреться над диваном, кроватью, комодом, обеденным столом. Сюжеты подбирайте в соответствии со стилем или назначением комнаты. Например, для кухни отлично подойдут изображения еды, напитков, рецепты знаменитых блюд и пр.Яркий диван станет акцентомМебель также часто выступает в роли декора, главное – подобрать небанальные изделия, которые будут привлекать взгляд цветом, формой или материалом. Акцентом может стать диван, кресло, стул или бабушкин сервант, который вы решили отреставрировать и использовать для демонстрации красивой посуды.Цвет выбирайте в соответствие с интерьером, чтобы все элементы объединились в гармоничную композицию. Например, если квартира оформлена в бежевых оттенках, акцентная мебель может быть голубого или зеленого цвета. А серой базой отлично сочетается пудровый. Если не хотите использовать слишком яркие оттенки, подбирайте контрастные. Эффект будет не таким сильным, но зато вас ничего не станет раздражать в квартире.Покрасьте стену или наклейте обоиСмелое решение, которое подходит далеко не всем – акцентная стена. Если вы не боитесь экспериментов и считаете, что привлекать взгляд должен большой участок интерьера, а не просто пара фигурок на полке, тогда смело выбирайте стену, которую будете оформлять. Вариантов декора масса: можно покрасить стену в яркий или контрастный цвет, наклеить обои с принтом, нарисовать узоры с помощью трафарета, сделать галерею из семейных фото. Также для украшения подойдут перуанские шляпы, макраме, ваши собственные рисунки или другие шедевры хэнд-мейда. А если вы увлекаетесь музыкой, повесьте на стену свою гитару: очень практичное решение, которое выступит еще и декором.Растения могут быть большими или маленькимиДаже в самой маленькой комнате обязательно найдется место для комнатных цветов. По классике ими украшают подоконники, но это не единственно возможный вариант. Также цветы можно поставить на прикроватную тумбу, комод, журнальный столик, подвесить к потолку или убрать в угол комнаты, если растение большое (пальма, фикус, монстера). Главное, чтобы они получали достаточное количество солнечного света – для большинства сортов это имеет принципиально важное значение. Впрочем, есть неприхотливые растения, которые прекрасно себя чувствуют в тени: цикламен, спатифиллум, аглаонема и др.Осенью прекрасным декором станут живые цветы. Астры, хризантемы, герберы – у бабушек на рынке можно купить прекрасный недорогой букет, который будет вас радовать целую неделю. Поставьте его в вазу и украсьте обеденный стол. Казалось бы, мелочь, но насколько уютнее станет интерьер после такого преображения!Деревянные жалюзи или ставни добавят уютаЕсли классические шторы кажутся чем-то банальным, повесьте вместо них деревянные жалюзи. Они добавят уюта, помогут продлить ощущение лета, а в солнечные дни будут отбрасывать на стены красивые тени. Такое оформление окон отлично впишется как в скандинавский, так и в минималистичный стиль. К тому же жалюзи – это удобно: вы сможете сами выбрать уровень затемнения комнаты, просто поворачивая ламели.