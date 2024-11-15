10 реальных историй о Нероне, еще более страшных, чем выдумки о нем

Император Рима Нерон.
Имя древнеримского императора Нерона дошло до наших дней и стало символом страха, ужаса и беспредела. Хотя жил он давным-давно, до нашего времени дошли невероятные и пугающие факты, которые ставят эту историческую личность не просто вне закона, а вне человеческой морали. Самые жуткие "страшилки" на фоне реальных поступков этого человека покажутся детским лепетом.
1. Христиане-факелы
Сожжение христиан во время пиршества.
Нерон никогда не был прогрессивным руководителем в вопросах политики. После Великого пожара в Риме, когда народ начал возмущаться его правлением, император использовал христиан в качестве "козла отпущения", обвинив их в пожаре. Начались страшные христианские казни. Нерон приказывал прибивать христиан гроздями к кресту и сжигать живьем. Часто горящие люди становились источником света на пиршествах императора. Под дикие вопли жертв Нерон мило беседовал со своими гостями.
2. "Великий" композитор
Театр времен правления Нерона.
Известна и история о том, как Нерон музицировал в то время, как горел Рим. Император любил музыку и театр и сам выступал при любом удобном шансе. Он даже запирал ворота театра, требуя, чтобы люди внимательно слушали его невероятно длинные выступления и аплодировали. Порой слушатели спрыгивали со стен или даже притворялись мертвыми, чтобы только покинуть представление.
3. Олимпийский лжечемпион
Гонки на колесницах.
Ещё одним увлечением Нерона был спорт. Этот император до сих пор удерживает мировой рекорд по количеству олимпийских побед - ему достались 1 808 Олимпийских венков, эквивалента золотых медалей тех лет.
Известно, что в одной из гонок на колесницах Нерон приказал своим конкурентам использовать упряжки из четырех лошадей, а затем появился на колеснице, запряженной 10 лошадями. Несмотря на огромное преимущество, Нерон, правда, так и не пересек финишную черту — он упал с колесницы. Но судьи все-таки объявили своего императора победителем гонки.
4. Дворец для оргий с гигантской статуей
Статуя Нерона.
Одним из главных достижений Нерона было строительство Domus Aurea - золотого дворца удовольствий, подобного которому мир никогда не видел. Это было массивное здание, инкрустированное золотом, слоновой костью и перламутром. "Охраняла" этот дворец 37-метровая статуя Нерона. В потолке были предусмотрены раздвигающиеся панели, через которые на гостей падал "дождь" из цветов и духов. Использовалось же это строение для проведения оргий.
Как сообщается, люди в дворце пировали до тех пор, пока не пересыщались, а затем устраивали оргии под падающими на них сверху лепестками роз. Весь этот декаданс можно было бы понять, если бы не одно но: Нерон построил свой эро-дворец сразу после Великого пожара в Риме, когда люди отчаянно нуждались в помощи. Domus Aurea рассматривался символом его эгоизма. Вскоре после смерти Нерона всё золото из дворца растащили римские граждане.
5. Безумные оргии
Оргии Нерона.
Рассказы об интимной жизни Нерона встречаются, пожалуй, в каждой книге о римской истории. Тацит рассказал историю о Нероне, который устроил массовую оргию, длившуюся нескольких дней. В конце концов, Нерон он провел имитацию свадебного обряда, в котором он женился на вольноотпущеннике по имени Пифагор (это был один из двух мужчин, на которых Нерон женился на протяжении всей своей жизни). По словам Светония, всякий раз, когда Нерон хотел немного выпустить пар, он привязывал голых мальчиков и девочек к столбам, одевался, как животное, прыгал на них и делал вид, что пожирает детей.
6. Казнь Локусты
Смерть от соития с жирафом.
Во времена Нерона была известна наемная убийца Локуста, которая специализировалась на отравлениях людей. По некоторым свидетельствам, мать Нерона, Агриппина, наняла Локусту, чтобы отравить своего мужа Клавдия, а затем пасынка Британнику. Через некоторое время после того, как Нерон пришел к власти, Локуста заплатила за свои преступления ужасным способом. По приказу Нерона ее публично изнасиловал "специально обученный жираф", после чего женщину разорвали дикие животные.
7. Распятие апостола Петра
Казнь Петра.
Нерон казнил Петра, одного из учеников Иисуса. В 64 году, примерно через 30 лет после смерти Иисуса, Петр пытался распространить христианство по всему Риму, а в итоге был схвачен Нероном и распят головой вниз. При этом Петра убили в цирке, который Нерон использовал специально для публичных казней христиан. Эти убийства были таким популярным "видом спорта", что улицы рядом с ипподромом цирка были заполнены гробницами, полными костей жертв.
8. Убийца матери
Цирк времен Нерона.
В своих бесчинствах Нерон не ограничивался только обычными римскими гражданами. Он также убил свою семью, в том числе свою собственную мать, Агриппину Младшую. Историки расходятся во мнении, как именно Нерон умертвил ее, но сомнений в том, что убийство произошло по его приказу, нет.
По словам историка Диона Кассия, Нерон отправил свою мать прочь на специально разработанном корабле. В море пол ее каюты раскрылся, как люк и Агриппина упала в море. Но она выжила и чудом доплыла до берега, где ее ждал убийца, посланный Нероном. Когда Агриппина увидел убийцу, то она попросила его "вырезать ей утробу, которая породила такого отвратительного сына".
9. Убийство жены и нерожденного ребенка
Нерон на фасаде Чертозы.
Некоторые историки считают, что решение Нерона убить свою мать было принято под влиянием его второй жены, Поппеи Сабины. Поппея была умной женщиной, которая очаровала императора, убедив его избавиться от его первой жены Октавии, а также его собственной матери, чтобы никто не мешал власти Поппеи. Некоторое время Нерон и Поппея купались в семейном счастье, но это не продлилось долго. Со временем у них стало возникать всё больше разногласий.
Во время одного спора Нерон избил свою беременную жену - бросил ее на землю и нанёс несколько ударов в живот. Поппея умерла. Император затосковал. Несколько лет спустя он нашел мальчика по имени Спорус, который был очень похож на его бывшую жену, насильно кастрировал, одел его, как Поппею и публично женился на нем на глазах у всего Рима.
10. Нерон-Антихрист
...зверь будет править сорок два месяца.
Нередко Нерона называют "антихристом", и это неголословное обвинение. Согласно одной из теорий, Нерон может быть в буквальном смысле антигероем, описанным в Библии. Во-первых, если просуммировать порядковые номера букв в имени "Нерон Цезарь", то получится число "666". Кроме того, Книга Откровения говорит, что "зверь будет править сорок два месяца" — именно столько Нерон правил после Великого пожара в Риме.
