Неприятные факты о еде, способные испортить аппетит

Даже если очень любите поесть, информация, которую мы для вас приготовили, способна серьезно нарушить аппетит. Поэтому, прежде чем читать дальше, хорошенько подумайте, готовы ли вы узнать правду или стоит и дальше оставаться в неведении. Неприятные факты о еде, способные испортить аппетит

В последние годы нас активно пугают химией в пищевых продуктах.

Но в реальности иногда дешевле использовать дары, которые нам щедро предоставляет природа, чем что-то там изобретать, смешивать и синтезировать. Гиганты пищевой промышленности не бросают деньги на ветер, поэтому стараются подсунуть нам то, что подешевле, при этом не особо тревожась о чистоте продукта.

Арахисовое масло


Неприятные факты о еде, способные испортить аппетит Любимое многими из нас арахисовое масло вполне может содержать в себе волосы мелких грызунов и частицы хитина насекомых. Эту информацию вполне официально опубликовало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). На 100 грамм арахисового масла допускается санитарными нормами содержание нескольких мелких волосков и 30-40 фрагментов членистоногих. Это считается безопасным для здоровья человека.

Ванильный ароматизатор


Неприятные факты о еде, способные испортить аппетит Ни для кого сегодня не секрет, что ванильный ароматизатор давно не изготавливают из настоящей ванили. Но при этом мы думаем, что его синтезируют искусственным путем. А на самом деле, очень часто этот продукт бывает как раз очень натуральным, ведь для его производства многие компании используют так называемый «castoreum» — секрет особой железы бобров, расположенной возле анального отверстия животного.

Желейные конфеты


Неприятные факты о еде, способные испортить аппетит Когда мы рассказываем детям, что яркие и симпатичные желейные конфеты — это «сплошная химия», мы говорим неправду.
Основной ингредиент, входящий в состав этого лакомства — желатин, в основе которого лежит коллаген. Дешевле всего получать коллаген из отходов мясоперерабатывающей промышленности — шкур, костей и свиной кожи, что многие компании и делают.

Консервированные грибы


Неприятные факты о еде, способные испортить аппетит О том, что свежие грибы могут быть червивыми, хорошо знают все. А теперь смиритесь и с тем, что личинки могут быть и в консервированных грибах, которые мы не привыкли рассматривать. FDA допускает содержание «20 или более личинок любого размера на 100 граммов грибов».

Хот-доги


Неприятные факты о еде, способные испортить аппетит Компания Clear Labs, еще в 2015 году, опубликовала результаты независимого исследования продуктов питания из фастфудов. В итоге выяснилось, что 2% хот-догов содержали в себе ДНК человека. Нет, не все так плохо, как вы подумали — в сосисках, булках и соусах просто оказывались человеческие волосы, ногти и частицы кожи. Да, 10% «вегетарианских» сосисок в аппетитной булочке содержали самое настоящее мясо.

Конфеты и орехи в глазури


Неприятные факты о еде, способные испортить аппетит Многие кондитерские компании планеты используют для изготовления твердой глазури так называемый Shellac. Это вещество представляет собой обработанную по специальной технологии смолу, которую выделяет самка жука Kerria lacca из Юго-Восточной Азии. Смолу, полученную на фермах из насекомых, растворяют в этаноле, а затем экспортируют в разные страны мира. Вы можете не узнать, что глазурь сделана из жуков, так как часто производитель скромно обозначает ее как «глазурь для кондитерских изделий» или просто Е904.

Карминовый краситель для сладостей


Неприятные факты о еде, способные испортить аппетит Ярко-красный краситель, используемый в кондитерской отрасли, получают путем измельчения в порошок отваренных насекомых, называемых кошенильный червец. Краситель этот профессионалы называют просто — «Кармин», «кошениль» или «натуральный красный 4».

источник

