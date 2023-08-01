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Что на самом деле происходит с ногой при пулевом ранении


Смоделированная ситуация: пуля попала в ногу.

Смоделированная ситуация: пуля попала в ногу.

Современный кинематограф учит нас несколько пренебрежительно относиться к пулевым ранениям. Ведь герои боевиков так легко бегают и даже дерутся простреленными конечностями. Однако, если верить исследователям из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес), смоделировавшим виртуальную ногу в качестве наглядного пособия для военных медиков, все не так уж радужно.


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Что на самом деле происходит с ногой при пулевом ранении

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Что на самом деле происходит с ногой при пулевом раненииПодписаться на мой Instagram
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