Приборы, которые кажутся полезными, а потом пылятся в шкафу

Против бытовой техники, разрекламированной блогерами, сложно устоять, особенно когда она касается кухни. Нам кажется, что мы каждый день будем печь свежий хлеб в хлебопечке, готовить полезное мороженое в мороженице и варить яйца в яйцеварки. А на практике получается так, что все эти приборы пылятся в шкафу.

1. Электрическая фондюшница

2. Йогуртница

3. Соковыжималка

4. Яйцеварка

5. Фритюрница

6. Хлебопечка

7. Моющий робот-пылесос

В фондюшнице растапливают шоколадФондю – не самое популярное блюдо в России, поэтому хозяйки достаточно редко готовят его на своих кухнях. Но иногда хочется порадовать членов семьи или гостей чем-то изысканным – вот так в доме появляется электрическая фондюшница. Но вряд ли она вам понравится. Ее функции мало чем отличаются от обычной керамической модели, которая плавит шоколад благодаря свечке. Для ее заполнения нужно мало продуктов, да и места на кухне такая фондюшница занимает гораздо меньше, чем электрическая. Поэтому несколько раз подумайте перед покупкой.Вместительная йогуртница на кухне.В попытке сэкономить на йогурте, а также сделать этот продукт более полезным, мы покупаем специальный прибор для его приготовления. В инструкции все кажется таким простым – закинул продукты и иди заниматься своими делами, пока йогурт будет «созревать». Но нужно быть готовым к тому, что процесс занимает минимум восемь часов. Если днем вы не готовы ждать так долго, можно оставить прибор включенным на ночь. Или просто купить в магазине любой понравившийся йогурт.Обратите внимание: Для каждой партии нужна новая закваска и готовый йогурт выходит совсем не таким, как в магазине.Вы получаете обычную безвкусную основу, поэтому придется самостоятельно подбирать пропорции сахара, фруктового пюре и других ингредиентов. Также следует помнить о сроках хранения. Подумайте, сможете ли вы съесть шесть-восемь баночек за три дня.Для приготовления сока нужно много фруктов. / Фото: kp.ruДа, сок получится более полезным, чем магазинный, но чтобы приготовить хотя бы стакан, потребуется очень много фруктов или овощей. Соответственно, об экономии речи не идет. Кроме того, врачи рекомендуют относиться к свежевыжатому соку с осторожностью: гранатовый следует разбавлять водой, морковный – пить не чаще двух раз в неделю, а цитрусовый может влиять на усвоение лекарств. А сколько времени каждый раз придется тратить на сборку, разборку и мойку прибора…Кстати, места он занимает немало – придется отправлять в кладовку.В яйцеварке помещается много яиц.Обычно прибор покупают для того, чтобы варить много яиц одновременно, а также не следить за процессом. В яйцеварку встроен таймер, и она сама может засекать его, а также отключаться, когда истечет время приготовления. Хозяйки, которые ею пользуются, утверждают, что в процессе приготовления яйца не лопаются и их содержимое не вытекает.Звучит отлично, но ровно до того момента, как вам нужно найти место для хранения яйцеварки. Вряд ли вы готовите по десять яиц в день – такая необходимость наступает только в праздничные дни или когда вы ждете гостей. А варить в специальном приборе по одному-два яйца как-то несолидно. Поэтому большую часть времени яйцеварка будет просто пылится в шкафу вместе с другой техникой из нашего списка.Готовьте картофель фри в аэрогрилеНадоело заказывать в кафе картошку фри, стрипсы и прочие блюда, приготовленные во фритюре? Хочется делать их на своей кухне? Тогда покупка фритюрницы кажется вполне логичным вариантом. Увы, полезнее блюда от этого не станут, а вам придется потратить огромное количество масла, чтобы сделать хотя бы две порций картошки. Также не забывайте, что фритюрницу нужно мыть после каждого использования, а это не самая приятная задача. Жирное дно и стенки не поддаются моющему средству, а губку смело можно выбросить в мусорное ведро после такой процедуры. Да и вряд ли вы будете готовить блюда во фритюре чаще пары раз в месяц, поэтому большую часть времени она будет стоять без дела.Хлеб выпекается три-четыре часа.Мечтаете о свежем ароматном хлебе с хрустящей корочкой, чтобы можно было отрезать кусочек, намазать его сливочным маслом и насладиться истинным французским завтраком? Вот после таких мыслей на кухне обычно появляется хлебопечка. Нам кажется, что несколько раз в неделю мы будем печь свежий хлеб, который будет гораздо вкуснее магазинного, и поможет сэкономить на покупке.Вас ждет сразу несколько разочарований. Во-первых, стоимость продуктов для приготовления одной буханки обычно такая же, как и у хлеба, который лежит на полке в магазине. Во-вторых, время готовки составляет не менее трех часов, а иногда и больше – соответственно, потребляется немало электричества. В-третьих, размер буханки не слишком большой, поэтому съедается она быстро. И не стоит забывать об усилиях, которые нужно приложить, чтобы тесто оказалось в хлебопечке: найти закваску, рассчитать пропорцию ингредиентов, замерить их на весах, замешать…Вдохновляет это только первый месяц, потом хочется сходить за хлебом в ближайшую пекарню.Пылесос может провести легкую влажную уборку.Робот-пылесос, который раньше считался роскошью, сейчас есть практически в каждой квартире. Он существенно облегчает процесс уборки, собирает пыль, шерсть и другой мусор, даже когда вас нет дома. Достаточно лишь подключить прибор к специальному приложению, чтобы управлять им через телефон.Но чтобы пылесос действительно качественно выполнял свою работу, не стоит покупать приборы 2в1, которые сочетают в себе сухую и влажную уборку. Мощность пылесоса от этого теряется, а говорить о какой-то качественном мытье полов не приходится. Влажная тряпка, закрепленная в нижней части корпуса, просто поверхностно убирает пыль с пола, но она не способна убрать стойкие пятна. В итоге все равно приходится работать шваброй.