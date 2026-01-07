Важные секреты дизайнеров

Всем, кто хочет из жилья сделать уютный дом с индивидуальным характером, придётся запастись терпением, так как декор занимает много времени и требует достаточно средств. Предлагаю 25 простых и эффективных советов по оформлению дома.



Краска

Кухонная техника

Окна

Портьеры для окон в разных комнатах

Потолок

Подвесные светильники над столом

Бра в спальне

Освещение в ванной

Интерьер детской

Пол

Овечья шкура на полу в спальне

Ковровая дорожка в ванной

Обязательные покупки

Диван для гостиной

В спальне главное — матрас

Для большинства людей главной комнатой считается гостиная. Это место, где они отдыхают, развлекаются и общаются.Так как в гостиной проводится больше всего времени, то и желание обновить в ней декор и интерьер появляется чаще всего. Если предстоит выбрать цвет стен, то стоит остановить свой выбор на нейтральных цветах, например, бежевом. Они позволят чаще обновлять такие декоративные детали, как диванные подушки.Кухня – это место, где готовится еда и моется посуда. Все, кто много времени проводит на кухне, знают, как важно правильно установить систему освещения. Если покрасить стены в белый цвет, то усилится действие света, независимо от того, сколько и какие окна находятся в кухне.Когда речь заходит о выборе цвета стен для спальни, то самыми подходящими являются прохладные тона. Такие холодные цвета как синий, зеленый и серый действуют успокаивающе. Имеет смысл окрасить стены в спальне в спокойный цвет, который поможет расслабиться и заснуть. Выбор темного или светлого оттенка зависит от уровня освещения в комнате.Броский рисунок в интерьереВыбирая цвет для ванной комнаты, стоит отправиться в ближайший магазин обоев и купить понравившийся рисунок. Этот прием позволит самому невзрачному помещению приобрести свою индивидуальность и изысканность.Практически все для детской выбирают пастельные цвета.Если точно известно, кто будет, мальчик или девочка, тогда можно выбирать либо розовый, либо голубой. Но мятный зеленый подойдёт в любом случае.Разновидностей окон много, и выбрать подходящее очень сложно. Если выбирается в гостиную, тогда лучше остановиться на окнах без штор. В этом есть смысл, так как гостиная в этом случае будет максимально наполнена светом, который необходим как людям, так и цветам. Кроме того, если в гостиной на стенах висят картины, то они будут правильно освещены, как в художественной галерее.Так как на кухне жарко и без полуденного солнца, то рекомендуют на окнах использовать жалюзи, например, бамбуковые или льняные. Они могут защитить от жарких солнечных лучей и будут пропускать дневной свет.Известно, что лучше спится в темноте, поэтому когда речь идет о спальне, то стоит подумать о плотных шторах. Кроме жалюзи, еще можно повесить и шторы светлых оттенков, чтобы они не мешали нежному проникновению утреннего света.Окно для ванной, возможно, выбрать очень трудно. Лучше использовать стекла с эффектом мороза. Они обеспечат уединенность и проникновение дневного света, кроме того, за ним легко ухаживать.Если в детской комнате беспокоит излишнее проникновение света, тогда можно дополнительно к шторам использовать жалюзи. В любом случае, шторы с цветочным рисунком или в полоску подойдут прекрасно.Единственная мысль, связанная с декором потолка, возникает в отношении вентилятора. Об этом стоит подумать. В гостиной собирается вся семья иногда к ним присоединяются гости для празднования дней рождения и т.д. Когда в комнате одновременно находится большое количество людей, дышать становится труднее. И тогда на помощь придет вентилятор.Если лампочки на потолке не кажутся привлекательными, то стоит использовать подвесные светильники. Их подвешивают на потолок над рабочим столом и прекрасно освещают все процессы. Кроме того, такие светильники выглядят стильно.Если хочется избавиться от потолочных светильников в спальне, тогда стоит использовать настенные или настольные светильники. Мягкий свет делает чудеса в декоре.Такой же прием можно применить и для освещения в ванной. Если в душевой можно установить потолочный источник света, то возле умывальника стоит установить настенные бра, что будет очень удобно для совершения гигиенических процедур.Если в детской комнате все очень вычурно, то для такой комнаты больше подойдет люстра. Можно окрасить люстру в белый либо в подходящий по декору цвет, по желанию. Это лучший выбор.К счастью, в магазинах представлен широкий выбор расцветок и узоров напольных покрытий, но необходимо сделать правильный выбор. Лучше всего ковёр подойдет для гостиной комнаты. Узор на нем лучше замаскирует подержанность дорожки со временем.Во время готовки можно разлить соус или уронить нарезанные овощи на пол, поэтому использовать дорожки в кухне нецелесообразно. Деревянный пол более удобен и экологичен для кухни, кроме того, за таким полом легче ухаживать.Смело можно использовать дорожки, и не одну, на полу в спальне. Они закроют все, что необходимо скрыть. Можно выбрать один большой ковер, который покроет большую часть пола или даже всю комнату. На него можно положить небольшую мягкую дорожку, чтобы комфортно чувствовали себя ноги, когда ступают на пол по утрам.Если в ванной на полу есть место, тогда лучше постелить одну длинную дорожку, чем несколько отдельных. Такая дорожка визуально свяжет все секции в ванной в одно целое, и она удобнее в эксплуатации.Если вы выбираете ковер или дорожку для детской комнаты, вам необходимо помнить о том, что вы будете играть с ребенком на этой дорожке, что он будет лежать и ползать. Поэтому дорожка должна быть мягкой.В первую очередь для гостиной необходимо потратить деньги на диван. Он должен соответствовать трем основным критериям: комфорт, долговечность и красота. Никто не покупает диван каждый год, поэтому все необходимо хорошо продумать.Кухонное оборудование не из дешевых приобретений, но, прежде всего, ни одна хозяйка не сможет обойтись без хорошей плиты. На втором месте стоит холодильник. На этом не экономят.Для спальни необходимо приобрести хороший матрас. Если долго не получается заснуть и выспаться, все дело в матрасе, хороший матрас спасет.В ванную комнату нужно приобрести умывальник и душ, а также красивую плитку. Ничто так не заявит о себе, как плитка с роскошным принтом.Если комната готовится к рождению ребенка, тщательно подбирается все необходимое для его комнаты, нужно подумать о выборе кроватки. Она должна быть удобной, чтобы без проблем можно было положить в нее ребенка, и чтобы ребенок спокойно спал в ней ночью.