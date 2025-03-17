С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 530 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Забыли  Герцена, он  был  женат  на  кузине.Исторические личн...
  • Леонид Руси
    Автор говорит то о мозге, а то о уме... А может ни то и не другое... а душа?Оптические иллюзи...
  • Silver Kont
    Похоже, аффтаришко из племени "выблядков 90-х", кои появлялись по залёту мамаш после секса с папашами , использовавши...12 продуктов, от ...

Как дёшево избавиться от сорняков между тротуарной плиткой

В щелях между тротуарной плиткой появляются сорняки. Они не только портят внешний вид дорожек, но и разрушают их. Корни растений подрывают плитки, в результате чего те начинают выступать вверх, иногда даже растрескиваются.



В связи с этим с сорняками нужно бороться сразу же, как они появились.

Что потребуется:

Щетка или веник; соль; вода.

Процесс борьбы с сорняками на тротуарной плитке

Первым делом нужно очень хорошо вымести дорожки, постаравшись убрать всю грязь и пыль с поверхности плиток, а также швов между ними. После этого рассыпается обычная поваренная соль.



Требуется щедро припорошить дорожку.



Далее все той же щеткой или веником необходимо смести соль в щели между плитками. Если они стали белыми, то соли достаточно.



После распределения соли дорожки поливаются из садового шланга или лейки. Лучше всего лить воду в режиме распыления, чтобы соль не смыло в сторону, и она понемногу впитывалась между плиток.



Через несколько дней вся растительность между плитками пожухнет.



Ее будет несложно убрать. Если немного подождать, то она станет очень сухой и ломкой, поэтому большинство сорняком можно будет буквально смести веником. Расти в щелях после такой обработки еще долго ничего не будет.



Так как вода заливалась понемногу, то соль не растекается за пределы дорожек, и не отравляет культурные растения в соседних клумбах или грядках.


Читать далее →

Ссылка на первоисточник
сорняки
наверх