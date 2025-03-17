Как дёшево избавиться от сорняков между тротуарной плиткой

В щелях между тротуарной плиткой появляются сорняки. Они не только портят внешний вид дорожек, но и разрушают их. Корни растений подрывают плитки, в результате чего те начинают выступать вверх, иногда даже растрескиваются.







В связи с этим с сорняками нужно бороться сразу же, как они появились.



Что потребуется:



Щетка или веник; соль; вода.

Первым делом нужно очень хорошо вымести дорожки, постаравшись убрать всю грязь и пыль с поверхности плиток, а также швов между ними. После этого рассыпается обычная поваренная соль.Требуется щедро припорошить дорожку.Далее все той же щеткой или веником необходимо смести соль в щели между плитками. Если они стали белыми, то соли достаточно.После распределения соли дорожки поливаются из садового шланга или лейки. Лучше всего лить воду в режиме распыления, чтобы соль не смыло в сторону, и она понемногу впитывалась между плиток.Через несколько дней вся растительность между плитками пожухнет.Ее будет несложно убрать. Если немного подождать, то она станет очень сухой и ломкой, поэтому большинство сорняком можно будет буквально смести веником. Расти в щелях после такой обработки еще долго ничего не будет.Так как вода заливалась понемногу, то соль не растекается за пределы дорожек, и не отравляет культурные растения в соседних клумбах или грядках.