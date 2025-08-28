10 самых красивых ретро-автомобилей, которые с годами становятся все дороже

Какие ретро-машины с годами дорожают и являются настоящими произведениями автомобильного искусства?/ Фото: a777aa77.ru
Ретро-кары – восхитительные автомобили прошлого, уступающие современным только по функциональности. Что касается дизайна, то они совершенны! Представляем подборку ретро-автомобилей, которые можно причислить к произведениям искусства. Они и в свое время стоили недешево, а с годами их цена только растет.
1. Ferrari 250 GTO 1962 года
Ferrari 250 GTO в 1962 году продавались за 18,5 тыс. долларов/ Фото: drive.ru
Ferrari 250 GTO с номером шасси 5111 – самая дорогая ретро-машина, проданная на открытом аукционе. Ее купили в США за 52 млн долларов, что стало рекордом. С 1962 по 1963 годы выпустили всего 36 штук.
Под капотом заднеприводной машины стоит двигатель объемом 3 л мощностью 290 л.с. Это авто может ехать с предельной скоростью 280 км/ч.
У Ferrari 250 GTO интересная история. В 1963 году спорт-кар под управлением прославленного французского пилота Жана Гуичета стал победителем престижной гонки Tour de France. В 1964 и 1965 годах это авто становилось победителем в заезде на г. Шемрусс. В 1974 году автомобиль приобрел коллекционер Пол Паппалардо. Затем по неизвестным причинам он ее продал.
В 1962 году Ferrari 250 GTO продавалась по цене 18,5 тыс. долларов. Но, в соответствии с установленными правилами, владельцем этого авто человек мог стать только после того, как его кандидатуру одобрит сам Энцо Феррари.
Сейчас все экземпляры этого ретро-автомобиля находятся в частных коллекциях. Ими владеют звезды эстрады, популярные политики, наркобароны и другие известные люди.
2. Bugatti Atlantic
Bugatti Atlantic стоит около 40 млн долларов/ Фото: gta5-mods.com
Итальянские супер-кары – это воплощение роскоши и высокого качества. Да, купить их не по карману простому автолюбителю, но на то они и шедевры, что доступны не каждому. Сегодня итальянские марки автомобилей самые успешные в мире!
Bugatti Atlantic – настоящий шедевр итальянского автопрома! Когда-то эта машина ездила по дорогам, но сегодня приобрела статус музейного экспоната.
В прототипе для изготовления деталей кузова использовался сплав с высоким содержанием магния. Но для массового выпуска это было непрактично, поэтому использовали алюминиевый сплав. А наружные швы оставили как есть – они придают авто оригинальность.
3. Mercedes-Benz W196 1954 года
Mercedes-Benz W196 оснащена 8-цилиндровым мотором мощностью 290 л. с./ Фото: wikimedia.org
На спорт-каре Mercedes-Benz W196 пилот Хуан Мануэль Фанхио стал победителем Гран-при Швейцарии. В 2013 году это авто было продано за 30 млн долларов. Что интересно, авто не подвергалось реставрации – его преднамеренно оставили в том виде, в котором оно выигрывало соревнования.
Машина оснащена 2,5-литровым рядным восьмицилиндровым силовым агрегатом мощностью 290 л.с. Для технологий 1950-х годов это является феноменальным показателем. Предельная развиваемая скорость – 300 км/ч. Авто было создано в 1954-1955 годах в количестве 15 штук, в трех типах кузова.
4. Aston Martin DBR1 1956 года
Было сделано всего пять экземпляров модели Aston Martin DBR1/ Фото: zr.ru
В 2013 году ретро-автомобиль Aston Martin DBR1 купили за 22,5 млн долларов. Всего было построено пять экземпляров, но именно на том принимали участие в различных чемпионатах легендарные пилоты. Так что именно это авто – самое легендарное из пятерки.
В качестве силовой установки использован рядный шестицилиндровый двигатель емкостью 3 л. Изначальная мощность – 240 л.с., но для конкурентоспособности в гонках ее довели до 300 л.с.
5. Duesenberg SSJ 1935 года
Мощность мотора Duesenberg SSJ 1935 года составляет 400 л. с./ Фото: carpedia.ru
Об этой машине не нужно много говорить – ее характеристики скажут сами за себя. Рабочий объем двигателя конфигурации I8 составляет почти 7 л, а мощность – целых 400 л.с. А теперь представьте, какой успех имел этот автомобиль с такими показателями в 1930-е годы! Вдобавок ко всему, он мог развивать огромную скорость для того времени – 250 км/ч.
Неудивительно, что Duesenberg SSJ уникальной внешности и со сверхмощными для своих лет характеристиками был продан на торгах за 22 млн долларов.
6. Jaguar D-Type 1956 года
Всего было произведено 50 экземпляров Jaguar D-Type/ Фото: drive2.ru
Ретро-автомобиль Jaguar D-Type 1956 года выпуска – самый дорогой в Англии. В 1956 году, когда был построен, он стал победителем «24 часа Ле-Мана». В 2017 году модель выставили на торги и продали за 21,78 млн долларов. Всего было произведено около 50 экземпляров, а купленный спорт-кар имеет номер 4.
Под капотом машины стоит рядный шестицилиндровый мотор емкостью 3,4 л, мощностью 265 л.с. До 100 км/ч ретро-кар разгоняется за 4,7 сек. и достигает предельной скорости 240 км/ч.
7. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1939 года
Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1939 года купили в 2016 году за 19,8 млн долларов/ Фото: auto.vercity.ru
Это авто является самым дорогим из всех, которые были произведены до Второй мировой войны. Этот итальянский родстер был куплен в 2016 году за 19,8 млн долларов. Всего было произведено 32 экземпляра, 12 из них построены на длинной базе. До нынешних дней сохранились не все, поэтому за оставшимися коллекционеры буквально гоняются.
Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider оснащен рядным восьмицилиндровым двигателем с наддувом. Его объем составляет 2,9 л, что отразилось в названии модели. Чтобы сделать силовой агрегат более надежным, его дефорсировали до мощности 180 л.с., что по тем временам очень даже неплохо.
8. Chevrolet Corvette 1963 года
Экземпляры Chevrolet Corvette 1963 года находятся в частных коллекциях/ Фото: a777aa77.ru
Chevrolet Corvette, построенный в 1963 году, стал настоящим революционным прорывом в области спортивных авто. Первую модель собирали вручную. В процессе работы были внесены многочисленные изменения в конструкцию и конфигурацию, но результат получился стоящим!
Серьезным показателем стала скорость, которую могло развивать это спортивное авто – 100 км/ч. Для тех лет эта скорость для представителей массового машиностроения была недостижимой!
До нашего времени дошло всего 300 моделей раритетного Chevrolet Corvette. Все они находятся в частных коллекциях. Но вот местонахождение первых двух экземпляров никому не известно – они исчезли таинственным образом.
9. Кабриолет Horch
Кабриолеты Horch собирались вручную/ Фото: zr.ru
Уникальный кабриолет выпущен в количестве 15 экземпляров. Каждая машина собиралась вручную, так что мастера, которых несомненно можно назвать «ювелирами» автомобильного дела, вложили в них не только свои умения, но и душу.
Horch – мечта принцесс, не только прошлых времен, но и современных. Внешне машина совсем не похожа на банальное средство передвижения, скорее это что-то из области футуристических фантазий. Но если не принцессы, то на кабриолетах Horch катались высокопоставленные немецкие чиновники. Именно для них и было выпущено это авто, и таким малым тиражом.
10. Cadillac DeVille
Cadillac DeVille 1976 года/ Фото: countryclassiccars.com
Этот автомобиль похож на космический корабль. Таким его делают два фактора:
- обтекаемый корпус, абсолютно не характерный для машин 1950-х годов выпуска;
- интересное оформление бампера – именно он делает машину «космической».
