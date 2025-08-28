10 самых красивых ретро-автомобилей, которые с годами становятся все дороже

Какие ретро-машины с годами дорожают и являются настоящими произведениями автомобильного искусства?/ Фото: a777aa77.ru

1. Ferrari 250 GTO 1962 года

Ferrari 250 GTO в 1962 году продавались за 18,5 тыс. долларов/ Фото: drive.ru

2. Bugatti Atlantic

Bugatti Atlantic стоит около 40 млн долларов/ Фото: gta5-mods.com

3. Mercedes-Benz W196 1954 года

Mercedes-Benz W196 оснащена 8-цилиндровым мотором мощностью 290 л. с./ Фото: wikimedia.org

4. Aston Martin DBR1 1956 года

Было сделано всего пять экземпляров модели Aston Martin DBR1/ Фото: zr.ru

5. Duesenberg SSJ 1935 года

Мощность мотора Duesenberg SSJ 1935 года составляет 400 л. с./ Фото: carpedia.ru

6. Jaguar D-Type 1956 года

Всего было произведено 50 экземпляров Jaguar D-Type/ Фото: drive2.ru

7. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1939 года

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider 1939 года купили в 2016 году за 19,8 млн долларов/ Фото: auto.vercity.ru

8. Chevrolet Corvette 1963 года

Экземпляры Chevrolet Corvette 1963 года находятся в частных коллекциях/ Фото: a777aa77.ru

9. Кабриолет Horch

Кабриолеты Horch собирались вручную/ Фото: zr.ru

10. Cadillac DeVille

Cadillac DeVille 1976 года/ Фото: countryclassiccars.com



обтекаемый корпус, абсолютно не характерный для машин 1950-х годов выпуска;





интересное оформление бампера – именно он делает машину «космической».

