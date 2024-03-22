Танцующий дом в Праге: «Cумасшедший» проект, увековечивший память великих танцоров

Каждому, кто окажется в Праге, непременно стоит увидеть это экстравагантное здание. Оно невероятно странное, фантастическое и эпатажное для местной архитектуры, но жители чешской столицы гордятся им не меньше, чем Собором святого Вита или Карловым мостом, который, кстати, расположен минутах в 15 ходьбы. Дом, о котором идет речь, напоминает танцующую пару: одна его часть чем-то похожа на женщину в развивающемся платье, вторая – на ее партнера-мужчину.
Такое ощущение, что дом танцует. /Фото:planetofhotels.com
Жители Праги называют это здание «Джинджер и Фред», «пьяный дом», но прозвище «Танцующий дом» – самое распространённое. Ведь кажется, что постройка действительно пляшет. Такой эффект создают изогнутые стены, непараллельные окна, ломаные линии. К тому же, два корпуса здания словно стоят на ножках.
Танцующий дом. Новая и совсем не типичная достопримечательность Праги. /Фото:travel4us.ru
Фрагмент здания. /Фото:travelask.ru
На углу набережной реки Влтавы и улицы Рееслова странное здание появилось относительно недавно, в 1996-м. Инициатором строительства стал чешский президент Вацлав Гавел, который, кстати, проживал неподалеку. Здание возвели на месте снесенного старого полуразрушенного дома.
Легендарные голливудские танцоры и актеры изображены весьма своеобразно, но узнаваемо. /Фото:geo-review.com
Считается, что именно знаменитая голливудская творческая пара Джинджер Роджерс и Фред Астер вдохновила хорватского архитектора Владо Милунича и его канадского коллегу Фрэнка Оуэна Гери на столь экстравагантный проект. Тандем знаменитых во всем мире архитекторов произвел на свет настоящее чудо. У расширяющейся кверху каменной башни (одна из частей здания) с металлическими «волосами» явно мужской силуэт, а более легкая и воздушная на вид стеклянная часть по форме явно напоминает женскую фигуру.
Легендарный творческий тандем. Конец 1940-х годов. /Фото: inimg.com
На крыше Танцующего дома есть смотровая площадка, с которой открывается шикарный вид на город. Выйти на нее можно прямо из помещения ресторана, который открыт в верхней части здания.
Смотровая площадка. /Фото:planetofhotels.com
Также в Танцующем доме располагаются кафешки, бар, международные офисы и огромный конференц-центр. Автором многих интерьеров стала популярная архитектор и дизайнер из Великобритании Эва Иржична (она, кстати, имеет чешское происхождение).
Необычный снимок. /Фото:planetofhotels.com
А три года назад в экстравагантном здании открылся еще и отель – опять же с подходящим названием Dancing House Hotel («Отель танцующего дома»). Особой популярностью у туристов пользуются два его верхних номера Ginger Royal Suite и Fred Royal Suite – из них, как и из других номеров, так же открывается шикарный вид.
Вот такую красоту можно увидеть со смотровой площадки. /Фото:planetofhotels.com
Дом, созданный в стиле деконструктивизма, сначала вызвал у горожан протест – уж слишком сильно он отличался от традиционных пражских зданий. Что и говорить, вид у Танцующего дома действительно сумасшедший.
Поначалу местные жители, конечно же, были в шоке. /Фото: pixabay.com
Но гости, приезжавшие в Прагу, приходили от этого здания в восторг, так что столичным жителям волей-неволей пришлось принять эту новую достопримечательность, и сейчас они с гордостью показывают ее туристам.
Танцующий дом невероятно странный, и его обязательно нужно увидеть гостям города. /Фото:pixabay.com
Танцующий дом даже вошел в пятёрку лучших зданий, возведённых в 1990-х, по версии чешского журнала Architekt и стал победителем престижного международного конкурса iF design awards.
Текст: Анна Белова
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