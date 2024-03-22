Танцующий дом в Праге: «Cумасшедший» проект, увековечивший память великих танцоров

Такое ощущение, что дом танцует. /Фото:planetofhotels.com

Танцующий дом. Новая и совсем не типичная достопримечательность Праги. /Фото:travel4us.ru

Фрагмент здания. /Фото:travelask.ru

Легендарные голливудские танцоры и актеры изображены весьма своеобразно, но узнаваемо. /Фото:geo-review.com

Легендарный творческий тандем. Конец 1940-х годов. /Фото: inimg.com

Смотровая площадка. /Фото:planetofhotels.com

Необычный снимок. /Фото:planetofhotels.com

Вот такую красоту можно увидеть со смотровой площадки. /Фото:planetofhotels.com

Поначалу местные жители, конечно же, были в шоке. /Фото: pixabay.com

Танцующий дом невероятно странный, и его обязательно нужно увидеть гостям города. /Фото:pixabay.com