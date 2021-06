7 советских бытовых привычек, которые сегодня в тренде

1. DIY-средства

2. Авоськи

3. Пошив одежды на заказ

4. Старая вещь превращается в новую

5. Заготовки на зиму

6. Домашняя пища

7. Рациональность в применении продуктов

Все мы прекрасно понимаем, что мода со временем возвращается, и новые тенденции основаны на давно забытых, но уже существовавших ранее. Это утверждение относится абсолютно ко всему. Лайфхаки, придуманные еще полвека назад нашими бабушками, актуальны и в наше время. Конечно, эти премудрости были выдуманы не ради развлечения, а чтобы сэкономить. Мы же стараемся подходить к способу жизни в современных условиях осознанно, да и разумная экономия лишней никогда не будет. У советских людей было несколько очень полезных привычек, и сегодня они снова в моде.В переводе Do It Yourself означает «сделай сам». В СССР на различной бытовой химии люди не экономили. Ее попросту купить в магазинах было очень непросто. В связи с этим они выходили из положения как могли. Полы в доме мылись солью, а для выведения пятен использовалась лимонная кислота. Смешивали и перекись водорода с обычной пищевой содой в хозяйственных целях. После жуткого дефицита вдруг появилось изобилие промышленных товаров, настоящий бум из различных средств для уборки. Но современные хозяйки не забыли советы своих бабушек и мам. Руководствуясь не столько желанием сэкономить, сколько минимизировать воздействие химических веществ на организм, они возвращаются к забытым рецептам.Да и смесь уксуса с содой прекрасно решает задачи, не уступая разрекламированным химическим средствам по результату.Столь полезное приспособление более чем актуально в наши дни. Правда, сегодня авоськи называют по-другому – шоперы или экосумки. Практически в каждом супермаркете можно приобрести многоразовую продуктовую сумку, которая там стоит недорого. Средняя ее цена составляет сто рублей. Вязанные крупноячеистые авоськи , похожие на советский вариант, продаются по цене от 70 до 100 рублей. Есть и брендовые изделия – такие авоськи отличаются высокой ценой.Например, Ralph Lauren предлагает модели по 65 000-70 000 рублей. Более чем в половину дешевле стоят изделия от DKNY – около 26 000 рублей.Покупка многоразовой авоськи или экосумки – это, во-первых, существенная экономия для покупателя, во-вторых снижение количества полимеров и пластика (забота о природе). Обычная сумка для многоразового использования из супермаркета окупается уже за десять или пятнадцать походов за покупками.В Советском Союзе было сложно купить в магазине красивое платье или пальто. И дело было даже не в деньгах, хотя и их наличие имело значение. Просто этот товар, как и многое другое, был в дефиците. Но вот ткань приобрести было не проблема. Тут, хоть и небольшой ассортимент, но он был. Поэтому женщины покупали материю и шли в ателье или к знакомым, чтобы пошить обновку на заказ. Сегодня многие поступают аналогичным образом, только по другой причине – в связи с особенностями фигуры сложно подобрать фасон, материал, из которого пошито магазинное платье, не нравится или же хочется платье по собственному эскизу.В наше время на заказ мастера делают абсолютно все – обувь, мебель. Есть сервисы, где можно заказать даже особый аромат или крем со специальным составом.Подарить вторую жизнь можно абсолютно любой вещи. Например, поднадоевшая, но любимая футболка легко превращается в наволочку на декоративную подушку или красивую авоську. Потратив немного времени и подключив фантазию, старые вещицы , одежда трансформируются в новые и полезные. Советские женщины тоже все это умели делать – превратить старое платье или юбку в брюки для ребенка, из мужской рубашки сшить платьице для девочки, перелицевать куртку или пальто. Ну и если мы занимаемся творчеством, потому что нам это нравится, то в СССР это делали от безысходности.Поголовно все советские семьи делали закрутки – различные варенья и соленья. И в этом была острая необходимость. В наше время заготовки в крупных масштабах делаются редко и, в основном, сельскими жителями. Во-первых, все можно купить в магазине в свежем или закатанном виде, во-вторых, на это нет времени. Хотя есть категория хозяек , которая продолжает по особым рецептам варить джемы и варенья, засаливать томаты и огурцы. Так они уверены, что продукты без добавления консервантов, а значит невредные. Вторая причина, сподвигающая их на это – просто нравится экспериментировать и готовить.После появления в нашей стране фастфудов и возможности заказать еду с доставкой на дом или на вынос, многие именно так и стали поступать. Питаться вне дома было удобно, интересно, стало признаком определенного достатка человека. Сегодня перекусом в каком-нибудь кафе или ужином из полуфабрикатов уже никого не удивишь – это обычное явление. Иногда, домашняя пища кажется настоящей роскошью, так как на ее приготовление просто нет ни сил, ни свободного времени. Но сегодня модно вести здоровый образ жизни, а это определенные условия – в первую очередь, правильное и качественное питание. Поэтому готовить, хочется это делать или нет, но приходится.В результате подсчетов, сделанных специалистами относительно выбрасываемой в России еды, получилась колоссальная сумма – 17 000 000 тонн. Расточительство зашкаливает. Когда в стране царил дикий дефицит абсолютно на все, люди этого позволить себе просто не могли. Съедалось абсолютно все практически без отходов. Все хозяйки прекрасно понимали, как всего из одной тушки курицы можно приготовить два, три и больше блюд. Постепенно этот тренд входит и в нашу современную жизнь, и это замечательно. Наконец-то, люди стали понимать, насколько важно ценить собственную планету и ее ресурсы, которые рано или поздно могут просто закончиться.Каждая из описанных советских привычек полезна и сегодня. Большая часть населения уже поняли это и активно используют их в своей повседневной жизни. При этом, качество жизни от этого только улучшается.