10 лучших фильмов о танцах и судьбах танцоров, которые учат преодолевать себя

Грация танца всегда привлекает внимание, иногда просто невозможно отвести взгляд от хореографического узора, который рисуется движением. Но только те, кто профессионально занимался танцами, точно знает, чего стоит кажущаяся лёгкость движения. Многие режиссёры обращались к этой теме, пытаясь рассказать не только о судьбах танцоров, а о том, как им приходится ежедневно и ежечасно преодолевать себя. В нашей сегодняшней подборке собраны лучшие фильмы на эту тему.
«Грязные танцы»
Кадр из фильма «Грязные танцы». / Фото: www.wallpapersafari.com
Очень трогательная мелодрама, где в 100 минут вместились судьбы и жизни. Незамысловатый романтический сюжет, слегка наивный и, несомненно, чистый. Но самое большое достоинство этого фильма в том, что он дарит надежду, вдохновляет никогда не сгибаться под давлением обстоятельств и быть счастливым несмотря ни на что.
«Чёрный лебедь»
Кадр из фильма «Чёрный лебедь». / Фото: www.kinoafisha.info
Фильм, вышедший на экраны в 2010 году и рассказывающий о балерине, медленно приближающейся к сумасшествию, получился эмоционально очень тяжёлым. Но пройти мимо него просто невозможно. Он не только о балете, он – об одержимости, гипертрофированно сильном желании достичь совершенства, о тёмных сторонах человеческой души. Несмотря на то, что картина вызвала неоднозначные отзывы зрителей и критиков, смотреть этот фильм стоит не только любителям балета, но, в первую очередь, ценителям такого жанра, как психологический триллер.
Исполнительница главной роли Натали Портман, невероятно талантливо отразившая характер и терзания Нины, получила за свою работу кинопремию «Оскар».
«Держи ритм»
Кадр из фильма «Держи ритм». / Фото: www.kg-portal.ru
В основу фильма легли реальные события, участником которых стал Пьер Дюлэйн, танцор и создатель особой методики обучения бальным танцам. Он же появляется в фильме, исполняя роль судьи на соревнованиях. Режиссёру Лиз Фридлендер удалось в своей картине рассказать подлинную историю учителя танцев и о его попытках соединить на паркете бального зала два совершенно разных мира: элитного обеспеченного будущего отпрысков богатых родителей и неясных перспектив хулиганов, интересующихся исключительно хип-хопом. И снова танцы – тема основная, но не главная. Главной является отношения между людьми разного социального положения. И любовь: к танцам, детям, к самим себе.
«Чикаго»
Кадр из фильма «Чикаго». / Фото: www.simkl.net
Потрясающий фильм, сумевший получить шесть золотых статуэток кинопремии «Оскар», фактически экранизация одноименного мюзикла. То, что сделал режиссёр Роб Маршалл, иначе, как шедевром, назвать нельзя. Кроме того, он смог заставить актёров играть с полной самоотдачей, едва ли не на пределе своих возможностей, соединить в гармоничное пространство атмосферу гламура и убийство, страх казни и невероятный танец в стенах женской тюрьмы.
«Шаг вперед»
Кадр из фильма «Шаг вперед». / Фото: www.beesona.ru
Эта картина едва ли может кому-то показаться скучной, даже если её смотреть второй, третий или пятый раз. Даже зная сюжет и реплики героев наизусть, невозможно оторвать взгляд от экрана, наблюдая за талантливой актёрской игрой, стильными хореографическими композициями и переживаниями героев. Фильм режиссёра Энн Флетчер получился сильным, злободневным и очень романтичным.
«Бурлеск»
Кадр из фильма «Бурлеск». / Фото: www.my-hit.org
История, снятая режиссёром Стивом Энтином, кажется наивной и слишком уж простой, но на экране она оживает, наполняется страстями, эмоциями и мелодиями танца. Это настоящий бурлеск: со стразами, перьями, камнями и, конечно же, любовью, романтикой и нескончаемой нежностью.
«Красные башмачки»
Кадр из фильма «Красные башмачки». / Фото: www.film.ru
Этот фильм называют одной из лучших кинопостановок о балете. Но он ещё о жертвах ради искусства, о невероятных нагрузках, не только физических, но и эмоциональных. А ещё о сложном выборе между долгом и честью, между любовью и профессией. Фильм «Красные башмачки» был снят ещё в 1948 году, но до сих пор не утратил своей актуальности и невероятной атмосферы того времени.
«Братство танца»
Кадр из фильма «Братство танца». / Фото: www.filmix.co
Очень динамичный, увлекательный и насыщенный фильм Сильвена Уайта – это танцы, эмоции, мимика, музыка и гармония. Единственное, что может не понравиться в этой картине – это небольшая нехватка чувства юмора. Однако во время просмотра зритель забывает обо всём, полностью погружаясь в атмосферу стремительного танца.
«Танцы улиц»
Кадр из фильма «Танцы улиц». / Фото: www.moviesanywhere.com
Картина Криса Стоукса как будто смешивает и объединяет множество стилей и жанров, приправляет их невероятными эмоциями и чувствами, знакомит с теми танцами, которые разучивают не на паркете или у станка, а в недружелюбной атмосфере подворотен. Прекрасные танцы, искусно вплетённое музыкальное сопровождение и совершенно непередаваемая атмосфера делают фильм красивым и актуальным даже спустя 15 лет после его премьеры.
«Лихорадка субботнего вечера»
Кадр из фильма «Лихорадка субботнего вечера». / Фото: www.kino-kingdom.com
Этот фильм Джона Бэдэма был снят ещё в 1977 году, однако и сегодня его можно и нужно смотреть. Помимо танцев, в этой картине есть сила воли, желание никогда не сдаваться и смело идти вперёд, принимая решения и отвечая за них. Фильм о танцах и счастье, о дружбе и, конечно же, умении преодолевать себя.
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