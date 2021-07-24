Женщина-татуировщик, которую муж украсил рисунками, изменила мировоззрение дам викторианской эпохи

В начале прошлого века, когда американские женщины носили корсеты и длинные юбки со шлейфом, когда блузки застегивали до самого подбородка, а показать лодыжки на людях считалось крайне предосудительным, начинала свою карьеру Мод Стивенс-Вагнер, первая женщина-татуировщик.
Татуировки мумии, островитян, индейцев, европейцев
Оглядываясь на историю моды вековой давности, нельзя не заметить бурные изменения, которые происходили и во внешнем облике, и головах, и в системах ценностей леди и джентльменов. Викторианская эпоха еще держала оборону, но модерн брал свое – и во всех сферах, где раньше задавали тон сдержанность, респектабельность и благопристойность, оказывались у руля экспериментаторы и новаторы, ломавшие прежние взгляды на прекрасное и предлагавшие новую философию моды и искусства.
Мумия Укока с татуировками на руках
Вообще татуировки никак нельзя назвать изобретением последнего времени. Их история восходит к глубокой древности – когда тело человека расписывалось определенным образом в знак принадлежности к своему роду или же из ритуальных соображений. В Сибири в 1993 году археологами были обнаружены останки женщины пазырыкской культуры железного века, на руках сохранились многочисленные татуировки. В новую эру несмываемый рисунок, клеймо, часто использовался в качестве метки. Узоры на теле называли по-разному – считается, что принятый в итоге термин «тату» связан с названием острова Таити, где европейские мореплаватели, в первую очередь Джеймс Кук, столкнулись с обычаем местных племен наносить на кожу такие несмываемые рисунки.
Вождь племени маори в начале XX века
Татуировки были частью культуры не только жителей островов Тихого океана, но и коренных американцев. В середине девятнадцатого века была чрезвычайно популярна история Олив Оутман, которая совсем юной девушкой была похищена индейцами и татуирована согласно обычаям племени. Спустя несколько лет Олив удалось бежать, и на протяжении нескольких лет она ездила по стране с выступлениями и рассказом о своих злоключениях в плену. Похожую легенду стали пересказывать и другие появлявшиеся на публике женщины – истории о зверствах индейцев с демонстрацией татуировок на лице привлекали зрителей и приносили доход, даже когда никаких похищений на самом деле не было, а наколки делались исключительно добровольно силами мастеров тату.
Олив Оутман
Мод Стивенс – тату-мастер и тату-модель
Будущий пионер одного из направлений авангардного искусства, Мод Стивенс родилась в Канзасе в 1877 году. Ее родители, ветеран Гражданской войны Дэвид Ван Буррен Стивенс и его жена Сара Джейн, были обычными фермерами, и, по-видимому, именно от такой размеренной жизни бежала молодая девушка, оказавшаяся в итоге артисткой передвижного цирка. Мод выступала в качестве воздушной гимнастки и акробата, а в 1904 году, когда ее труппа оказалась на большой выставке-ярмарке в Сент-Луисе, она познакомилась со своим будущим мужем.
Гас и Мод
Август Вагнер, или просто – Гас, был довольно популярен и звался «татуированным путешественником». Еще в конце XIX века он отправился моряком в дальнее плавание и благодаря этому овладел секретами татуировки, которые ему будто бы открыли племена Явы и Борнео. Так или иначе, но на выставке в Луизиане от желающих получить рисунок на собственной коже не было отбоя – собственно, благодаря такой востребованности Гас и вскружил голову будущей жене. Мод, по легенде, согласилась на урок у тату-мастера вместо классического романтического свидания.
Мод стала для Гаса и ученицей, и своеобразным холстом
В последующие годы количество татуировок на теле мисс Стивенс все увеличивалось, она и сама, наученная Гасом, стала делать желающим тату. К 1907 году, когда была сделана самая популярная фотография Мод, на ее теле были уже сотни рисунков. Постепенно татуировками покрылось все тело, за исключением лица и ладоней.
Для современного ценителя татуировки Мод выглядят наивно, почти по-детски, но для того времени такой набор рисунков был обычным, а исполнение – очень достойным. Цветы, бабочки, змеи, лошади, львы, женские фигуры – и на левой руке Мод было выбито ее собственное имя.
Мод Вагнер в 1907 году
Семейное дело
Гас и Мод поженились через несколько лет после знакомства, и уже в качестве семейной пары стали ездить по стране, вместе выступая на тех же ярмарках, демонстрируя свое искусство и выполняя заказы на татуировки. Они оба пользовались в работе ручными иглами, несмотря на то, что еще в 1891 году была изобретена и запатентована татуировочная машинка. Ее создатель, Сэмюэл о’Райли, опирался на принцип действия «электрического пера» Томаса Эдисона. Мистер и миссис Вагнеры же на протяжении всей своей карьеры отстаивали преимущество «ручной работы».
Реклама услуг Гаса и Мод Вагнеров
Благодаря Гасу и Мод новый для небольших городков Америки вид искусства становился знакомым и доступным. И если еще недавно татуированная женщина была почти фриком, объектом недоуменного внимания, представителем мира «уродцев» из цирка, то благодаря работе миссис Вагнер «роспись» своей кожи все больше воспринималась как один из способов самореализации и утверждения права на распоряжение собственным телом.
К началу XX века женщина с татуировкой все еще считалась кем-то вроде диковинной зверушки и демонстрировалась в цирках
У супругов за время брака было двое детей, но появившаяся на свет в 1908 году Сара прожила всего несколько месяцев. Спустя два года родилась Лоттева, и ей было суждено перенять и родительский талант, и их бизнес. По слухам, первую татуировку клиенту она набила в девять лет – и до конца своей долгой жизни продолжала заниматься этим видом искусства.
Гас и Мод с дочерью Лоттевой
Что касается самой художницы – на ее теле так и не появилось ни одной наколки: Мод когда-то запретила Гасу делать татуировки дочери, а другому мастеру Лоттева так и не захотела довериться. Свое последнее произведение она изобразила на коже калифорнийского художника Дона Эда Харди незадолго до смерти. Лоттева, как и ее мать, скончалась в возрасте 83 лет.
Дочь Вагнеров Лоттева
Последняя работа Лоттевы
Мод Вагнер сильно повлияла на развитие тату-культуры в Америке. С двадцатых годов прошлого века количество желающих украсить себя постоянными рисунками резко возросло, среди клиентов все чаще встречались женщины. Да и в мастера уверенно шли представительницы слабого пола – достигая при этом серьезных успехов. Даже пуританская Англия не устояла перед модой Нового Света, а первой татуировщицей Великобритании стала Джесси Найт, начавшая карьеру с 1921 года.
Камень на могиле Мод Вагнер
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