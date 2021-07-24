Женщина-татуировщик, которую муж украсил рисунками, изменила мировоззрение дам викторианской эпохи

Татуировки мумии, островитян, индейцев, европейцев

Мумия Укока с татуировками на руках

Вождь племени маори в начале XX века

Олив Оутман

Мод Стивенс – тату-мастер и тату-модель

Гас и Мод

Мод стала для Гаса и ученицей, и своеобразным холстом

Мод Вагнер в 1907 году

Семейное дело

Реклама услуг Гаса и Мод Вагнеров

К началу XX века женщина с татуировкой все еще считалась кем-то вроде диковинной зверушки и демонстрировалась в цирках

Гас и Мод с дочерью Лоттевой

Дочь Вагнеров Лоттева

Последняя работа Лоттевы

Камень на могиле Мод Вагнер