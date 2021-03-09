С нами не соскучишься!

7 990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    Меня раздражает когда за обедом начинает полоскать рот чаем кофе и с грохотом проглатывает кхм и самое противное это ...Будьте вежливы, и...
  • Елена Дворянцева
    распад созданной ним же группы Учите русский язык! Прочитала с интересом. Но безграмотность убивает.Легенды 1980-х: К...
  • Василий Коликов
    По поводу Кольта.. пара уточнений. 1. Пистолет был модернизирован в 1926 г. и сейчас выпускается как 1911М1, причем д...4 пистолета, опер...

Американка печёт «Кружевной» хлеб, на котором можно увидеть яркие картины


Американка печёт «Кружевной» хлеб, на котором можно увидеть яркие картины

Шеф-повар с интернет-ником Blondie and Rye (светлый и ржаной) каждый день завоевывает в Instagram все новых поклонников, и сейчас их уже около 120 тысяч. Ещё бы, ведь одно дело – всем привычная резьба по дереву или камню, а тут – практически резьба по хлебу. Караваи, буханки, булочки, батоны, словно покрытые кружевом, выглядят настолько аппетитно, что сразу представляешь себе запах свежеиспечённого хлеба и хруст румяной корочки. Впрочем, для пекаря Ханны хлеб – это не просто еда, а прежде всего произведение искусства.

Резьба по хлебу вызвала восхищение любителей выпечки со всех уголков планеты.

Резьба по хлебу вызвала восхищение любителей выпечки со всех уголков планеты.

 

Кудесницу, которая делает эти завораживающие и, если можно так выразиться, тщательно обработанные шедевры, зовут Ханна и живет она в Северной Каролине (США).

Главная страсть «хлебной мастерицы» – это всевозможные украшательства. Одни ее буханки покрыты скрупулезной резьбой, другие – фруктами или овощами, а на некоторых можно даже увидеть целые картины из даров природы – например, цветы или деревца из лука, базилика, оливок или сладкого перца. А внутри – и прованские травы, и мед, и много других «хитростей», делающих ее хлеб неповторимым не только по внешнему виду, но и по вкусу.
Разноцветный и вкусный.

Разноцветный и вкусный.


Яркие картины на хлебе.

Яркие картины на хлебе.

 
Даже не пробуя хлеб, можно понять, что он невероятно вкусный.

Даже не пробуя хлеб, можно понять, что он невероятно вкусный.

 

Аудитория Ханны постоянно растет, поскольку каждый раз она удивляет любителей выпечки чем-то новеньким.

«Потрясающе!», «Полный восторг!», «Это же произведение искусства!» – восхищаются подписчики женщины-пекаря.
Подписчиков становится всё больше и больше.

Подписчиков становится всё больше и больше.

 
Искусство Ханны покорило и дизайнеров в области гастрономии, и обычных любителей мучного.

Искусство Ханны покорило и дизайнеров в области гастрономии, и обычных любителей мучного.

 

«Я никогда еще так не радовалась и не вдохновлялась хлебом!», – комментирует одна их поклонниц американки. «Это самые красивые буханки, которые я когда-либо видел!» – вторит ей другой подписчик.
Резьба по хлебу особенно интересует подписчиков.

Резьба по хлебу особенно интересует подписчиков.

 
Так и хочется отведать этого хлеба!

Так и хочется отведать этого хлеба!

 

Частенько Ханна выкладывает в Instagram не только готовый результат, но и демонстрирует, как ее хлеб выглядел до того, как попал в печь. Иногда она даже приоткрывает завесу профессиональной тайны и рассказывает об используемых ингредиентах и даже об инструментах, с помощью которых она в полном смысле слова вырезает на хлебе узоры. Так что внимательные хозяйки могут взять себе какие-то из ее идей на заметку.
Американка печёт «Кружевной» хлеб, на котором можно увидеть яркие картины

«Кружевной» хлеб до своего попадания в печь.

 
Хлебные шедевры до выпечки и после.

Хлебные шедевры до выпечки и после.


Мастерица добавляет в свой хлеб самые яркие краски.

Мастерица добавляет в свой хлеб самые яркие краски.

 

Впрочем, повторить шедевры мастерицы один-в-один им вряд ли удастся, ведь очень часто Ханна использует при приготовлении хлеба растения со своего собственного огорода – например, особый лук и помидоры. А все, что выращено своими руками, как известно, имеет особый вкус.
Возможно, хлеб Ханны такой вкусный, потому что она добавляет в него то, что вырастила на своем огороде

Возможно, хлеб Ханны такой вкусный, потому что она добавляет в него то, что вырастила на своем огороде

 
Удивительно симметрично. И вкусно!

Удивительно симметрично. И вкусно!

 
Хлеб на любой вкус.

Хлеб на любой вкус.


Текст: Анна Белова

Фото: Blondie and Rye в Instagram

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Американка печёт «Кружевной» хлеб, на котором можно увидеть яркие картины

И не забудьте:
Американка печёт «Кружевной» хлеб, на котором можно увидеть яркие картиныПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх