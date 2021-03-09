Американка печёт «Кружевной» хлеб, на котором можно увидеть яркие картины

Шеф-повар с интернет-ником Blondie and Rye (светлый и ржаной) каждый день завоевывает в Instagram все новых поклонников, и сейчас их уже около 120 тысяч. Ещё бы, ведь одно дело – всем привычная резьба по дереву или камню, а тут – практически резьба по хлебу. Караваи, буханки, булочки, батоны, словно покрытые кружевом, выглядят настолько аппетитно, что сразу представляешь себе запах свежеиспечённого хлеба и хруст румяной корочки. Впрочем, для пекаря Ханны хлеб – это не просто еда, а прежде всего произведение искусства.
Резьба по хлебу вызвала восхищение любителей выпечки со всех уголков планеты.
Кудесницу, которая делает эти завораживающие и, если можно так выразиться, тщательно обработанные шедевры, зовут Ханна и живет она в Северной Каролине (США).
Главная страсть «хлебной мастерицы» – это всевозможные украшательства. Одни ее буханки покрыты скрупулезной резьбой, другие – фруктами или овощами, а на некоторых можно даже увидеть целые картины из даров природы – например, цветы или деревца из лука, базилика, оливок или сладкого перца. А внутри – и прованские травы, и мед, и много других «хитростей», делающих ее хлеб неповторимым не только по внешнему виду, но и по вкусу.
Разноцветный и вкусный.
Яркие картины на хлебе.
Даже не пробуя хлеб, можно понять, что он невероятно вкусный.
Аудитория Ханны постоянно растет, поскольку каждый раз она удивляет любителей выпечки чем-то новеньким.
«Потрясающе!», «Полный восторг!», «Это же произведение искусства!» – восхищаются подписчики женщины-пекаря.
Подписчиков становится всё больше и больше.
Искусство Ханны покорило и дизайнеров в области гастрономии, и обычных любителей мучного.
«Я никогда еще так не радовалась и не вдохновлялась хлебом!», – комментирует одна их поклонниц американки. «Это самые красивые буханки, которые я когда-либо видел!» – вторит ей другой подписчик.
Резьба по хлебу особенно интересует подписчиков.
Так и хочется отведать этого хлеба!
Частенько Ханна выкладывает в Instagram не только готовый результат, но и демонстрирует, как ее хлеб выглядел до того, как попал в печь. Иногда она даже приоткрывает завесу профессиональной тайны и рассказывает об используемых ингредиентах и даже об инструментах, с помощью которых она в полном смысле слова вырезает на хлебе узоры. Так что внимательные хозяйки могут взять себе какие-то из ее идей на заметку.
«Кружевной» хлеб до своего попадания в печь.
Хлебные шедевры до выпечки и после.
Мастерица добавляет в свой хлеб самые яркие краски.
Впрочем, повторить шедевры мастерицы один-в-один им вряд ли удастся, ведь очень часто Ханна использует при приготовлении хлеба растения со своего собственного огорода – например, особый лук и помидоры. А все, что выращено своими руками, как известно, имеет особый вкус.
Возможно, хлеб Ханны такой вкусный, потому что она добавляет в него то, что вырастила на своем огороде
Удивительно симметрично. И вкусно!
Хлеб на любой вкус.
Текст: Анна Белова
Фото: Blondie and Rye в Instagram
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