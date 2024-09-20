В чём секрет «шепчущей галереей» индийского мавзолея Гол Гумбаз и др. тайны древней царской гробницы

В одном из индийских штатов Карнатака есть город Биджапур. В нём находится одна из самых величественных царских гробниц, когда-либо построенных в этой части света. Это великолепное архитектурное сооружение ещё называют Тадж-Махалом Южной Индии. В мавзолее покоятся останки султана Мохаммада Адил Шаха.. Гробницу именуют Гол Гумбаз, что в переводе означает «Круглый купол». Гробница не только сказочно красива, у неё есть ряд совершенно уникальных особенностей.
Султан Мохаммад Адил Шах
Султан Мохаммад Адил Шах.
Мохаммад Адил Шах был седьмым правителем Биджапура из династии Адил Шах. На трон он взошёл в 1627 году по прямому праву наследования, заняв его после своего почившего отца. Молодому султану тогда едва сравнялось пятнадцать лет. Несмотря на столь юный возраст, Мохаммад был очень серьёзным мальчиком. В то время как всех его сверстников в этот период особо интересовали лишь игры и девочки, новоиспечённый правитель был просто одержим думами о смерти.
Юношу сводили с ума мысли о том, что после его кончины он будет похоронен недостойно. Одним из первых указов султана Мохаммада стало повеление возвести мавзолей, соответствующий его высокому статусу. Молодой монарх хотел, чтобы его гробница стала ещё грандиознее и великолепнее, чем Ибрагим-Рауза, гробница его отца, Ибрагим Адил Шаха II.
Таким стал Гол Гумбаз.
Гол Гумбаз
Гол Гумбаз или Круглый Купол был задуман как гигантское однокамерное сооружение. Оно по сей день считается одним из самых больших в мире. Строительство величественного мавзолея продолжалось весь период правления Мохаммада Адил Шаха. Правда правил он не так уж и долго. Не зря султан так много думал о смерти. Он погиб в 1656 году, будучи совсем не старым человеком. Желание Мохаммада было исполнено — он был погребён в Гол-Гумбазе. Позже там были похоронены обе его жены, Тадж Джахан Бегум и Ароос Биби, а также его наложница Рамбха. Потом к ним присоединились его дочь и внук.
Здесь похоронен Мохаммад и его семья.
Мавзолей представляет собой гигантский куб, увенчанный полусферическим куполом. Каждая сторона этого великолепнейшего архитектурного творения равняется 47 метрам. Углы здания венчают впечатляющие восьмиугольные башни. Эти минареты имеют по семь этажей и, подобно основному зданию, тоже увенчаны круглыми куполами. Внутри находятся аркадные галереи, которые соединяют винтовые лестницы.
Уникальное акустическое чудо
Интерьер представляет собой огромную одиночную камеру диаметром примерно 41 метр и высотой 60 метров. В центре камеры стоит приподнятая платформа с кенотафами Мохаммада Адил Шаха и других членов его семьи. Кенотафы отмечают местонахождение настоящих гробниц, которые находятся в склепе под ним. Добраться туда можно по лестнице под западным входом в мавзолей. Кенотаф Мохаммада Адил Шаха покрыт деревянным навесом. Историки считают, что эта надстройка появилась в гораздо более поздний период.
Деревянную надстройку считают более поздним произведением.
Здание построено из тёмно-серого базальтового камня. Фасад отделан штукатуркой. Купол, однако, возведён из кирпича и зацементирован несколькими слоями извести. На момент сооружения Гол Гумбаз мог похвастаться самым большим куполом в исламском мире.
Впечатляюще огромный купол до сих пор считается одним из самых больших в мире.
Уникальной особенностью гробницы является галерея вокруг основания купола, куда можно попасть по винтовой лестнице в любом из четырёх минаретов. Этот балкон называют «шепчущей галереей». Самый тихий и слабый звук здесь отражается от стен купола головокружительно бессчётное количество раз. В тусклых сумерках интерьера этот акустический эффект выглядит невероятно сюрреалистично. Если приезжать сюда на экскурсию, то лучше сделать это рано утром. Тогда можно в полном одиночестве насладиться всеми прелестями «шепчущей галереи».
Знаменитая «шепчущая галерея».
Город Биджапур в переводе буквально значит «Город Победы». Здесь полно великолепных исторических памятников: форт Биджапур, Бара Каман, Джама Масджид. Все они были возведены в основном во время правления династии Адил Шах. Кроме того, тут есть множество гробниц, мечетей, которые устояли перед беспощадным опустошением времени. Они являются уцелевшими свидетельствами древнего могущества и великолепия этого места.
Это место стоит посетить ранним утром.
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