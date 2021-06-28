Умные решения для хранения на кухне

Умное хранение на кухне – это комфортное и тщательно продуманное рациональное пространство. Посуда, бытовая техника, специи и прочие мелочи часто превращают эту комнату в подобие кладовки. Берите на вооружение наши умные советы и разбирайтесь с беспорядком на собственной кухне.
1. Длинная узкая полка для специй и разнообразных бутылочек
Даже на небольшой кухне можно найти место для подобной узкой и длинной полки, а она поможет разместить значительное количество ваших привычных баночек и бутылочек. Чай, кофе, масло и вино внесут свою гармоническую ноту в интерьер помещения.
2. Настенный держатель для полотенец
Салфетки и полотенца отлично пристроятся на боковых поверхностях кухонного гарнитура с помощью специальных держателей. Эстетично, функционально и рационально.
3. Стойка для сковородок и кастрюль
Стандартное хранение многочисленных ковшиков, кастрюль и сковородок – боль любой хозяйки, так как занимает много места. Выручит стойка, которая позволит собрать всю утварь в одном небольшом шкафчике.
4. Полочка под навесными шкафчиками для разных мелочей
Дополнительные полки подойдут для хранения предметов и продуктов, которые нужны практически каждый день. Постарайтесь подобрать для специй и пряностей симпатичные баночки, чтобы кухня смотрелась красиво и уютно.
5. Вставные полки для посуды
Не оставляйте свободные углы без работы. Дополнительные открытые полки-этажерки в несколько ярусов будут надежно хранить миски, тарелки и чашки.
6. Органайзер для губок и щеток
Нехитрое, но нужное приспособление поможет выглядеть раковине аккуратно и опрятно, спрятав внутри губки и щетки для мытья посуды. Обычно это место смотрится неряшливо и портит все впечатление от кухни.
7. Крючки на полках для кофейных чашек
Чашки лучше подвешивать на крючки. Они не займут дефицитное место в шкафчиках, будут быстро сохнуть после мытья и окажутся под рукой в нужный момент – когда вам захочется выпить чашечку ароматного кофе.
8. Магнитная планка для ножей
Хорошие ножи – гордость любого повара. Не стоит прятать их, лучше повесьте на специальной магнитной планке над рабочей поверхностью.
9. Прозрачные контейнеры для хранения круп
Набор прозрачных контейнеров поможет легко и быстро найти рис, не перепутав его с перловкой или овсянкой.
10. Стеклянные баночки для специй
Специи будут красиво смотреться в одинаковых баночках из прозрачного стекла. Но не забудьте подписать их, чтобы не положить в рагу ваниль вместо сушеного чеснока.
Теперь на вашей кухне точно все поместится, а нужные предметы легко найдутся и не будут никому мешать. Утварью и продуктами пользоваться максимально просто и удобно, эта обстановка поможет сэкономить силы и время при готовке.
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