Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

В ХХ столетии белоголовые орланы, которые обитают только в Северной Америке, оказались на грани исчезновения из-за охоты, потери мест обитания в результате человеческой деятельности и отравления инсектицидом ДДТ. В 1976 году в штате Нью-Йорк оставалась только одна пара белоголовых орланов, воспроизводящих потомство. Благодаря усилиям экологов, в 2007 году эти птицы были исключены из списка видов, находящихся под угрозой исчезновения.







Белоголовый орлан в Парке Кингстон Пойнт на берегу реки Гудзон в Кингстоне, штат Нью-Йорк.







Над рекой Гудзон















Белоголовый орлан ловит рыбу в реке Гудзон близ Барритауна, штат Нью-Йорк.







Парит над рекой Гудзон







На замёрзшей реке















Белоголовый орлан на дереве близ Олстера, штат Нью-Йорк.



















Белоголовый орлан охотится в Парке Кротон Пойнт в городе Кротон-он-Гудзон, штат Нью-Йорк.























Белоголовый орлан взлетает с гнезда на ели















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