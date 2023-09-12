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Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

В ХХ столетии белоголовые орланы, которые обитают только в Северной Америке, оказались на грани исчезновения из-за охоты, потери мест обитания в результате человеческой деятельности и отравления инсектицидом ДДТ. В 1976 году в штате Нью-Йорк оставалась только одна пара белоголовых орланов, воспроизводящих потомство. Благодаря усилиям экологов, в 2007 году эти птицы были исключены из списка видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовый орлан в Парке Кингстон Пойнт на берегу реки Гудзон в Кингстоне, штат Нью-Йорк.

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Над рекой Гудзон

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовый орлан ловит рыбу в реке Гудзон близ Барритауна, штат Нью-Йорк.

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Парит над рекой Гудзон

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

На замёрзшей реке

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовый орлан на дереве близ Олстера, штат Нью-Йорк.

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовый орлан охотится в Парке Кротон Пойнт в городе Кротон-он-Гудзон, штат Нью-Йорк.

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовый орлан взлетает с гнезда на ели

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

Белоголовые орланы штата Нью-Йорк

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