Как отбелить и смягчить махровые полотенца

В магазинах представлен большой ассортимент отстирывающих и отбеливающих средств. Но если вам не хочется покупать большое количество химических отбеливателей, а результат нужен качественный, то воспользуйтесь лайфхаком ниже.

Жёсткие махровые полотенца с пятнами будут полностью отбелены и смягчены!



Этот способ работает для белых или светлых полотенец (нежно-розовые, светло-голубые и т. д.). В таз налейте горячую воду, чтобы она только слегка покрывала дно. Каждое полотенце смочить в воде — они должны быть немного влажными, но без излишней воды. Затем каждое полотенце вручную намыльте хозяйственным мылом 72 % с обеих сторон. Сложите влажные, горячие, намыленные полотенца одно на другое в таз, оставьте в таком виде на сутки.



На следующий день в таз налейте 2 л горячей воды и 1 ст. л. марганца. Размешайте.



Каждое полотенце тщательно прополощите в растворе, но довольно быстро — не тратьте на одно полотенце больше 20 секунд.



Долго держать полотенца в растворе марганца нельзя — постарайтесь прополоскать их все за 5-7 минут. И-за остатков хоз. мыла и раствора марганца полотенца будут желтовато-серого цвета. Отожмите остатки влаги вручную, и вы сразу увидите, какими белоснежными стали полотенца!

Теперь остаётся только дополнительно прополоскать их вручную либо постирать в машинке без порошка.Разница очевидна: пятна полностью исчезли, вернулась белизна и свежесть. Кроме того, полотенца вновь стали мягонькими!Подробнее о том, как отбелить махровые полотенца, смотрите в видео ниже: