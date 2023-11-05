Лайфхаки, для удачной стирки

Снова не получилось отстирать пятно на любимой вещи и руки сами собой потянулись к ножницам, чтобы пустить ее на тряпки? Не торопитесь!







Да, дорогие порошки и пятновыводители могут не справиться с загрязнениями, но это не значит, что домашние лайфхаки для стирки окажутся такими же бесполезными. Novate.ru делится самыми эффективными хитростями, чтобы ваша одежда, белье и текстиль всегда выглядели идеально.



Лайфхак 1: Добавляйте соль

Лайфхак 2: Замораживайте или разогревайте одежду

Лайфхак 3: Отбеливайте вещи аспирином

Лайфхак 4: Стирайте головные уборы в посудомойке

Лайфхак 5: Кладите в барабан губку для посуды

Лайфхак 6: Сделайте кондиционер из эфирного масла

Нужно положить несколько столовых ложек солиСоль – очень универсальный продукт. Не зря наши мамы и бабушки активно использовали ее не только в готовке, но и в быту, для решения различных проблем. Соль принимала активное участие в мытье холодильника, чистке плиты и посуды, удаления загрязнений на различных поверхностях. Но чаще всего ее использовали в процессе стирке. Оказывается, она убивает бактерии, притягивает к себе грязь, уменьшает уровень жесткости воды и даже справляется с избытком порошка. Опытные хозяйки обязательно замачивают цветную одежду в соленой воде, чтобы она не линяла, и добавляют соль в барабан к белым вещам, чтобы избавиться от серости и желтого налета.Обратите внимание, что добавлять соль можно как в отсек со стиральным порошком, так и в барабан – результат от этого не изменится. На один цикл, при условии полной загруженности барабана, понадобится четыре-пять столовых ложек соли. А если вы боитесь, что на одежде могут остаться кристаллики, кладите соль в маленький мешочек и только после этого отправляйте ее в барабан. И для профилактики используйте повторный режим полоскания.Кстати, если вы переживаете, что соль как-то повредит механизмы стиральной машины, то не стоит. Мастера по ремонту утверждают, что она, наоборот, положительно сказывается на работе прибора – в частности, устраняет накипь, тем самым продлевая срок годности устройства.Убрать следы смолы помогают морозилка и утюг.Если вы живете в деревне или ваши дети умудряются даже в городе вымазать смолой одежду, эта хитрость придется как нельзя кстати. В большинстве случаев хозяйки пытаются вымочить вещи в мыльной воде, а потом соскоблить следы от смолы ножом, но это далеко не всегда эффективно. Гораздо быстрее будет заморозить грязную одежду.Для начала уберите ту часть смолы, которая поддается механическому воздействию, а затем положите вещь в пакет и уберите в морозильную камеру на пару дней. Нескольких часов, увы, будет недостаточно для борьбы с загрязнениями. После заморозки следы от смолы будет очень легко убрать – потрите вещь о другую ткань или сделайте все ладонью.Когда времени на заморозку нет, воспользуйтесь помощью утюга. Поместите загрязненный участок одежды между двумя листами бумаги и пройдитесь разогретым прибором по тем местам, где есть следы от смолы. Через несколько минут под воздействием высокой температуры пятно станет жидким и бумага впитает в себя его остатки.Если ни один, ни другой лайфхак не дал стопроцентного результата, после процедуры отправьте вещи в стиральную машину. Используйте свой любимый гель и привычный режим стирки – какие-то особенные средства вам не понадобятся.Таблетки аспирина работают лучше любого отбеливателя.В стирке полезными становятся не только продукты, которые есть на каждой кухне (сода, соль, уксус, лимонная кислота), но также аптечные препараты. Одним из самых популярных у бывалых хозяек является аспирин. По их отзывам, таблетки от головной боли способны заменить самый дорогой отбеливатель для одежды, и не дать вещам покрыться «серым налетом».На один цикл стирки будет достаточно трех таблеток. Их нужно измельчить до состояния порошка в ступке или двумя ложками, как кому удобно, и добавить в отсек к стиральному порошку. Температуру устанавливайте 40 градусов, а длительность стирки должна быть не менее одного часа – при таких условиях аспирин подействует максимально эффективно. Обратите внимание, что препарат нежелательно использовать для стирки темных и цветных вещей: первые станут серыми, а вторые потеряют свою яркость.Кепку лучше располагать на верхнем ярусеОчень неожиданный и, на первый взгляд, странный совет, но он действительно работает. Если у вас большая коллекция шляпок, кепок и прочих головных уборов, наверняка вы знаете, как сложно привести их в порядок. Стиральная машина хоть и избавляет от пыли, пятен, но вместе с тем лишает аксессуары презентабельного внешнего вида. После часа, проведенного в барабане, они сильно мнутся, гнутся, а от былой красоты не остается даже следа.Посудомойка справляется с поставленной задачей гораздо лучше. Правда, для начала нужно выяснить, при каких условиях можно стирать головные уборы, в частности, определить допустимую температуру. Обычно эта информация указывается на этикетке. Если аксессуар рекомендуется стирать исключительно в холодной воде, лайфхак с посудомоечной машиной не подойдет.Итак, чтобы привести в порядок головные уборы, разместите их в верхней части посудомойки, где не слишком высокая температура и риск повредить ткани минимальный. Выберите самый быстрый по времени режим, а после того, как прибор закончит цикл, достаньте аксессуары, встряхните и, если они плохо просушились, отправьте на сушилку.Губка для посуды или салфетка собирает на себе весь мусор.Наверняка вы не раз слышали о том, что многие специалисты советуют стирать одежду вместе с губкой для мытья посуды. Но знаете ли вы, зачем это делать? Оказывается, предмет является настоящим магнитом для волос и шерсти домашних питомцев, которые часто обосновываются на вещах. Плюс с его помощью можно бороться с катышками на свитерах.Перед тем, как отправить губку в барабан, уберите жесткую часть. Она нужна во время мытья посуды, так как помогает справиться с плохо поддающимися загрязнениями, но в процессе стирки может только навредить. Для наших целей нужна исключительно мягкая поролоновая часть. Если хотите сэкономить, после цикла стирки промойте губку под проточной водой несколько раз, чтобы избавиться от грязи, а затем используйте повторно.На заметку: Вместо губки можно использовать обычную влажную салфетку. Она собирает на себя пыль, шерсть, ворсинки, ниточки, мелкие соринки и прочий мусор, поэтому он не переходит с одной вещи на другую. В конце салфетку просто выбрасывают в мусорное ведро. Чтобы лайфхак сработал, выбирайте плотную эластичную салфетку с нейтральным запахом или без него.Эфирное масло подарит вещам приятный аромат на несколько дней.Последний на сегодня лайфхак не уберет пятна и не вернет вещам цвет, зато придаст им потрясающий аромат за совсем небольшие деньги. Бывалые хозяйки рекомендуют использовать вместо кондиционера для белья обычное эфирное масло, запах которого можно выбирать под настроение. Единственное условие – содержимое флакона должно быть прозрачным, чтобы не окрасить одежду.Итак, наберите столовую ложку соли, добавьте десять капель масла и отправьте в отсек к стиральному порошку. Эффект будет гораздо дольше и лучше, чем от кондиционера. А если хотите, чтобы вещи пахли несколько дней, перед стиркой замачивайте их в воде с добавлением эфирного масла.