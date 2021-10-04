Как опытные огородники используют бархатцы после буйного цветения

Каждый огородник знает, что бархатцы (известные также под названием «тагетес») — настоящие спасители. Их ценят не только за декоративность, но и за инсектицидное действие. Поэтому кустики милых цветов можно встретить не только на клумбе, а и на грядках среди овощных культур.

В этой статье мы расскажем, чем полезны бархатцы для огорода и какой сорт лучше выбирать для обеззараживания грядок.







БАРХАТЦЫ ДЛЯ ОГОРОДА

Если хочешь, чтобы бархатцы принесли видимую пользу на грядках, нужно выбрать правильный сорт. К примеру, прямостоячие бархатцы очень красиво выглядят, но пользы для огорода от них никакой. Это просто красивые цветочки. Однако есть сорта, которые при умелом использовании станут настоящими спасителями урожая овощей и ягод. Например, низкорослые сорта бархатцев: «оранжфламме», «кармен», «квин софия».Каждому дачнику знаком яркий, специфичный аромат тагетеса. Всё дело в фитонцидах, которые содержат все части растения. Хотя насекомых-опылителей совершенно не пугает этот запах, огородные вредители его боятся. Вот почему участки опытных огородников и садоводов всегда пестрят яркими кустиками бархатцев.Большой плюс бархатцев в том, что они хорошо уживаются почти со всеми культурами в саду и огороде.Плохо переносят соседство с ними только фасоль и горох. После того как бархатцы отцветут, их надземную часть стоит отправить в компост. Там они будут подавлять размножение болезнетворных микроорганизмов.Личинки майского жука уже не будут чувствовать себя комфортно в компостной куче, когда там появятся бархатцы. Также цветы можно закопать по краю приствольного круга яблонь с целью обеззараживания почвы. Тагетес окажет позитивное влияние на грядки, где планируется посадка лука и моркови на следующий год. Высушенные цветы нужно рассыпать перед перекопкой грядки осенью.Если бархатцы посадить рядом с капустой, урожай удастся уберечь от серой гнили. Дело в том, что запах бархатцев отпугивает капустную муху и ее личинок, которые уже в начале лета начинают виться над грядкой. Кроме капустной мухи бархатцы не переносит и крестоцветная блошка, которая вредит не только капусте, но и остальным крестоцветным.Также огородники поговаривают, что бархатцы — верные помощники клубники в борьбе с долгоносиком. Если ранней весной или под зиму высеять тагетес между рядами клубничных кустиков, пакостник покинет территорию. Бархатцы также дружат со смородиной и крыжовником. Если окружить кусты тагетесом, плоды перестанут созревать подозрительно рано. Дело в том, что краснеющие раньше срока ягоды — это признак поражения огневкой.