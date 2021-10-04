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Как опытные огородники используют бархатцы после буйного цветения

Каждый огородник знает, что бархатцы (известные также под названием «тагетес») — настоящие спасители. Их ценят не только за декоративность, но и за инсектицидное действие. Поэтому кустики милых цветов можно встретить не только на клумбе, а и на грядках среди овощных культур.
В этой статье мы расскажем, чем полезны бархатцы для огорода и какой сорт лучше выбирать для обеззараживания грядок.

Как опытные огородники используют бархатцы после буйного цветения

БАРХАТЦЫ ДЛЯ ОГОРОДА


Если хочешь, чтобы бархатцы принесли видимую пользу на грядках, нужно выбрать правильный сорт. К примеру, прямостоячие бархатцы очень красиво выглядят, но пользы для огорода от них никакой. Это просто красивые цветочки. Однако есть сорта, которые при умелом использовании станут настоящими спасителями урожая овощей и ягод. Например, низкорослые сорта бархатцев: «оранжфламме», «кармен», «квин софия».

Как опытные огородники используют бархатцы после буйного цветения
Каждому дачнику знаком яркий, специфичный аромат тагетеса. Всё дело в фитонцидах, которые содержат все части растения. Хотя насекомых-опылителей совершенно не пугает этот запах, огородные вредители его боятся. Вот почему участки опытных огородников и садоводов всегда пестрят яркими кустиками бархатцев.

Как опытные огородники используют бархатцы после буйного цветения
Большой плюс бархатцев в том, что они хорошо уживаются почти со всеми культурами в саду и огороде.
Плохо переносят соседство с ними только фасоль и горох. После того как бархатцы отцветут, их надземную часть стоит отправить в компост. Там они будут подавлять размножение болезнетворных микроорганизмов.

Как опытные огородники используют бархатцы после буйного цветения

Личинки майского жука уже не будут чувствовать себя комфортно в компостной куче, когда там появятся бархатцы. Также цветы можно закопать по краю приствольного круга яблонь с целью обеззараживания почвы. Тагетес окажет позитивное влияние на грядки, где планируется посадка лука и моркови на следующий год. Высушенные цветы нужно рассыпать перед перекопкой грядки осенью.

Как опытные огородники используют бархатцы после буйного цветения

Если бархатцы посадить рядом с капустой, урожай удастся уберечь от серой гнили. Дело в том, что запах бархатцев отпугивает капустную муху и ее личинок, которые уже в начале лета начинают виться над грядкой. Кроме капустной мухи бархатцы не переносит и крестоцветная блошка, которая вредит не только капусте, но и остальным крестоцветным.

Как опытные огородники используют бархатцы после буйного цветения

Также огородники поговаривают, что бархатцы — верные помощники клубники в борьбе с долгоносиком. Если ранней весной или под зиму высеять тагетес между рядами клубничных кустиков, пакостник покинет территорию. Бархатцы также дружат со смородиной и крыжовником. Если окружить кусты тагетесом, плоды перестанут созревать подозрительно рано. Дело в том, что краснеющие раньше срока ягоды — это признак поражения огневкой.
Как опытные огородники используют бархатцы после буйного цветения
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