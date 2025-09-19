«Прощайки»: какая обувь так называлась в СССР

Если вы нашли где-то на чердаке или в прабабушкином шкафу войлочные боты, сохранившиеся еще с советских времен, то знайте: такую обувь носило все пожилое население СССР. Только называли эти изделия не ботами, а прощайками.
1. Почему прощайки были столь популярны в СССР
Сегодня полки в обувных магазинах ломятся от изобилия товаров, а в СССР приходилось довольствоваться примитивными прощайками/Фото:tolknews.
Поскольку в ССССР ассортимент любых товаров, в том числе и обуви, был довольно скудным, то неудивительно, что прощайки носили все граждане пенсионного возраста. Довольно привлекательной можно назвать и стоимость данных изделий. Прощайки были доступным товаром даже по советским меркам. Так, одну пару этой обуви пенсионер мог купить за 3 копейки. Кстати, при дефиците любых других товаров прощаек хватало на всех желающих. Их можно было купить в любом советском обувном магазине.
Прощайки носило все старшее поколение СССР./Фото:storyfox.ru
Такая обувь была уместна для ношения на любые случаи жизни. Прощайки отличались высокой литой подошвой. Для изготовления последней использовалась резина. Для пошива верхней части этих изделий обувные фабрики применяли фетр либо войлок. В качестве подкладки, одновременно служащей утеплителем для данной обуви, использовалась байка, фланель или искусственный мех. Удобства ботинкам добавляла и застежка-молния, расположенная в передней части изделий. Правда, в некоторых моделях этот элемент размещался во внутренней стороне прощаек.
Ошибочно мнение тех людей, которые считают, что такие боты производились лишь в одном варианте. На самом деле прощайки в СССР изготавливались самых разных фасонов.
Прощайки в СССР выпускались как зимние, так и межсезонные/Фото:maxi-land.ru
Обувь из войлока или шерсти с теплой подкладкой из меха надежно защищала ноги от морозного холода, характерного для русской зимы. Для ношения в межсезонье также выпускались прощайки, но уже с обычным начесом.
Стоит отметить, что независимо от модели такая обувь была довольно грубой, примитивной по форме и явно немолодежной. Потому прощайки все считали ботинками для стариков. Молодость прошла – обувайся в прощайки!
Сегодня мы считаем удачной покупкой обувь, прослужившую два-три сезона. Именно столько можно было носить прощайки. Однако по советским меркам качества такой срок эксплуатации считался очень маленьким. Как известно, товары в СССР отличались высоким качеством и долговечностью. Наверняка прощайки стоили дешево потому, что носили их всего пару-тройку сезонов. О том, что обувь износилась, наглядно свидетельствовала явная деформация войлочного верха изделий. Ткань обрывалась от подошвы, а на резине появлялись трещины.
2. Прощайки – советская народная обувь
Несмотря на то, что прощайки считались старческой обувью, их охотно носили даже дети/Фото:
Однако не стоит думать, что прощайки носили лишь пенсионеры. Привлекательная цена и удобство сделали эти изделия популярными среди всего советского населения. Прощайки носили даже дошкольники. Их можно было увидеть на ногах учащихся школ и студентов. Охотно носили эту теплую обувь рабочие и даже инженеры. Удивительно, но, несмотря на свою внешнюю примитивность, прощайки были в почете даже у представителей творческих профессий. Обувь была популярна как среди мужчин, так и среди женщин.
Ошибочно мнение о том, что войлочная обувь была показателем бедности. Прощайки в СССР носили все слои населения, все социальные классы. Просто потому, что она была удобна. Кстати, легендарные прощайки можно и сегодня встретить в продаже.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии