Какие деревья на Руси старались не рубить, и почему

К деревьям на Руси относились с почтением. Ведь они на многое способны — дом оберегать, от лешего спасать, от болезней избавлять. Многие деревья считались священными, другие использовались знахарями для лечения, а были и такие, к которым не стоило даже приближаться. Читайте, что такое царь-дерево, как с помощью именных деревьев следили за судьбой и почему нельзя лазить по кладбищенским деревьям.
Деревья священные и как с ними надо было себя вести
Дуб считался на Руси священным деревом. /Фото: i.pinimg.com
На Руси считали, что дерево — природная лестница, при этом корни олицетворяли подземное царство, ствол — реальный мир, а в кроне обитали разные духи. По дереву не рекомендовалось лазить, так как духи (неважно, добрые или злые) не любили этого. Не рекомендовалось рвать листья и ломать ветки, трясти дерево, сдирать кору. Это могло привести к наложению проклятия на человека и его семью.
Если почитать сочинения Константина Багрянородного (середина X века), там можно встретить описание большого дуба, у которого «росы делали жертвоприношение». А этнограф Николай Гальковский рассказывал о свадебном обряде, который существовал в Воронежской губернии: после того, как венчание было окончено, молодые направлялись к старинному дубу, чтобы три раза обойти его. В результате священный дуб давал благословение для счастливой семейной жизни.
В то же время древние дубы называли домом для нечистой силы. Потому к очень старым деревьям не рекомендовалось подходить близко. Но не только дуб удостоился такой чести. Например, в северных областях к разряду священных причислялась сосна. К ней шли после пасхального христосования, считали ее оберегом на удачный путь. Чтобы не сбиться с пути, путники жертвовали сосне мелкие монетки или красивые лоскутки. Возвращаясь, следовало произнести молитву около дерева и обязательно принести благодарность за хорошее путешествие.
Что такое царь-дерево и почему во время грозы нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом
Бог Перун мог метнуть огненную стрелу в одинокое дерево. /Фото: attuale.ru
Почти все знают, что во время грозы стоять под одиноким деревом нельзя. А идет это из древности, когда предки считали, что в одинокое дерево рассерженный Перун (а потом и Илья-пророк) метко кидает горящие стрелы, чтобы прогнать нечистую силу, спрятавшуюся в кроне.виноватого человека, который спрятался от дождя.
Большие, вековые деревья называли царь-дерево. Обычно это были сосны и дубы, которые нельзя было рубить, а также лазить по ним. Если рассмотреть этот запрет с современной точки зрения, то станет понятно, почему: старые деревья могли быть трухлявыми, и ствол иногда просто не выдерживал вес человека. Маленькая радость — свалиться с большой высоты.
Кладбищенские хранители душ и пьяные деревья, которые нельзя тревожить
Корявые деревья называли еще пьяными. /Фото: img1.badfon.ru
Суеверный страх вызывали странные деревья, к ним старались близко не подходить. Речь об экземплярах, имеющих изогнутые или скрученные стволы, или о тех, что стелились по земле. Говорили, что дерево стало таким уродливым, безобразным, потому что понравилось нечистой силе. Конечно, лучше обойти стороной! Народ звал такие странные деревья пьяными.
Лазить по нему было нельзя, так как леший наверняка развесил на ветках пьяного дерева люльки со своими детьми. Беспокоить их было опасно, ведь в отместку леший мог сделать так, что человек заблудится в лесу, будет бродить по нему, умирая от голода и усталости, а в результате утонет в вонючем болоте или будет съеден страшными дикими зверями. Для того чтобы леший не зверствовал, надо было его задобрить: следовало сесть на пень и аукнуть три раза.
Внушали страх и деревья, растущие на могилах. В народе верили, что в них живут души умерших. Лазить по такому дереву означало топтать душу, а это грех. Потому к ним относились с осторожностью, не трогали, не ломали, не рубили.
Именные деревья как гарант удачи и возможность следить за судьбой
Березка у избы могла стать именным деревом. /Фото: i.arts.in.ua
Но не только души умерших символизировали деревья. Они также олицетворяли новую жизнь. После рождения ребенка на Руси было принято перед домом сажать дерево: мужское, то есть ясень, клен или дуб для мальчика или женское (липа, береза), если родилась девочка. Это были именные деревья, которые играли роль оберегов. Родители наблюдали, как они растут, стараясь узнать судьбу своего чада. Чтобы ребенок был защищен от бед и болезней, следовало беречь дерево, ухаживать за ним. Любое повреждение могло, по народным поверьям, плохо отразиться на здоровье и благополучии того человека, в честь кого оно было посажено.
Деревья лечебные, рябина да яблоки
Яблоня была олицетворением матери и дитя. /Фото: asa-hudozhnik.ru
Народные целители всегда использовали плоды деревьев. К примеру, рябина могла унять зубную боль. А можно было просто встать перед деревом на колени и помолиться, после чего следовало поцеловать рябину и дать обещание, что никогда не принесешь ей вреда (не будешь лазить по ней, ломать ветки, рвать ягоды). Если же человек нарушал обещание, то зубы начинали болеть еще сильнее.
Еще одно целительное дерево — яблоня. Оно было олицетворением матери и ребенка, и поэтому по нему тоже нельзя было лазить, а уж тем более рубить его. В некоторых областях существовал строгий запрет, относящийся к яблокам: их нельзя было есть до Преображения, чтобы не повторить судьбу Евы и Адама, которых выгнали из Рая. Существует и другое мнение: этого нельзя было делать потому, что именно после Преображения Господь одаривает яблоками умерших детишек. А если на земле их матери нарушили запрет, то угощения не будет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии