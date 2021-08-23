Бразильский художник перенёс персонажей классических полотен в реальную жизнь

Герои старинных картин «вписанные» в современную жизнь.

1. Провинциалка в большом городе

Для коллажа использована картина «Водоносчица» итальянского художника Эжена де Блааса (Eugene de Blaas).

2. Как достать кота

Для коллажа использована картина «Разграбление Рима варварами» французского художника Джозефа Ноэля Сильвестра (Josephe Noel Sylvestre).

3. Страсть к шитью

Для коллажа использована картина «Швея» английского художника Джона Уильяма Годварда (John William Godward).

4. Знакомство с игровым автоматом

Для коллажа использован фрагмент картины «Фокусник» Иеронима Босха (Hieronymus Bosch).

5. Девушка у бассейна

Для коллажа использована картина «После купания» французского живописца Адольфа Вильяма Бугро (William-Adolphe Bouguereau), написанная в 1875 году.

6. Сюрреализм за окном

Для коллажа использована картина «Звездная ночь» нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога (Vincent van Gogh).

7. Праздник в городе

Для коллажа использована картина «Дочери Евы» английского художника и иллюстратора Джорджа Данлопа Лесли (George Dunlop Leslie).

8. Мой безумный день

Для создания коллажа использовалось несколько картин, в том числе и «Девушка с жемчужной сережкой» художника Яна Вермеера (Jan Vermeer).

9. Новый стиль

Для коллажа использована картина «Этюд для Секрета» французского живописца Адольфа Вильяма Бугро (William-Adolphe Bouguereau).

10. Пятничные бургеры!

Для коллажа использована картина «Саломея с головой Иоанна Крестителя на блюде» итальянского художника Карло Дольчи (Carlo Dolci).

11. Общественные работы

Для коллажа использована картина «Сад моей госпожи» английского художника Фредерика Лейтона (Frederic Leighton).

12. Важное поручение

Для коллажа использована картина «Отправка письма» немецкого живописца Фритца Сондерленда (Fritz Sonderland).

13. У водопада

Для коллажа использована картина «Лежащая девушка» французского живописца Адольфа Вильяма Бугро (William-Adolphe Bouguereau).

14. Наслаждаясь отпуском

Для коллажа использованы картины «Сотворение Адама» Микеланджело (Michelangelo) и «Прекрасная шоколадница» Жана-Этьена Лиотарда (Jean-Etienne Liotard).

15. Две дамы

Для коллажа использован фрагмент картины «В ожидании процессии» английского художника-неоклассициста Джона Уильяма Годварда (John William Godward).

16. Мадам Икс в концертном зале Харпа

Для коллажа использована картина «Портрет мадам Икс» американского художника Джона Сингера Сарджента (John Singer Sargent).

17. Путешествие графа

Для коллажа использована картина «Портрет Джона Талбота» итальянского живописца Помпео Джироламо Батони (Pompeo Girolamo Battoni).

18. Две подруги

Для коллажа использованы картины «Фатисида Пророчица» и «Пылающий июнь» английского художника Фредерика Лейтона (Frederic Leighton).

19. Что это за люди на моей кухне?

Для коллажа использованы картины «Молочница » Яна Вермеера (Jan Vermeer) и «Прекрасная шоколадница» Жана-Этьена Лиотарда (Jean-Etienne Liotard).

20. Неутомимые строители

Для коллажа использована картина «Разграбление Рима варварами» Шотландского художника Джозефа Ноэля Сильвестра (Josephe Noel Sylvestre).

21. Неравная битва с чудовищем

Для коллажа использована картина «Святой Георгий и Дракон» итальянского живописца Джорджо Вазари (Giorgio Vasari).

22. Автопортрет на витрине

Для коллажа использована картина «Модель проказничает» испанского художника Раймундо Мадрасо (Raimundo Madrazo).

23. Слежка

Для коллажа использованы картины «Подглядывающая» Эжена де Блааса (Eugene de Blaas) и «Репродуцирование запрещено» сюрреалиста Рене Магритта (Rene Magritte).

24. Прогулка с четвероногим другом

Для коллажа использована картина «Портрет Томаса Шепарда со спаниелем» художника Джона Рассела (John Russell).

25. После возвращения из деревни

Для коллажа использован фрагмент картины «Деревенские мальчики» русского художника-передвижника Николая Богданова-Бельского (Nikolay Bogdanov-Belsky).

26. Прогулка по городу

Для коллажа использована картина «Встреча Данте с Беатрис» британского художника Генри Холидея (Henry Holiday), написанная в 1884 году.

27. Поцелуй на снегу

Для коллажа использована картина «Поцелуй» австрийского художника Густава Климта (Gustav Klimt).

28. Девушка у светофора

Для коллажа использована картина «За кулисами» шведского художника Гиллиса Хафстрема (Gillis Hafstrоm).

29. В центре внимания

Для коллажа использованы картины «Сидящая купальщица» и «Поклонницы» французского живописца Адольфа Вильяма Бугро (William-Adolphe Bouguereau).

30. Фото из отпуска

Для коллажа использована картина «Госпожа Грейс Далримпл Эллиот» английского живописца Томаса Гейнсборо (Thomas Gainsborough).