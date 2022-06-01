Сэссю Хаякава - потомок самураев, который стал первым секс-символом Голливуда

Сэссю Хаякава. /фото:thevintagenews.com
Сэссю Хаякава – потомок японских самураев и звезда Голливуда. Он удивительным образом сочетал работу актёра, режиссёра, сценариста, владел боевыми искусствами, был членом французского Сопротивления и мастером дзен. В этом обзоре мы решили вспомнить историю его взлётов и падений.
Первый голливудский актер азиатского происхождения. /фото:theredlist.com
Сэссю Хаякава – настоящий феномен в кинематографе начала XX века. Этот японский актер снялся в главных ролях в американских, французских, немецких, английских и японских фильмах. Талант Хаякавы признали в Голливуде во время эпохи немого кино 1910 - 1920 годов, причем он был первым актером азиатского происхождения, который добился успеха в Соединенных Штатах и Европе. Его «задумчивая красота», загадочность, амплуа экзотического злодея и любовника привели к тому, что Сэссю был настоящим сердцеедом американских женщин во время расовой дискриминации. А ещё он стал первым мужчиной - секс-символом Голливуда.
Сэссю Хаякава в 1918 году. /фото:thevintagenews.com
Хотя сегодня имя Хаякава не известно широкой публике, в своё время он был не менее популярен, чем Чарли Чаплин. Он был хорош собой и нравился женщинам. Периодически всплывали слухи о его невероятных вечеринках. А ещё он ездил на рулём отделанного золотом Pierce-Arrow. Американцев, опасавшихся «азиатской угрозы», это раздражало и настораживало.
С ростом напряженности между Японией и Соединенными Штатами японских актеров перестали приглашать в Голливуд. После окончания войны азиатов в кино начали изображать в очень невыгодном свете, поэтому Хаякава отказался сниматься в США в ролях, в которых находили отражение негативные стереотипы.
Хаякава и Цуру Аоки, 1919 год. /фото:thevintagenews.com
В результате Хаякава перебрался из Голливуда в Европу, где по-прежнему был популярным и востребованным. Правда, Голливуд сослужил ему дурную службу - режиссёры видели его в своих фильмах или злодеем, или любовником. На серьёзные драматические роли, которые предлагали белым актёрам, Хаякава рассчитывать не мог. Многие критики считают Хаякаву предшественником Рудольфо Валентино, который стал знаменитым с лёгкой руки японца.
Хаякава в роли полковника Сайто, «Мост через реку Квай». /фото:thr.ru
Когда контракт Хаякава с Famous Players в мае 1918 года истек, студия еще попросил его сняться в «Шейхе». Хаякава отказался, поскольку не захотел играть очередную роль «злодея-любовника». К тому же он собирался открыть собственную студию. В итоге роль досталась никому не известному Валентино и превратила его в звезду экрана. В 1919 году Хаякава и Цуру Аоки снялись в фильме «Художник дракона».
Хаякава в роли злодея-любовника. /фото:theredlist.com
Время шло, в арсенале Хаякава было уже 20 фильмов, в которых он снялся, но серьёзных ролей ему не предлагали. Актёру же бесконечно играть героев и любовников надоело, он заявил, то «хотел показать, кем является на самом деле, а не сыграть вымышленный образ, как обычно» и открыл собственную киностудию. Хакиява не раз заявлял, что его роли. «являются полностью лживыми и дают людям неверное представление об азиатах». Хаякава отчаянно стремился показать более сбалансированный и справедливый портрет азиатов.
Хаякава был ни чуть не менее популярен, чем Чаплин. /фото:theredlist.com
Ранние фильмы Хаякава не были популярны в Японии. Скорее всего, это связано с тем, что Голливуд стремился показать японцев жестокими садистами. Многие японские зрители сочли оскорбительным этот образ, который сделал актера популярным в США. Его поздние фильмы также не пользовались популярностью, поскольку их сочли в Японии «слишком американизированными». Но, когда имперское господство Японии над Китаем увеличилось в 1930-е годы, многие китайские националистические группы приветствовали фильмы Хаякавы как истинное представление образа жизни японцев. Дружба Хаякава с американскими актерами в итоге привела к возвращению актера в Голливуд.
Звезда Хаякавы на Голливудской аллее славы. /фото:thevintagenews.com
Хаякава был одной из самых высокооплачиваемых звезд своего времени, зарабатывая $5000 в неделю в 1915 году. Собственная его студия зарабатывала $ 2 млн в год. Он снялся в более чем восьмидесяти фильмах, два из которых были внесены в Национальный реестр фильмов Соединенных Штатов. За роль полковника Сайто в фильме «Мост через реку Квай» Хаякава получил номинацию на премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в 1957 г.
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