5 популярных туристических мест, которые в реальности часто разочаровывают

1. Великая Китайская стена (Пекин, Китай)

Слишком она заполнена людьми, чтобы впечатлить. /Фото: vokrugsveta.ru

2. Писающий мальчик (Брюссель, Бельгия)

В реальности - маленький и малозаметный. /Фото: travellan.ru

3. Русалочка (Копенгаген, Дания)

Скульптура, от которой ожидают слишком много. /Фото: tourism.interfax.ru

4. Голливудский бульвар (Калифорния, США)

Обычная улица, пусть и со звёздами. /Фото: tripadvisor.com

4. Балкон Ромео и Джульетты (Верона, Италия)

Самое большое разочарование Вероны. /Фото: life-list.ru