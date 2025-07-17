7 готических шедевров, которые можно увидеть среди светской архитектуры

При упоминании о готических шедеврах, большинство из нас сразу же представляет величественные соборы, построенные еще в Средневековье. Однако в XII - XVI вв. этот монументальный стиль, пришедший на смену романскому, был очень популярен не только в храмовом строительстве. Светская архитектура (она же гражданская) сохранила множество удивительно прекрасных примеров, ничем не уступающих в величии и возвышенности самым знаменитым храмам, построенным в одном из самых узнаваемых стилей архитектуры.
1. Королевская резиденция Консьержери в Париже (Франция)
Дворец Консьержери – от королевской резиденции до печально известной тюрьмы (Париж, Франция). | Фото: parisinsidersguide.com.
La Conciergerie – известнейший готический памятник архитектуры, являющийся частью королевского Дворца Сите. | Фото: introducingparis.com.
Консьержери (La Conciergerie) – один из самых известных и неоднозначных архитектурных объектов Парижа, история которого восходит к VI веку. Шипованные конические башни и строгий серый фасад, мрачно возвышающиеся над берегами Сены на острове Иль-де-ла-Сите, как нельзя лучше отражают трагические события, произошедшие за стенами бывшей королевской резиденции La Conciergerie, которая превратилась в печально известную тюрьму Франции. Стоит отметить, что это самая старая оставшаяся часть королевского Дворца Сите, служившая резиденцией королей Франции с X по XIV век, пока в 1358 году Карл V не перенес ее в Лувр.
Начиная с середины XIV века роскошный королевский дворец превратили в тюрьму и судебный зал (La Conciergerie, Париж). | Фото: herodote.net.
Одна из камер, где содержались узники, в том числе известные люди Франции, впавшие в немилость, если ни королю, так революционерам (La Conciergerie, Париж).
Когда официальный центр правления оказался на Правом берегу, величественный готический дворец был преобразован в судебный зал и тюрьму, а сам консьерж, был назначен королем для поддержания порядка и надзора за документами. К моменту начала Французской революции в 1789 году Консьержери превратился в место заключения врагов революции, большая часть которых отправилась на гильотину. Самыми именитыми «врагами», чья жизнь оборвалась после содержания или временное пребывания в этой тюрьме были: Мария-Антуанетта, Шарлотта Корде, мадам дю Барри.
Зал Гвардии – яркий пример готического стиля в оформлении интерьеров (La Conciergerie, Париж). | Фото: introducingparis.com.
Сегодня La Conciergerie признан национальным историческим памятником и является частью комплекса Дворца правосудия. Некоторые его части открыты для посетителей, в том числе великолепный Зал гвардии, являющийся крупнейшим нерелигиозным помещением, оформленным в готическом стиле.
2. Лёвенская Ратуша в Лёвене (Бельгия)
С XV века Stadhuis van Leuven – самый яркий и узнаваемый образец поздней готики как Бельгии, так и всей Европы (Бельгия).
Готическая ратуша почти 500 лет является гордостью Лёвена и его архитектурной иконой (Stadhuis van Leuven, Бельгия). | Фото: erfgoedcelleuven.be.
История Лёвенской ратуши (Stadhuis van Leuven), жемчужины готики и архитектурного символа небольшого бельгийского городка, началась в XV веке. В 1439 году был заложен первый камень в фундамент нового здания городского управления. Строительство длилось тридцать лет и за этот период сменилось три архитектора: Сульпитиус ван Ворст, Ян II Келдерманс, Маттейс де Лайенс. Благодаря их увлечению готическим направлением мир смог увидеть знаменитый «парадный дом» с шестью восьмиугольными ажурными башенками и входом посередине. Он относится к брабантским позднеготическим шедеврам, которые не могут не привлекать внимание особенно величественной эстетикой, как внешних форм, так и дизайном внутреннего пространства, включая внутренний двор Vrijthof.
Сложно найти государственное учреждение, с настолько богатым декором на фасадах (Stadhuis van Leuven, Бельгия). | Фото: visitleuven.be.
236 скульптур известных и почитаемых людей страны и города украшают фасад средневековой ратуши (Stadhuis van Leuven, Бельгия). | Фото: tripadvisor.de.
Примечательно: В XIX веке в Бельгии появилось особенное увлечение патриотически настроенных, стоящих у власти, личностей. Чтобы придать молодой стране идентичность (после революции 1830 г. Бельгия вышла из состава Нидерландского королевства и обрела независимость), в ратуше решили установить скульптуры известных личностей. Начиная с 1840 годов до начала XX века, около двадцати скульпторов работали над наполнением своеобразного Зала славы Лёвена, находящего не внутри здания, а на фасаде. Теперь на нижнем уровне находятся скульптуры местных ученых, художников, исторических деятелей, далее установлены святые покровители Лёвенских приходов, а над ними располагаются изваяния графов и брабантских герцогов. А вот сами башни украшают библейские фигуры в бургундской одежде.
3. Колокольня Белфорт в Брюгге (Бельгия)
83-метровая Колокольня Белфорт является одним из старейших примеров средневековой гражданской архитектуры Европы (Брюгге, Бельгия). | Фото: zoom.nl.
Колокольня Белфорт в Брюгге (Belfort van Brugge) – 83-метровая башня, построенная в XIII веке, является одной из знаковых готических строений гражданской архитектуры, сохранившихся в центре провинции Западная Фландрия. Изначально она входила в городской комплекс, где уже имелись рынок, ратуша, дворец губернатора и другие общественные здания, при этом она была и колокольней, и выполняла административную функцию. Здесь многие годы находились казна города, архивы, хранились городские печати и своды законов.
Средневековая Колокольня Белфорт признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Брюгге, Бельгия).
Учитывая значимость структуры, неудивительно, что поддержанию и реконструкции здания уделялось повышенное внимание, хотя это никак не спасло от попадания молнии, в результате которого верхняя часть башни сгорела. И это был не единственный пожар, нанесший непоправимый урон сооружению. После последнего сильного пожара, произошедшего в 1741 году, был утерян высокий шпиль, который так и не восстановили. Зато в XIX веке была произведена реконструкция, в результате которой Колокольня Белфорт приобрела коронную неоготическую отделку, благодаря которой объект стал максимально привлекательным.
Belfort van Brugge стала туристической достопримечательностью и те, кто преодолеет 366 крутых ступеней, сполна будет вознагражден впечатляющим видом на Брюгге и его окрестности (Бельгия). | Фото: museabrugge.be.
По сведениям авторов Novate.ru, Колокольня Брюгге вместе с 55 оставшимися колокольнями в Бельгии и Франции была признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, что наложило свой отпечаток на сохранность одного их самых значимых памятников средневековой готики.
4. Палаццо Капитано дель Пополо в Орвието (Италия)
Этот величественный дворец, расположенный на большой площади Пьяцца дель Пополо, играл важную политическую и социальную роль в городе (Palazzo Del Capitano Del Popolo, Италия). | Фото: meeting-hub.net.
В итальянском колоритном городке Орвието, на древней площади Пьяцца дель Пополо сохранилось одно из старейших светских зданий Европы, построенных в готическом стиле. Начало строительства общественного здания Palazzo Del Capitano Del Popolo, предназначенного для собраний и управленческой деятельности должностных лиц, руководивших коммунами, а затем и войсками, пришлось на середину XIII века, что сказалось на его структуре и оформлении.
В структуре и оформлении здания переплетаются романский монументализм и ранняя готика (Palazzo Del Capitano Del Popolo, Италия). | Фото: meeting-hub.net.
Дворец сегодня является конференц-центром, куда закрыт вход туристам, но снаружи им разрешается изучать тонкости архитектуры (Palazzo Del Capitano Del Popolo, Италия).
Наравне с готическими элементами были использованы монументальные детали романского стиля. Изначально разработкой эклектического проекта занимались ломбардские архитекторы Гасперино ди Антонио и Леоне ди Маттеона, но учитывая возраст строения, реконструкции были привычным делом. Еще несколько зодчих привнесли ренессансные нотки и эклектичные детали. Внешний вид Фасада несколько раз менял свой облик, но после землетрясения 1741 года, стараниями архитектора Луиджи Ванвителли дворец, на протяжении своей истории используемый в качестве городского собрания, учебного заведения, театра и конференц-центра (на современном этапе), приобрел практически первоначальные черты, которые, кстати, мы можем увидеть и сейчас.
5. Палата Суконщиков Ипра (Бельгия)
Палата суконщиков Ипра – ярчайший объект готической светской архитектуры Бельгии. | Фото: articles.hoteleia.com.
Первым масштабным коммерческим зданием Европы по праву считается Палата Суконщиков Ипра (The Ypres Cloth Hall), построенная в 1304 году, взамен обветшалого здания. Учитывая период строительства, неудивительно, что грандиозное сооружение длиной 132 метра и высотой башни-беффруа 70 м может похвастаться впечатляющим готическим оформлением. Стоит упомянуть, что появление столь масштабного строения в бельгийском городе Ипр было обусловлено высоким уровнем развития суконной промышленности в нем, принесший невероятные результаты.
Во время Первой мировой войны Палата суконщиков Ипра была полностью разрушена (Бельгия). | Фото: articles.hoteleia.com.
В 1933-1967 году разрушенное здание Палаты удалось восстановить по проекту, разработанному архитекторами Я. Кумансом и П. А. Павелсом, придерживающихся первоначального плана (Ипр, Бельгия). | Фото: articles.hoteleia.com.
Гильдия прославленных на всю Европу суконщиков использовала это здание в коммерческих целях: здесь не только проводились собрания и обсуждались проблемы и перспективы, но и располагались склады, где хранились производимые, а также привозные ткани. На первом же этаже располагались магазинчики, представляющие текстиль своих фабрик, которые можно было приобрести по более доступным ценам.
6. Ратуша Мидделбурга (Нидерланды)
Ратуша с ее башенками, красными и белыми ставнями и готическими окнами – впечатляющий образец готической архитектуры (Stadhuis Middelburg, Нидерланды).
Ратуша Мидделбурга (Stadhuis Middelburg) – прекрасный образец впечатляющей готической архитектуры в Нидерландах. Гражданское здание появилось на главной площади столицы провинции Зеландии в 1520 году. По некоторым данным ее строительство заняло всего 2 года, но встречаются свидетельства, что этот процесс затянулся на всю сотню лет. Как бы там ни было, здание ратуши стало украшением исторического центра города, ведь мало найдется населенных пунктов, которые могут похвастаться настолько красивым административным зданием, фасадный декор которого практически не уступает знаменитой Ратуше Лёвена.
После бомбардировки во время Второй мировой войны от средневекового готического здания остались лишь стены и декор (Stadhuis Middelburg, Нидерланды). | Фото: muurpathologie.nl.
В послевоенные годы Ратушу полностью восстановили, теперь помимо выполнения административных функций, она является популярным туристическим объектом (Stadhuis Middelburg, Нидерланды). | Фото: erfgoedbekeken.nl.
Интересный факт: Спустя чуть более 4 столетия во время Второй мировой войны здание Ратуши разбомбили, повредив практически все внутреннее пространство. Примечательным является тот факт, что стены устояли и фасадный декор прекрасно сохранился, выдержав все потрясения и длительные реставрационные работы.
7. Дворец дожей в Венеции (Италия)
Дворец дожей, расположенный у берегов Гранд канала на площади Сан-Марко – величайший памятник венецианской готической архитектуры (Венеция, Италия).
Дворец дожей – самая посещаемая достопримечательность Италии (Венеция).
Существует доказательство, что строительство главной резиденции правителей Венеции началось еще в начале X века. Из-за постоянных посягательств соседей в 976-979 гг. дворец основательно укрепили, пристроив сторожевые башни, и обнеся его крепостными стенами. Только лишь в XII веке началась грандиозная реконструкция, после которой Дворец дожей приобрел вид элегантной и роскошной резиденции. Дальнейшее расширение и постоянные реконструкции (с приходом новых дожей, а потом и Венецианского правительства) привели к постоянной смене внешнего вида Дворца. Частично сохранились формы комплекса, которые ему придал архитектор Филиппо Календарио (между 1309 и 1424 гг.), а то, что пострадало в пожаре 1577 году реконструировал уже Антонио де Понти, придав Дворцу неповторимый готический облик.
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