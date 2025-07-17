7 готических шедевров, которые можно увидеть среди светской архитектуры

1. Королевская резиденция Консьержери в Париже (Франция)

Дворец Консьержери – от королевской резиденции до печально известной тюрьмы (Париж, Франция). | Фото: parisinsidersguide.com.

La Conciergerie – известнейший готический памятник архитектуры, являющийся частью королевского Дворца Сите. | Фото: introducingparis.com.

Начиная с середины XIV века роскошный королевский дворец превратили в тюрьму и судебный зал (La Conciergerie, Париж). | Фото: herodote.net.

Одна из камер, где содержались узники, в том числе известные люди Франции, впавшие в немилость, если ни королю, так революционерам (La Conciergerie, Париж).| Фото: herodote.net.

Зал Гвардии – яркий пример готического стиля в оформлении интерьеров (La Conciergerie, Париж). | Фото: introducingparis.com.

2. Лёвенская Ратуша в Лёвене (Бельгия)

С XV века Stadhuis van Leuven – самый яркий и узнаваемый образец поздней готики как Бельгии, так и всей Европы (Бельгия).

Готическая ратуша почти 500 лет является гордостью Лёвена и его архитектурной иконой (Stadhuis van Leuven, Бельгия). | Фото: erfgoedcelleuven.be.

Сложно найти государственное учреждение, с настолько богатым декором на фасадах (Stadhuis van Leuven, Бельгия). | Фото: visitleuven.be.

236 скульптур известных и почитаемых людей страны и города украшают фасад средневековой ратуши (Stadhuis van Leuven, Бельгия). | Фото: tripadvisor.de.

3. Колокольня Белфорт в Брюгге (Бельгия)

83-метровая Колокольня Белфорт является одним из старейших примеров средневековой гражданской архитектуры Европы (Брюгге, Бельгия). | Фото: zoom.nl.

Средневековая Колокольня Белфорт признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (Брюгге, Бельгия).

Belfort van Brugge стала туристической достопримечательностью и те, кто преодолеет 366 крутых ступеней, сполна будет вознагражден впечатляющим видом на Брюгге и его окрестности (Бельгия). | Фото: museabrugge.be.

4. Палаццо Капитано дель Пополо в Орвието (Италия)

Этот величественный дворец, расположенный на большой площади Пьяцца дель Пополо, играл важную политическую и социальную роль в городе (Palazzo Del Capitano Del Popolo, Италия). | Фото: meeting-hub.net.

В структуре и оформлении здания переплетаются романский монументализм и ранняя готика (Palazzo Del Capitano Del Popolo, Италия). | Фото: meeting-hub.net.

Дворец сегодня является конференц-центром, куда закрыт вход туристам, но снаружи им разрешается изучать тонкости архитектуры (Palazzo Del Capitano Del Popolo, Италия).

5. Палата Суконщиков Ипра (Бельгия)

Палата суконщиков Ипра – ярчайший объект готической светской архитектуры Бельгии. | Фото: articles.hoteleia.com.

Во время Первой мировой войны Палата суконщиков Ипра была полностью разрушена (Бельгия). | Фото: articles.hoteleia.com.

В 1933-1967 году разрушенное здание Палаты удалось восстановить по проекту, разработанному архитекторами Я. Кумансом и П. А. Павелсом, придерживающихся первоначального плана (Ипр, Бельгия). | Фото: articles.hoteleia.com.

6. Ратуша Мидделбурга (Нидерланды)

Ратуша с ее башенками, красными и белыми ставнями и готическими окнами – впечатляющий образец готической архитектуры (Stadhuis Middelburg, Нидерланды).

После бомбардировки во время Второй мировой войны от средневекового готического здания остались лишь стены и декор (Stadhuis Middelburg, Нидерланды). | Фото: muurpathologie.nl.

В послевоенные годы Ратушу полностью восстановили, теперь помимо выполнения административных функций, она является популярным туристическим объектом (Stadhuis Middelburg, Нидерланды). | Фото: erfgoedbekeken.nl.

7. Дворец дожей в Венеции (Италия)

Дворец дожей, расположенный у берегов Гранд канала на площади Сан-Марко – величайший памятник венецианской готической архитектуры (Венеция, Италия).

Дворец дожей – самая посещаемая достопримечательность Италии (Венеция).