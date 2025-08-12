С нами не соску...
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вот что здоровые люди едят на завтрак

Для того чтобы питаться правильно, не обязательно садиться на диеты и покупать какие-то особенные экологически чистые продукты. Buzzfeed поинтересовался у диетологов, фитнес-тренеров и авторов различных книг о здоровом питании о том, что же они сами едят на завтрак. Мы обнаружили, что так питаться можем и мы.

Все достаточно просто и недорого.

Яичница в авокадо


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Этот аппетитный, насыщенный белками и растительными жирами завтрак очень порадует ваше сердце.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте авокадо пополам, выньте косточку и уберите 2 столовой ложки мякоти с каждой половинки. Залейте в них яйцо, добавьте помидоры, соль и перец по вкусу и украсьте зеленью. Готовить в духовке 20-22 минуты.

Фрукт и тост с миндальным маслом и салями


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Многие считают такое сочетание очень странным. Но на самом деле все вместе это очень вкусно, сытно и питательно.

Яйца, тост с авокадо и черника


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Тост со злаками, пюре из авокадо и жаренное на медленном огне яйцо. Все это приправить свежими травами и красным перцем. Черника и травы — прекрасные антиоксиданты, а красный перец стимулирует систему кровообращения.

Смузи из черники и имбиря


Вот что здоровые люди едят на завтрак

В этом завтраке в идеальном балансе содержатся белки, жиры и углеводы. Черника и имбирь — кладезь витаминов для вашего зрения и иммунитета!

Фрукты, овощи и питательный тост


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Тосты с миндальным маслом, растертым авокадо, семечками подсолнечника и кунжутом. Хорошо бы к этому завтраку прибавить еще и какой-нибудь зеленый смузи. Фрукты и овощи — обязательные компоненты.

Яичница с рукколой


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Яичница-болтунья с зеленью — отличный источник белка и витаминов.

Смузи из авокадо


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Добротный завтрак для тех, у кого утро начинается очень активно. Универсальный рецепт: 1/2 авокадо, 1/2 стакана простого йогурта, 1/2 стакана молока, 1 банан, шепотка ванили и небольшая пригоршня шпината. Вкус вас очень удивит.

Полезные оладьи


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Рецепт оладьев прост: ложка протеиновой смеси, яичные белки, 1/2 стакана бананового пюре и измельченные семена льна. Все это можно запивать зеленым чаем. Вкусно, питательно и насыщено белками.

Овсянка с банановым пюре


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Овсянка на молоке обеспечит вам сытость на все утро. А банановое пюре сделает ее еще вкуснее.

Омлет с авокадо и лососем


Вот что здоровые люди едят на завтрак

К привычному нам всем утреннему омлету можно добавить авокадо и кусочки лосося. Сытный и богатый белками завтрак.

Домашний суп


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Для поклонников традиционной кухни. Куриный бульон с морковью, сельдереем и лапшой. Отличный баланс белков и углеводов и хорошее начало трудового дня.

Овощной омлет


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Эту порцию омлета с овощами можно разделить на 5 приемов пищи! И сделать его всегда есть из чего, ведь в холодильнике обязательно найдется какой-нибудь овощ.

Тост с авокадо, сыром и яйцом


Вот что здоровые люди едят на завтрак

Тост вместе с авокадо и сыром нужно подогреть с духовке. Сверху положить только что приготовленную яичницу-глазунью и приправить специями. Мало того что это отличный источник белка и растительных жиров, так еще и позволяет сохранить чувство сытости до обеда.

