Вот что здоровые люди едят на завтрак

Для того чтобы питаться правильно, не обязательно садиться на диеты и покупать какие-то особенные экологически чистые продукты. Buzzfeed поинтересовался у диетологов, фитнес-тренеров и авторов различных книг о здоровом питании о том, что же они сами едят на завтрак. Мы обнаружили, что так питаться можем и мы.
Яичница в авокадо
Этот аппетитный, насыщенный белками и растительными жирами завтрак очень порадует ваше сердце.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте авокадо пополам, выньте косточку и уберите 2 столовой ложки мякоти с каждой половинки. Залейте в них яйцо, добавьте помидоры, соль и перец по вкусу и украсьте зеленью. Готовить в духовке 20-22 минуты.
Фрукт и тост с миндальным маслом и салями
Многие считают такое сочетание очень странным. Но на самом деле все вместе это очень вкусно, сытно и питательно.
Яйца, тост с авокадо и черника
Тост со злаками, пюре из авокадо и жаренное на медленном огне яйцо. Все это приправить свежими травами и красным перцем. Черника и травы — прекрасные антиоксиданты, а красный перец стимулирует систему кровообращения.
Смузи из черники и имбиря
В этом завтраке в идеальном балансе содержатся белки, жиры и углеводы. Черника и имбирь — кладезь витаминов для вашего зрения и иммунитета!
Фрукты, овощи и питательный тост
Тосты с миндальным маслом, растертым авокадо, семечками подсолнечника и кунжутом. Хорошо бы к этому завтраку прибавить еще и какой-нибудь зеленый смузи. Фрукты и овощи — обязательные компоненты.
Яичница с рукколой
Яичница-болтунья с зеленью — отличный источник белка и витаминов.
Смузи из авокадо
Добротный завтрак для тех, у кого утро начинается очень активно. Универсальный рецепт: 1/2 авокадо, 1/2 стакана простого йогурта, 1/2 стакана молока, 1 банан, шепотка ванили и небольшая пригоршня шпината. Вкус вас очень удивит.
Полезные оладьи
Рецепт оладьев прост: ложка протеиновой смеси, яичные белки, 1/2 стакана бананового пюре и измельченные семена льна. Все это можно запивать зеленым чаем. Вкусно, питательно и насыщено белками.
Овсянка с банановым пюре
Овсянка на молоке обеспечит вам сытость на все утро. А банановое пюре сделает ее еще вкуснее.
Омлет с авокадо и лососем
К привычному нам всем утреннему омлету можно добавить авокадо и кусочки лосося. Сытный и богатый белками завтрак.
Домашний суп
Для поклонников традиционной кухни. Куриный бульон с морковью, сельдереем и лапшой. Отличный баланс белков и углеводов и хорошее начало трудового дня.
Овощной омлет
Эту порцию омлета с овощами можно разделить на 5 приемов пищи! И сделать его всегда есть из чего, ведь в холодильнике обязательно найдется какой-нибудь овощ.
Тост с авокадо, сыром и яйцом
Тост вместе с авокадо и сыром нужно подогреть с духовке. Сверху положить только что приготовленную яичницу-глазунью и приправить специями. Мало того что это отличный источник белка и растительных жиров, так еще и позволяет сохранить чувство сытости до обеда.
