7 надолго дающих сытость продуктов, которые помогут в процессе сброса веса

Вопрос демократичной диеты стоит особо остро, поскольку культура инста-коучей с их ЗОЖ-пропагандой порой на грани фола. Возникает ощущение, что вредно - буквально всё. Вместо того, чтобы с калькулятором высчитывать калории, достаточно плотно завтракать таким продуктом, который надолго подарит чувство сытости.
1. Творог и сыр
Нужно кушать худеющим. / Фото: proprikol.ru
Эти продукты содержат много белка, важных для организма растительных жиров и относительно мало калорий. Кроме того, в них много витаминов и минералов, чтобы добирать суточную норму. А также они подходят для худеющих и хорошо утоляют голод. Но мы сейчас не ведём речь о бутербродике с сыром. Сыр употребляется отдельно, можно с орешком или кусочком груши.
2. Овощи и фрукты
Польза! / Фото: traveltimes.ru
Они богаты клетчаткой, содержат в себе много воды, и конечно же, мало калорий. Среди фруктов для идеального перекуса можно выделить апельсин, виноград и яблоки. А овощи можно есть практически в неограниченных количествах (кроме картофеля).
3. Бобовые
Запечённый нут = ЗОЖные чипсы, и круто хрустит. / Фото: aproduct22.ru
На первых позициях по содержанию растительного белка разместились именно они. Пищевых волокон в них также много, поэтому они способны насытить надолго. А калорийность маленькая у каждого представителя этой категории, поэтому, как говорится, их можно есть и худеть. Запечённый в духовке с любимой специей нут на вкус в точности как чипсы, и хрустит так же!
4. Яйца
Нужны при похудении. / Фото: grodno24.com
Удивительный по своему составу продукт, который содержит не только белок, как многие могли подумать, но и все аминокислоты, важные для человеческого организма. И кстати, если хочется надолго утолить голод, лучше на завтрак есть именно яйца. Если не любите яйца в режиме моно, попробуйте салат со шпинатом, яйцом и авокадо. Яйца - ценный источник белка, а в шпинате содержатся витамины группы А, В и С и бета-каротин. Словом, то, что надо для завтрака ланча. А если добавить в такой салат свежие огурцы, зелень, перец и авокадо, будет не только полезно, но и вкусно.
5. Геркулес
Каша геркулес. / Фото: tdarbat.ru
Не зря его так назвали, ведь эта крупа очень популярна в качестве завтрака у профессиональных спортсменов и фитнес-атлетов. Он хорошо вбирает в себя воду, а также один из немногих продуктов - замедляет процесс переваривания, а значит после кашки геркулесовой еще долго есть не захочется. Благодаря большому количеству углеводов в составе геркулес, съеденный с утра на завтрак, действительно задает энергетический посыл, которого вполне хватит как минимум на первую половину дня. Это объясняется наличием в составе хлопьев грубой клетчатки, на переваривание которой организм затрачивает немало сил (результатом чего является снижение веса).
6. Белая рыба
Пища богов. / Фото: fort.crimea.com
При употреблении в пищу выреной или запечённой белой рыбы происходит долгое насыщение из-за омега-3 кислот, которые в ней содержатся. Кроме того, по содержанию высококачественного белка она занимает очень высокое место, а он тоже играет не последнюю роль в долгосрочном утолении голода. А животные жиры полезны для кожи, волос, ногтей, хорошего настроения.
7. Картофель в мундире
Картошка в мундире. / Фото: attuale.ru
Многие демонизируют картофель, потому что узнают, что содержание сахара в нём почти равно сахару. Но ведь речь идёт о жареном картофеле или фри! Исключать картофель из своего рациона не стоит, ведь он заслуженный победитель в рейтинге надолго насыщающих продуктов. Конечно, если запечь его в мундире, в кожуре. Кроме клетчатки и питательных вещей в нем много того самого крахмала, который в большей степени влияет на сытость и высвобождение энергии для полноценного трудового дня.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии