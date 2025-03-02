Простые лайфхаки, после которых дом будет сверкать

Уборка — один из ключевых элементов нашей повседневной рутины. Но как же порой устаешь от грязной посуды и моющих средств! В этой статье мы собрали разные хитрости, которые помогут упростить быт.



Вата с эфирными маслами поможет избавиться от неприятных запахов

Соль хорошо прочищает трубы

Пластиковый подоконник очистит обычная «Белизна»

Зубная паста и лимон отмоют стиральную машинку

Фольга отполирует столовые приборы

Картофель удалит загрязнения на сковородке

Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха на кухне, люди в сети советуют капнуть несколько капель эфирного масла на кусочек ваты и положить его в мусорное ведро.Масло лемонграсса — это отличное натуральное средство для устранения неприятного запаха, а масло чайного дерева помогает бороться с бактериями.Если вы устали от использования химических средств, то этот лайфхак идеально впишется в вашу повседневную рутину. Соль — эффективное дезинфицирующее средство: она поглощает жир и борется с неприятными запахами.Просто засыпьте в унитаз стакан соли, а затем залейте теплой водой. А вот с кипятком экспериментировать не стоит — от слишком горячей воды сантехника может треснуть.«Ничего не помогало отмыть этот «убитый» подоконник. Но тут вспомнил царицу бытовых средств «Белизну»»Пользователь методом проб и ошибок нашел идеальное средство, которое поможет отмыть подоконник до блеска. Нужно разбавить «Белизну» водой в соотношении 1 к 3, затем нанести раствор на поверхность и оставить на 5 минут. После этого взять вафельное полотенце и трущими движениями очистить подоконник. Затем несколько раз промыть поверхность чистой водой и проветрить помещение.Также не забывайте о технике безопасности. Прежде чем приступить к уборке, наденьте закрытую одежду, маску с угольным фильтром и резиновые перчатки.Очистить барабан стиральной машины — задача не из простых, но в сети мы нашли экологичный и действенный лайфхак. Дело в том, что лимонная кислота растворяет минеральные отложения, а зубная паста эффективно удаляет грязь.Разрежьте лимон, нанесите на него зубную пасту, а затем положите половинки в барабан. В резиновый уплотнитель машинки нужно налить немного уксуса и насыпать пищевой соды. Также нанесите зубную пасту на дверцу машинки. Затем запустите режим горячей стирки с дополнительным полосканием. После этого ваша стиральная машинка будет выглядеть как новенькая.Эксперты также советуют положить шарики из фольги в емкость для приборов в посудомоечной машине. Эта хитрость поможет идеально отмыть ложки и вилки, а также придаст им блеск, как после полировки. Их потом даже не придётся усиленно натирать полотенцем.Фольгу нужно класть именно в специальный отсек для приборов. Шарики должны быть зафиксированы на одном месте рядом с вилками и ложками, иначе должного эффекта не будет.