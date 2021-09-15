10 вещей, которые нельзя мыть в посудомоечной машине, чтобы не испортить их

С появлением посудомоечной машины наша жизнь стала проще и легче. Больше не нужно тратить по несколько часов на то, чтобы перемыть и протереть полотенцем гору посуды. Однако далеко не все вещи можно класть в посудомоечную машину, если, конечно, вы не хотите попрощаться и с посудой, и с прибором.
1. Кухонные ножи
Под воздействием абразивных моющих средств, ножи быстро теряют остроту. / Фото: prostokvashino.ru
Чтобы стать обладателем качественных кухонных ножей, нужно потратить немаленькую сумму, так как экземпляры с алмазной обточкой – это недешевое удовольствие. Поэтому, если вы все-таки нашли для них место на вашей кухне, то постарайтесь правильно за ними ухаживать, чтобы ножи дольше вам служили.
Обратите внимание: Под воздействием абразивных моющих средств режущие свойства кухонных ножей стремительно ухудшаются. Кроме того, во время мойки в посудомоечной машине, ножи могут «контактировать» с другой посудой, что также отрицательно сказывается на их остроте.
2. Старинная посуда
Не мойте посуду, которая досталась в наследство от бабушки, если вы цените раритет. / Фото: disput.az
Многие семьи берегут старинную посуду, которая досталась им от бабушек и дедушек. Фарфоровые сервизы, хрупкие чашки и тарелки служат настоящим украшением не только стола, но и квартиры в целом. Если вы хотите, чтобы данный антиквариат как можно дольше сохранял свою красоту, мойте его вручную. Не следует доверять такую серьезную миссию посудомоечной машине, ведь она может испортить раритетные вещи. Керамика, из которой в прошлом веке изготавливалась старинная посуда, сильно отличается от нынешней, и она абсолютно не готова к контакту с современным чудом техники в виде посудомоечной машины.
3. Пластиковые контейнеры
Некоторые пластиковые контейнеры деформируются под воздействием высоких температур. / Фото: petu.ru
Многие люди думают, что в посудомоечной машине можно мыть любую пластиковую посуду. Однако, это ложное утверждение. Выдержать агрессивное воздействие моющих средств и горячей воды могут лишь контейнеры со специальной маркировкой. На ней должны быть изображены тарелки и бокал, который находится под струями воды. Если картинка перечеркнута, то такую пластиковую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине. После процедуры контейнер может деформироваться или расплавиться и вам придется выбросить его в мусорное ведро.
4. Сито и пресс для чеснока
Посудомоечная машина не справиться с этими кухонными аксессуарами
И сито, и пресс для чеснока относятся к тому типу кухонных аксессуаров, которые очень сложно отмыть собственными руками. Приходится запасаться не только зубочистками, но и терпением. Однако все же лучше потратить лишних 10 минут на их чистку, чем перекладывать эту работу на посудомоечную машину. Все дело в том, что даже сильные струи воды не способны вытолкнуть частички чеснока наружу, настолько сильно они застревают в сетке.
Что касается сита, то его тоже нелегко отмыть, ведь при контакте с водой, мука становится одной сплошной клейкой массой. В результате она забивается в небольшие отверстия и приходится тратить минимум полчаса, чтобы вымыть сито.
5. Деревянные ложки и разделочные доски
Деревянные изделия трескаются и гниют из-за длительного контакта с водой. / Фото: 2krota.ru
Все деревянные предметы лучше держать подальше от воды, так как они плохо переносят длительный контакт с ней. Поэтому, если вам нужно привести в порядок лопатки, доски и ложки, сделанные из дерева, делает это вручную. Причем старайтесь мыть изделия как можно быстрее, иначе они напитаются водой. От одного раза ничего не будет, но если кухонные аксессуары постоянно будут контактировать с жидкостью, то вскоре растрескаются и придут в негодность.
6. Миски для домашних любимцев
В мисках домашних животных может быть бактерия сальмонелла. / Фото: toprichali.ru
Ни в коем случае нельзя мыть миски животных вместе с личной посудой. Даже если вы положите в посудомоечную машину только их, то это все равно может негативно сказаться на вашем здоровье. Согласно результатам исследований, около 60% мисок, из которых едят ваши питомцы, заражены сальмонеллой (род неспороносных бактерий). Она устойчива к негативным факторам внешней среды, а также хорошо себя чувствует даже в очень горячей воде, поэтому без труда может распространиться по всем отсекам посудомоечной машины.
7. Посуда с наклейками
Наклейки с посуды забьют фильтры посудомоечной машины. / Фото: andychef.ru
Причиной поломки посудомоечной машины может стать и посуда с наклейками. Все дело в том, что в процессе мойки наклейки отстают от тарелок, кружек, и попадают в фильтры устройства, тем самым, забивая его. Чтобы вернуть прибор к жизни, нужно будет провести диагностику и прочистить фильтр.
8. Посуда с антипригарным покрытием
После мытья в посудомоечной машине антипригарное покрытие испортится. / Фото: vplate.ru
По информации Novate.ru, Сейчас посуда с антипригарным покрытием есть практически в каждой квартире. Хозяйки ценят ее за удобство и возможность приготовить огромное количество блюд. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Данная посуда очень капризная и ухаживать за ней нужно с особой тщательностью. Так, она не переносит грубого воздействия острых столовых приборов, жестких щеток и агрессивных моющих средств. Попав несколько раз в посудомоечную машину, верхний слой сковороды, который обеспечивает ее основные свойства, придет в негодность. Поэтому производители настоятельно рекомендуют мыть посуду с антипригарным покрытием вручную, без применения высоких температур.
9. Алюминиевая и медная посуда
Посуда из меди и алюминия перестанет блестеть. / Фото: posuda-gid.ru
Если вы не хотите, чтобы на изделиях из меди или алюминия остались разводы, царапины и пятна, не используйте для их очистки посудомоечную машину. Кроме того, интенсивное мытье, которое ожидает посуду в устройстве, лишит ее блеска.
10. Склеенная посуда
Под воздействием горячей воды клей размякнет и посуда распадется на куски. / Фото: sueveriya.ru
Несмотря на то, что большинство экспертов советуют выбрасывать разбитую посуду и экземпляры с небольшими сколами, большинство хозяек все равно склеивают кружки, тарелки, и продолжают ими пользоваться. Если вы относитесь к данной категории, ни в коем случае не мойте «спасенную» посуду в посудомоечной машине. Под воздействием горячей воды клей быстро размякнет, а значит по окончанию процедуры вы достанете из устройства не целую кружку, а лишь ее осколки.
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