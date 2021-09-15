10 вещей, которые нельзя мыть в посудомоечной машине, чтобы не испортить их

1. Кухонные ножи

Под воздействием абразивных моющих средств, ножи быстро теряют остроту. / Фото: prostokvashino.ru

2. Старинная посуда

Не мойте посуду, которая досталась в наследство от бабушки, если вы цените раритет. / Фото: disput.az

3. Пластиковые контейнеры

Некоторые пластиковые контейнеры деформируются под воздействием высоких температур. / Фото: petu.ru

4. Сито и пресс для чеснока

Посудомоечная машина не справиться с этими кухонными аксессуарами

5. Деревянные ложки и разделочные доски

Деревянные изделия трескаются и гниют из-за длительного контакта с водой. / Фото: 2krota.ru

6. Миски для домашних любимцев

В мисках домашних животных может быть бактерия сальмонелла. / Фото: toprichali.ru

7. Посуда с наклейками

Наклейки с посуды забьют фильтры посудомоечной машины. / Фото: andychef.ru

8. Посуда с антипригарным покрытием

После мытья в посудомоечной машине антипригарное покрытие испортится. / Фото: vplate.ru

9. Алюминиевая и медная посуда

Посуда из меди и алюминия перестанет блестеть. / Фото: posuda-gid.ru

10. Склеенная посуда

Под воздействием горячей воды клей размякнет и посуда распадется на куски. / Фото: sueveriya.ru