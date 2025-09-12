С нами не соску...
История сотрудника советского НИИ, который стал высокооплачиваемым шпионом

Казалось, это была самая обычная московская семья. Адольф Толкачёв вместе с женой и сыном по выходным отправлялся на скромную дачу, по вечерам прогуливался возле дома. Правда, служил он в НИИ радиостроения, а своё служебное положение использовал для сбора секретной информации. Как ему удалось стать самым дорогостоящим агентом ЦРУ, чьи гонорары превышали даже зарплату американского президента?

Скромный инженер


История сотрудника советского НИИ, который стал высокооплачиваемым шпионом Он появился на свет в 1927 году в Актюбинске Казахской ССР, но уже в двухлетнем возрасте вместе с родителями переехал в Москву. К удивлению, столичный паренёк даже не пытался поступать в московские ВУЗы, изначально выбрав для себя Харьковский политехнический институт, после окончания которого по распределению попал не куда-нибудь, а в НИИ радиостроения, подчинявшийся непосредственно Министерству радиопромышленности СССР. В 1957 году Адольф Толкачёв женился на девушке, чья семья очень пострадала от репрессий в 1930-е годы. Именно это, по мнению историков, могло сыграть свою роковую роль в том, что мужчина выбрал для себя путь предательства. Другой версией, обосновывающей выбор советского инженера, могла стать банальная жажда наживы. История сотрудника советского НИИ, который стал высокооплачиваемым шпионом Дом Толкачёва и посольство США разделяли всего две сотни метров. / Фото: www.kpcdn.net Сыграло свою роль и место жительства Адольфа Толкачёва, ведь американское посольство находилось всего лишь в паре сотен метров от его дома на площади Восстания. В будущем это значительно упростило связь шпиона со связными. Впрочем, даже выйти на контакт ему было несложно. На протяжении полутора лет он периодически предлагал свои услуги сотрудникам посольства.
Впервые он предпринял попытку выйти на контакт с американской разведкой в сентябре 1978 года, написав записку, которую прикрепил под стеклоочиститель одного из работников дипмиссии. Он сообщал о том, что готов передать США чрезвычайно секретную информацию. Однако резидентура не решилась предпринять самостоятельные шаги, а из ЦРУ пришёл ответ, запрещающий реагировать на попытку установить контакт, так как это могло быть провокацией со стороны Кремля. История сотрудника советского НИИ, который стал высокооплачиваемым шпионом Адольф Толкачёв (третий слева) во время проведения следственного эксперимента. / Фото: www.livejournal.com Ещё несколько раз после этого Адольф Толкачёв пытался выйти на связь, но снова ответа не получил. И лишь последняя записка достигла своей цели: советский инженер по телефону получил инструкции, согласно которым должен был оставить собранные материалы в указанном месте. В первый день 1979 года состоялась встреча Адольфа Толкачёва, получившего псевдоним «Сфера», с представителем московской резидентуры ЦРУ.

Шпион на миллион


История сотрудника советского НИИ, который стал высокооплачиваемым шпионом Первая переданная Толкачёвым информация повергла ЦРУ в состояние приятного шока: ещё никогда к ним в руки не попадали подобные сведения. Больше им не приходилось сомневаться в новоявленном агенте: подобного рода материалы советская контрразведка никогда бы не передала в руки американцев. Впоследствии Толкачёв регулярно поставлял ЦРУ столь ценные сведения, что американские разведчики только радостно потирали руки. Фактически им преподносили все секреты авиационной радиоэлектроники Советского Союза. Работать со «Сферой» было довольно легко: как только он был готов к передаче материалов, на его кухне в доме на площади Восстания в определённое время открывалась форточка. История сотрудника советского НИИ, который стал высокооплачиваемым шпионом Справа глава резидентуры ЦРУ в Москве Gardner Rugg С помощью Толкачёва силы НАТО получали неоспоримое преимущество в воздухе в том случае, если бы началась мировая война. Объём передаваемой информации потрясал даже видавших виды агентов: при каждой встрече «Сфера» передавал от 100 до 200 фотоплёнок, каждая из которых содержала массивы самых новых разработок военно-промышленного комплекса СССР. Помимо гонораров за свои «услуги» Адольф Толкачёв получал всё, о чём просил своих кураторов: пластинки с рок-концертами, дефицитные лекарства, книги. В сумме агенту под псевдонимом «Сфера» были переданы денежные средства, превышающие шесть миллионов долларов, как в рублях, так и в валюте. При этом зарплата президента США составляла 400 тысяч в год.

Конец агента «Сфера»


История сотрудника советского НИИ, который стал высокооплачиваемым шпионом Адольф Толкачёв за несколько секунд до задержания. / Фото: www.livejournal.com Осенью 1984 года об Адольфе Толкачёве сообщил сотрудникам КГБ, уволенный из ЦРУ за пристрастие к наркотикам Эдвард Ли Ховард. Бывший разведчик прилетел в Вену и вышел на связь с советской разведкой, рассказав о «Сфере» и получив за информацию 150 тысяч долларов. Ховард знал всю схему связи с Толкачёвым, так как американца готовили для работы связным. Спустя несколько месяцев агент КГБ в ЦРУ Олдрич Эймс подтвердил информацию, переданную Ховардом. Кстати, самого Олдрича Эймса смогли раскрыть только в 1994 году, и за шпионаж в пользу Кремля он получил пожизненный срок. История сотрудника советского НИИ, который стал высокооплачиваемым шпионом Момент задержания Толкачёва. / Фото: www.zabaka.ru Впрочем, ещё до откровений Эймса Толкачёв попал в разработку. Его стали использовать втёмную, передавая через «Сферу» липовую информацию, которую ЦРУ принимало за чистую монету. Пока в ЦРУ уходили ложные данные, КГБ следило за Толкачёвым, выявляя все его контакты с американцами. В результате был взят с поличным и выдворен из СССР Пол Стромбаух, второй секретарь американского посольства, объявленный персоной нон-грата. А в июне 1985 года арестовали самого Адольфа Толкачёва, которого остановил на дороге сотрудник ГАИ под предлогом проверки автомобиля, на котором ехал агент. Обширные признательные показания и сотрудничество со следствием не смягчили судей: «Сферу» приговорили к смертной казни. Приговор был приведён в исполнение 24 сентября 1986 года. История сотрудника советского НИИ, который стал высокооплачиваемым шпионом За пособничество шпиону получила срок жена Толкачёва Наталья, которая вышла из тюрьмы накануне распада Советского Союза. Спустя два года после освобождения вдова Толкачёва скончалась от онкологического заболевания.

