Что делать, если пуховик после стирки сбился

Верхняя одежда может быть капризной в уходе. Особенно это касается курток и пальто с наполнителями — как с натуральными, так и с синтетическими. Рано или поздно наступает время стирки, и неправильные действия приводят к горькому разочарованию.

Но не спеши отчаиваться! Мы расскажем, как спасти ситуацию, если пуховик после стирки сбился.





ПУХОВИК ПОСЛЕ СТИРКИ СБИЛСЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Как предотвратить сбивание наполнителя

Если худшее всё-таки произошло и наполнитель внутри пуховика сбился, не спеши списывать куртку и бежать в магазин за новой. Возможно, еще не всё потеряно!Для начала попробуй разложить изделие на горизонтальной поверхности, расправляя наполнитель руками. Особенно в тех местах, где он сбился. Затем нужно немного словно пощипать куртку. Переворачивая изделие, пощипывания повторяй. Так нужно делать до тех пор, пока вид куртки не будет близок к первоначальному.Также наполнитель можно взбить с помощью стиральной машины. Высохшее изделие помести в машину, положи внутрь теннисные мячики и включи отжим. В барабане будет крутиться сухая куртка, в то время как шарики будут разбивать комки наполнителя. После такой процедуры пуховик нужно немного встряхнуть и дополнительно взбить руками.Еще один необычный способ — использование пылесоса.Если ткань верха довольно плотная, пройдись по вещи пылесосом без насадки, на небольшой мощности. Действуй аккуратно — небольшими, отрывистыми движениями.Также пылесос можно использовать немного по-другому: помещаем куртку в плотный пакет, выжимаем из него воздух. Оставляем небольшое отверстие, ставим пылесос на выдув. От напора воздуха пух равномерно распределится по всей площади изделия и распрямится.Вместо пылесоса можно использовать выбивалку для ковров или мухобойку. Всё просто: повесь одежду на плечики, застегни все пуговицы и молнии. Затем аккуратными постукивающими движениями пройдись по всей поверхности изделия.Если вышеперечисленные способы не помогают, можно, конечно, прибегнуть к кардинальным мерам. Сначала определяем, в каких местах наполнитель скомкался больше всего. Далее нужно отпороть подкладку и расправить наполнитель руками. Если это синтепон, можно закрепить его в нескольких местах с помощью иголки и нитки. После того как наполнитель расправлен равномерно, подкладку пришиваем заново.Конечно, этот способ займет много времени и оправдывает себя только в том случае, если куртку действительно жалко и вариант покупки новой не рассматривается. Если деформация слишком сильная или не хочется возиться, можно отдать куртку в швейную мастерскую, где профессионалы помогут ее восстановить.Конечно, устранение последствий неправильной стирки занимает время и не всегда приводит к желаемому результату. Поэтому рекомендуем соблюдать правила стирки и сушки верхней одежды.Перед стиркой внимательно изучи ярлычок, находящийся на изнанке куртки. Нам нём должна быть указана вся информация касательно ухода за изделием.Чтобы наполнитель не сбивался, лучше стирать верхнюю одежду вручную. Загрязнения нужно удалять бережно, сохраняя форму изделия. Куртку можно разложить на дне ванной и аккуратно потереть мягкой щеточкой или губкой, после прополоскать и высушить в горизонтальном положении.Если производитель допускает машинную стирку, изучи ограничения: какой должна быть температура воды (обычно не более 40 градусов), допустим ли отжим, и прочие нюансы. К примеру, синтепон относится к тем наполнителям, которые нельзя отжимать в машинке.Чтобы не допустить сбивания наполнителя, лучше сразу после стирки расправить изделие руками, встряхнуть куртку.Сушить куртки рекомендуется на горизонтальной поверхности, периодически переворачивая и встряхивая в процессе сушки. Нельзя сушить пуховики на плечиках, поскольку наполнитель скатывается вниз. Также не рекомендуется сушить одежду в сжатом виде.Чтобы ускорить процесс высыхания, можно разместить вещи около отопительных приборов, но ни в коем случае не на них. Во-первых, наполнитель от сильного жара слипается и теряет форму, а во-вторых, создается пожароопасная ситуация.