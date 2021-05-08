Воздушный сервис по-советски, или Каким был «Аэрофлот» полвека назад

Гражданская авиация на территории современной России появилась ещё в первые годы существования Советского Союза. И последующие десятилетия все ее развитие было связано с единственной авиакомпанией — «Аэрофлот». Тогда большинство аспектов деятельности этого предприятия создавалось фактически с нуля. Именно поэтому сегодня особенно любопытно: а каким был сервис в легендарной компании и насколько он был доступным.
История гражданской авиации в СССР берет свое начало еще в 1923 году. Именно тогда для перевозки пассажиров и транспортировки почты и грузов было основано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролёт». Через девять лет на базе этого предприятия и появился легендарный «Аэрофлот». На тот момент его авиапарк состоял лишь самолетов У-2, ПС-9 и К-5.
Агитационный плакат первого авиаперевозчика в СССР. /Фото: wikipedia.org.
Новый виток развития «Аэрофлота» начался только после окончания Второй мировой войны. Тогда компания уже успела обзавестись рядом новых машин. Отдельного упоминания заслуживают реактивные пассажирские самолеты, которые значительно уменьшали длительность полета: еще в 1930-х рейс Москва-Нижний Новгород длился четыре часа, то с появлением реактивного Ту-104 он стал занимать всего девяносто минут.
Очень скоро гражданская авиация СССР сумела охватить не только города республиканского значения, но и областные центры: аэропорты росли как на дрожжах тут и там, а из небольших городов можно было улететь в десятках направлений. Венцом развития «Аэрофлота» стал 1976 год - советская авиакомпания стала первой на планете, которая перевезла больше ста миллионов пассажиров за год.
«Аэрофлот» развивался быстро и масштабно. /Фото: livejournal.com.
Так как авиакомпания в Советском Союзе была одна, а железный занавес никто не отменял, даже несмотря на то, что «Аэрофлот» занимался и международными авиаперевозками, многие особенности процесса взаимодействия пассажира с компанией, а также отдельные черты обслуживания прописывались буквально с нуля.
Так, например, в первом классе разрешалось путешествовать с домашними животными. Более того, на борту некоторых самолетов пассажирам можно было курить, и это при том, что подобная практика в мире была строго запрещена аж до 2000 года.
Некоторые особенности сервиса на «Аэрофлоте» удивляют и сегодня. /Фото: yaplakal.com.
Различной была стоимость билетов, причем она, судя по всему, была адаптирована к общей льготной системе в СССР. Практиковалось получение скидки в 50% на билеты ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам, студентам и аспирантам, а также детям от пяти до двенадцати лет. Родитель имел право бесплатно провести одного ребенка возрастом до пяти лет.
Варьировался и допустимый вес багажа. Так, бесплатно можно было провезти: пассажиры салонов первого класса - до 30 кг, а на небольшие лайнеры типа Ан-2 или вертолеты Ми-2 могли пронести до 10 кг. В среднем же допустимый бесплатный вес для багажа составлял 20 кг.
В ряде аспектов были установлены четкие, но присущие СССР правила и нормы. /Фото: avsim.su.
Конечно, среди прочих, у граждан СССР особой популярностью пользовались внутренние авиарейсы на курорты, например, в Сочи или Анапу. На это агитировали и в самом «Аэрофлоте»: стоит лишь посмотреть на многочисленные агитационные плакаты тех времен, которые зазывали, мол, зачем сутки трястись в автобусе или поезде, когда можно долететь до моря буквально за пару часов и с комфортом.
Кроме того, на примере «Аэрофлота» можно наблюдать и общесоветскую тенденцию к доверию по отношению к пассажирам. Дело в том, что билеты на самолеты были не именными и приобретались вообще без наличия паспорта. Документ, удостоверяющий личность, требовался только во время непосредственной регистрации на рейс в аэропорту.
Полеты на курорт пользовались огромной популярностью. /Фото: back-in-ussr.com
Однако, как и особенности сервиса, «Аэрофлот» коснулся и типичный советский дефицит и трудность в получении отдельных услуг. Вожделенные авиабилеты на курорты раскупались практически мгновенно, и их постоянно не хватало.
Совсем же худо было с международными рейсами. Как известно, сам по себе выезд за границу для советского человека был достаточно проблематичным, учитывая все бюрократические проволочки, которые нужно было пройти для получения выездной визы. В основном за рубеж летали партийные чиновники и члены их семей, деятели культуры и спортсмены.
Интересный факт: в отличие от внутренних авиарейсов, обслуживание на международных линиях было делилось на классы и было максимально подогнано под стандарты западных авиакомпаний.
Деятельность «Аэрофлота» имела те же проблемы, что и другие сферы жизни в СССР, \Фото: ngs24.ru.
Несмотря на то, что «Аэрофлот» был своеобразной визитной карточной СССР за рубежом, по факту он был достаточно точным отображением советской действительности. Ведь, несмотря на ряд льгот и неплохое обслуживание, все равно существовали различия в сервисе и привилегии «не для всех». И все-таки, «Аэрофлот», пережив и СССР, и сложные девяностые годы, едва не ставшие для него последними, сегодня может похвастаться высоким уровнем обслуживания, который отмечен не только на российском, но и мировом уровне.
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