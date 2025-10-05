Знаменитости, которые признались в безответной любви

С нами не соскучишься!

Безответная влюбленность — удел не только обычных людей, но и некоторых звезд. И из них вышли бы отличные пары!



Ной Шнапп и Зендайя

Софи Тернер и Мэтью Перри

Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе

Мерил Стрип и Уилл Феррелл

Мэттью Мак-Конахи и Сьюзен Сарандон

Эмма Уотсон и Том Фелтон

Хелен Миррен и Вин Дизель

Николь Кидман и Джимми Фэллон

Дайан Китон и Ченнинг Татум

Дилан О’Брайен и Хлоя Грейс Морец