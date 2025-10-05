Знаменитости, которые признались в безответной любви

Безответная влюбленность — удел не только обычных людей, но и некоторых звезд. И из них вышли бы отличные пары!
Ной Шнапп и Зендайя
Странные дела в наши дни! Актер из сериала «Очень странные дела» признался в любви звезде «Человека-паука» в июле 2019 года: «Мне нравится Зендайя». И не в первый раз! Еще год назад он громко поздоровался с ней на награждении MTV Movie & TV Awards, где получил статуэтку за свою роль.
Софи Тернер и Мэтью Перри
В июне 2019 года звезда «Игры престолов» призналась, что была очень возбуждена, когда актер из «Друзей» снимался недалеко от ее дома: «Каждый день… я думала, что он сейчас курит, а я куплю зажигалку и предложу ему воспользоваться…» Однажды она даже написала пост в «Твиттере», надеясь, что он увидит и позовет ее на свидание, но этого не произошло.
Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе
Актриса призналась в своих чувствах в феврале 2018 года: «Тимоти, я подожду, пока ты станешь немного старше… Я буду следить за ним и появлюсь, когда ему будет 30».
Мерил Стрип и Уилл Феррелл
Забудем о Райане Гослинге! Обладательница трех «Оскаров» заявила в январе 2015 года, что предпочитает Уилла: «Я люблю все фильмы с его участием. Райан Гослинг годится мне в сыновья. Я не могу влюбиться в ребенка. А Уилл Феррелл — это мужчина».
Мэттью Мак-Конахи и Сьюзен Сарандон
Он положил глаз на актрису еще в 2013 году: «Она — одна из самых сексуальных женщин… В нее нельзя не влюбиться».
Эмма Уотсон и Том Фелтон
Гермиона и Драко?! Да, но только в самом начале: «Я обожала его во время съемок первых двух фильмов, он был моей первой любовью. Он все знал. Мы говорили об этом и до сих пор вспоминаем».
Хелен Миррен и Вин Дизель
В 2017 году перед совместными съемками актриса призналась, что он давно ей нравится: «Я видела его произносящим речь на какой-то церемонии. Он такой умный, веселый, забавный, я в него влюблена.
Николь Кидман и Джимми Фэллон
Юморист и не знал, что Кидман его обожает, пока она не призналась в этом в 2015 году: «Помню, я сказала, что ты мне нравишься, а ты молчал… Полтора часа спустя я поняла, что ты мной не интересуешься. Это было так обидно! Я ушла и думала: „Ладно, никакой химии. Может, он вообще гей!“»
Дайан Китон и Ченнинг Татум
Китон призналась в 2015 году, что хотела бы выйти замуж за Ченнинга, но тогда он был женат.
Дилан О’Брайен и Хлоя Грейс Морец
Звезда фильма «Бегущий в лабиринте» еще в 2011 году заявил: «Хочу отдельно сказать о ней пару слов, потому что она прекрасна. Я влюблен». Правда, он отозвал свои слова, узнав, что ей всего 14. Но в 2018 году их однажды застали целующимися!
