Почему при всех недостатках советские панельные высотки до сих пор пользуются спросом

Обычно на отечественных просторах высотные дома ассоциируются с современными проектами, которые нередко критикуют за маленькие неудобные квартиры и отсутствие должного комфорта в угоду экономии. Однако и в советский период, особенно, в последние два десятилетия существования СССР панельные небоскрёбы тоже строились, причём при ряде недостатков считались элитным жильём.
Многоэтажки в СССР были чем-то престижным. /Фото: wikipedia.org
Справедливости ради, следует уточнить, что первые советские небоскрёбы появились ещё в первой половине двадцатого столетия - ими были знаменитые сталинские высотки. Правда, они не были панельными, но таковой была тенденция того времени. Кроме того, главной отличительной чертой сталинских высоток была их элитность: их строили в ограниченном количестве, а квартиры там давали выдающимся людям СССР или членам партии.
Сталинки - первые советские высотки. /Фото: gubdaily.ru
Потом, когда к власти пришёл Хрущёв, он поставил задачу обеспечить собственным жильем каждую ячейку советского общества - так появились легендарные хрущёвки, которые зачастую были пяти- или девятиэтажными. Но время шло, панельные дома росли как на дрожжах, а их всё равно не хватало, поэтому в какой-то момент их высоту стали всё больше увеличивать: по данным редакции Novate.ru, в проектах отдельных серий можно было насчитать аж 25 этажей.
В какой-то момент и девятиэтажек стало не хватать. /Фото: bigpicture.ru
Впрочем бум на строительство панельных высоток приходится уже на брежневские и позднесоветские годы, причём его центром совершенно справедливо оказалась столица - именно в Москве было выстроено больше всего этих небоскрёбов из дешёвых панелей. Так, например, в семидесятых годах там выросли сразу 10 жилых домов серии П-4, которые имели по 22-23 этажа и являлись фактическим продолжением серии П3.
Панельные высотки серии П-4 в советские годы. /Фото: livejournal.com
На строительство большего количества этих зданий не хватало ресурсов, ведь в их основе был дорогостоящий железобетонный каркас. Да и планировка оказалась не самая удачная: во-первых, в них было по четыре лифта, работа которых отлично прослушивалась в ряде квартир. Кроме того, на площадке обычно размешались двух-, трёх- и четырехкомнатные квартиры, причём кухонные окна первых иногда выходили на окно в общем коридоре, что также не прибавляло комфорта.
Серия П-22К - прямой продолжатель П-4. /Фото: prawdom.ru
Другой серией высотных домов, которая появилась в Москве примерно в то же время, стали И-521А, которыми застраивали районы Хорошево-Мневники, Чертаново и Обручевский вплоть до девяностых годов. Отличительной чертой некоторых зданий данной модификации являлись развёрнутые в противоположные стороны лоджии. В доме можно было найти по семь квартир от одной до четырёх комнат на площадке и четыре лифта.
Компактная советская высотка необычного вида. /Фото: sdelano.ru
Однако был у этой серии один серьёзный недостаток: в погоне за общей компактностью архитекторы не уделили должного внимания вопросу безопасности, поэтому потенциальное возникновение пожара на верхних этажах здания представляет серьёзную угрозу его жителям. Ярким примером этого стало возгорание такого дома на проспекте Маршала Жукова, которое произошло в 1993 году.
Не всё так просто с домами этой серии. /Фото: prawdom.ru
Один из районов Москвы - Ясенево - уже в восьмидесятых годах прошлого века застроили 14 домами серии II-68/22, которая на тот момент была экспериментальной. Впрочем, дальше они так и не распространились, зато имели ряд интересных конструктивных особенностей. Так, например, в этих домах, в отличие от большинства других советских высоток, не было четырехкомнатных квартир, а трёшки размещались только на верхних этажах.
Дома этой серии - настоящая фишка района Ясенево. /Фото: livejournal.com
От лифтового блока 22-этажного дома II-68/22 расходились два коридора лестничных площадок, в каждом из которых было по шесть квартир. Ещё одной интересной особенностью квартир этого дома является наличие раздвижной перегородки между кухней и гостиной - фактически уже в Советском Союзе можно было сделать из двушки студию.
Симпатичные высотки с интересными архитектурными решениями. /Фото: loveopium.ru
Были и другие серии высоток в СССР, однако одной из наиболее распространённых в столице были дома И-700А: по данным редакции Novate.ru, в Москве их было построено более 70 единиц. Этажей в них обычно было 22-25, лифтов - 4, а на одной лестничной клетки вмещалось восемь квартир. В домах серии И-700А также не было четырёхкомнатных квартир.
Самая распространённая московская высотка. /Фото: pereplanirovkamos.ru
Среди архитектурных особенностей этих домов можно выделить просторные лоджии, а также наличие двух санузлов в трёхкомнатных квартирах. И это при относительно небольшой площади всех квартир. Среди недостатков - низкие потолки в 2,5 метра и окна кухонь, которые будут упираться в торец соседской лоджии.
Квартир в этих домах было больше, чем в других высотках. /Фото: apb1.ru
Интересно, что при всех недостатках, которые можно найти в советских высотках, а также их возрасту, они на рынке недвижимости по-прежнему имеют неплохой спрос, не уступая аналогичным домам современной постройки. Причин этой тенденции несколько: во-первых, большинство из этих домов находятся в хороших районах, что отражается и на цене, и на желании покупателя их приобрести. Кроме того, они отличаются от современных домов ещё и более просторными квартирами, а не крошечными студиями. Поэтому, пока эти высотки не отжили своё, они явно будут популярны у потенциальных хозяев.
