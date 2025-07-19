Заброшенный фонтан Гюмри: железный памятник советского модернизма

Удивительную структуру можно увидеть на окраине Гюмри (в советское время Ленинакан) – одного из самых крупных городов Армении. По иронии судьбы неофициальный символ города – впечатляющей формы железный фонтан «Дружба» (в народе НЛО), оказался заброшенным среди такого же покинутого района, где все застыло в ожидании возрождения.
Заброшенный фонтан Гюмри – железный памятник модернистской архитектуры Советского Союза (Армения). | Фото: move2armenia.am.
Для многих модерн советской эпохи ярко ассоциируется со светлым будущим под названием коммунизм, который так и не наступило. А вот для жителей древнего армянского города Гюмри, история которого восходит к далекому VIII веку до нашей эры, один из модернистских памятников архитектуры, стал символом надежды на возрождение.
Старинный город Гюмри (Ленинакан) до 7 декабря 1988 года (Армения).
Все что осталось от большинства населенных пунктов Армении всего за 30 секунд землетрясения.
Справка: Гюмри (прежние названия: изначально – Кумайри, Александрополь (1837 – 1924 гг.), Ленинакан (1924 – 1990 гг.) – один из древнейших городов Кавказа расположен на высоте 1550 метров над уровнем моря, в северо-западной его части, где землетрясения 8-9 баллов не редкие гости. Исследования подтверждают, что с незапамятных времен он был центром киммерийско-скифских племен, затем долгие годы пребывал под властью персов, а с началом XIX века вошел (как и вся страна) в состав Российской империи.
Артур Тарханян – выдающийся зодчий, креативный дизайнер, внесший огромный вклад в архитектуру Армении (и его работы).
В Гюмри есть еще один фонтан работы Артура Тарханяна, он, к сожалению, так же бездействует (Армения). | Фото: fishki.net.
Учитывая, что Гюмри в советское время был культурным центром социалистического Закавказья, неудивительно, что в городе появлялись знаковые архитектурные объекты, которые очень быстро становились символами не только Армянской республики, но и всей Страны советов. Не стал исключением и невероятного вида фонтан «Дружба», спроектированный талантливым армянским архитектором Артуром Тарханяном (известные проекты: аэропорт Звартноц в Ереване, Мемориальный комплекс Цицернакаберд, Дом молодежи в Ереване, Спортивный комплекс и др.). Его стремление к совершенству, посредством тщательно просчитанных конструкций, образующих фантастические формы, позволило создать уникальный объект, который стал украшением города, где он в свое время учился в художественном училище.
Церемония открытия модернистского фонтана «Дружба» (Гюмри, Армения). | Фото: aliqmedia.am.
Этот снимок лишний раз подтверждает то, что автору удалось создать безвременные шедевры, которые нужно сохранять (фонтан «Дружба», Гюмри). | Фото: vk.com, © Советский Футуризм.
Знаковый объект модернисткой архитектуры появился в армянском городе в 1982 году, за шесть лет до трагических событий, превративших северный район в руины. Очень быстро конструкция, состоящая из металлических листов, сформированных так, что создается впечатление будто тысячи бабочек, раскрывают свои прекрасные крылья, чтобы вспорхнуть живой тучей над землей, превратилась в городскую достопримечательность, куда устремлялись не только горожане, но и гости культурного центра республики.
Несмотря на то, что фонтан давно уже поржавел, его вид не перестает восхищать (Гюмри, Армения).
Захватывающей формы фонтан, состоит из множества стальных пластин (Гюмри, Армения).
В те счастливые годы фонтан располагался на площади, в окружении благоухающих клумб и небольшого сквера. Это был процветающий район с плотной застройкой, где помимо жилых микрорайонов находилось множество учреждений и учебных заведений, включая Политехнический институт и его кампус. Так что неудивительно, почему облагороженная площадь со знаковым фонтаном стала местом притяжения, особенно по вечерам и в входные дни/праздники. Кстати сказать, народ в таком образе увидел инопланетную тарелку, поэтому за монументальным сооружением, формы которого сами говорят об его функционале, закрепилось еще одно название – НЛО.
Тысячи металлических «бабочек» устремляются ввысь, образовывая запоминающуюся и говорящую саму за себя конструкцию фонтана (Гюмри, Армения). | Фото: turist-putnik.ru.
Ян Сяо – креативная исследовательница городов, своими работами оживляет заброшенные памятники футуристического искусства (фонтан «Дружба», Армения). | Фото: pulse.mail.ru.
Спитакское землетрясение поставило точку на жизни многих жителей районе, стало причиной масштабных разрушений, в результате которых надобность в таком украшении попросту отпала. А вот фонтан, несмотря на такие неустойчивые формы, уцелел хотя поврежденные коммуникации не позволили ему действовать в прежнем режиме, да и смысла в этом уже не было. Стоит отметить, что после катастрофы, он остался символом города, только уже ассоциировался со стойкостью. Он, как и прежде, был местом притяжения горожан, но только не в качестве привлекательной достопримечательности, вокруг него на площади люди разбили палаточный городок, где долгое время пытались выжить и прийти в себя, пока не смогли перебраться в более приспособленные жилища.
Фонтан в районе-призраке привлекает внимание любителей апокалиптических пейзажей и креативных фотографов (Гюмри, Армения).
С тех самых пор фонтан возвышается над некогда благоустроенной площадью в окружении апокалиптического пейзажа, ведь за этот период ни район, ни его инфраструктуру так и не восстановили. Эту часть города постепенно наполнила стихийная малоэтажная застройка (зачастую состоящую из халуп, собранных из листов металла, фанеры и шифера). До Фонтана «цивилизация» еще не дошла, поэтому он остается единственным впечатляющим пятном, к которому активно устремляются любители пощекотать себе нервы прогулками по заброшенным местам. Не остается Фонтан без внимания тех, кто гоняется за атмосферными снимками, ведь его удивительная конструкция является прекрасным фоном для фотосессий и творческих работ даже сейчас.
К счастью, не перевелись еще энтузиасты, которые своими силами поддерживают уникальный памятник советского модернизма (фонтан «Дружба», Гюмри).
По сведениям редакции Novate.ru, как ни странно, правительство страны и власти города не признали фонтан «Дружба» памятником архитектуры, он не охраняется законом. Его сохранностью обеспокоены лишь сами жители и дочь творца – Анаит Тарханян, которая старается его не только поддерживать, вместе с энтузиастами устраивая субботники. Она ведет активную работу с властями и различными фондами, пытаясь привлечь внимание к проблеме восстановления неофициального символа страны и редчайшего примера такого видения модернисткой архитектуры.
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