Заброшенный фонтан Гюмри: железный памятник советского модернизма

Заброшенный фонтан Гюмри – железный памятник модернистской архитектуры Советского Союза (Армения). | Фото: move2armenia.am.

Старинный город Гюмри (Ленинакан) до 7 декабря 1988 года (Армения).

Все что осталось от большинства населенных пунктов Армении всего за 30 секунд землетрясения.

Артур Тарханян – выдающийся зодчий, креативный дизайнер, внесший огромный вклад в архитектуру Армении (и его работы).

В Гюмри есть еще один фонтан работы Артура Тарханяна, он, к сожалению, так же бездействует (Армения). | Фото: fishki.net.

Церемония открытия модернистского фонтана «Дружба» (Гюмри, Армения). | Фото: aliqmedia.am.

Этот снимок лишний раз подтверждает то, что автору удалось создать безвременные шедевры, которые нужно сохранять (фонтан «Дружба», Гюмри). | Фото: vk.com, © Советский Футуризм.

Несмотря на то, что фонтан давно уже поржавел, его вид не перестает восхищать (Гюмри, Армения).

Захватывающей формы фонтан, состоит из множества стальных пластин (Гюмри, Армения).

Тысячи металлических «бабочек» устремляются ввысь, образовывая запоминающуюся и говорящую саму за себя конструкцию фонтана (Гюмри, Армения). | Фото: turist-putnik.ru.

Ян Сяо – креативная исследовательница городов, своими работами оживляет заброшенные памятники футуристического искусства (фонтан «Дружба», Армения). | Фото: pulse.mail.ru.

Фонтан в районе-призраке привлекает внимание любителей апокалиптических пейзажей и креативных фотографов (Гюмри, Армения).

К счастью, не перевелись еще энтузиасты, которые своими силами поддерживают уникальный памятник советского модернизма (фонтан «Дружба», Гюмри).