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Дизайнерская вещь из простого картона и черенка

Дизайнерская вещь из простого картона и черенка

Зачастую интересные и стильные вещи, которые вы видите в магазинах, на самом деле сделаны из крайне простых материалов. Воссоздать же их можно из еще более простых и даже порой смешных составляющих.

Дизайнерская вещь из простого картона и черенкаНапример, вот такое оригинальное кашпо-корзину можно сделать из ручки от метлы и садовой сетки! И вряд ли кто-то догадается, какие материалы были использованы.
Вам потребуются:

черенок от инструмента;

прессованный картон;

металлическая или садовая сетка;

джутовый канат;

краска;

инструменты

Первым делом подготовим детали для низа и верха кашпо. Для этого нам потребуются 2 одинаковых кольца с подходящим диаметром, а также 1 круг с теми же параметрами, что и у колец. Эти заготовки можно вырезать из прессованного картона, фанеры или пластика. С первым работать будет проще всего.

Дизайнерская вещь из простого картона и черенка
Также подготавливаем ножки будущего кашпо, их можно нарезать из черенка для инструмента. При желании у получившихся заготовок можно скруглить края, хорошо зашлифовав их.
Дизайнерская вещь из простого картона и черенка
Далее, ориентируясь на получившиеся на первом этапе кольца, из металлической или садовой сетки вырезаем прямоугольник нужного размера.
Дизайнерская вещь из простого картона и черенка
Закрепляем сетку между кольцами при помощи строительного степлера, а столбики крайних рядов сетки, если они есть, подгибаем внутрь, формируя таким образом дополнительное крепление.


Дизайнерская вещь из простого картона и черенка
Теперь с одной из сторон получившегося цилиндра приклеиваем круглое дно. Также по бокам корпуса приклеиваем ножки, предварительно отмерив одинаковый уровень на каждой из них.

Дизайнерская вещь из простого картона и черенка
Покрываем заготовку краской, удобнее всего воспользоваться аэрозольной, и получаем уже довольно симпатичное и оригинальное кашпо или корзину.
Дизайнерская вещь из простого картона и черенка
Однако можно добавить и декор, например, в виде полной или частичной оплетки из джутового или иного каната.
Дизайнерская вещь из простого картона и черенка

 

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