Дизайнерская вещь из простого картона и черенка

Зачастую интересные и стильные вещи, которые вы видите в магазинах, на самом деле сделаны из крайне простых материалов. Воссоздать же их можно из еще более простых и даже порой смешных составляющих.



Например, вот такое оригинальное кашпо-корзину можно сделать из ручки от метлы и садовой сетки! И вряд ли кто-то догадается, какие материалы были использованы.

Вам потребуются:



черенок от инструмента;



прессованный картон;



металлическая или садовая сетка;



джутовый канат;



краска;



инструменты



Первым делом подготовим детали для низа и верха кашпо. Для этого нам потребуются 2 одинаковых кольца с подходящим диаметром, а также 1 круг с теми же параметрами, что и у колец. Эти заготовки можно вырезать из прессованного картона, фанеры или пластика. С первым работать будет проще всего.





Также подготавливаем ножки будущего кашпо, их можно нарезать из черенка для инструмента. При желании у получившихся заготовок можно скруглить края, хорошо зашлифовав их.



Далее, ориентируясь на получившиеся на первом этапе кольца, из металлической или садовой сетки вырезаем прямоугольник нужного размера.



Закрепляем сетку между кольцами при помощи строительного степлера, а столбики крайних рядов сетки, если они есть, подгибаем внутрь, формируя таким образом дополнительное крепление.



Теперь с одной из сторон получившегося цилиндра приклеиваем круглое дно. Также по бокам корпуса приклеиваем ножки, предварительно отмерив одинаковый уровень на каждой из них.





Покрываем заготовку краской, удобнее всего воспользоваться аэрозольной, и получаем уже довольно симпатичное и оригинальное кашпо или корзину.



Однако можно добавить и декор, например, в виде полной или частичной оплетки из джутового или иного каната.

