Феномен скрипок Страдивари: в чём секрет качества звучания легендарного музыкального инструмента

Музыкальные инструменты создавались очень давно, однако имена мастеров, детищами которых они являлись, практически всегда стирались из истории. И только несколько исключений она знала, и, пожалуй, более известного примера среди них, чем скрипичный мастер Антонио Страдивари, на сегодняшний день попросту не существует. А причина создания такого легедарного ореола вокруг его личности - это удивительное звучание его инструментов. И совсем недавно современные учёные, наконец-то сумели раскрыть его секрет.
Секрет уникальных музыкальных инструментов всё-таки раскрыли. /Фото: zn.ua
Известный скрипичный мастер Антонио Страдивари изготовил, только согласно сохранившимся данным, приблизительно 1200 скрипок. И зачастую покупателями его уникальных музыкальных инструментов были очень богатые люди, в том числе, и члены королевской семьи. А так как до сегодняшнего дня сохранилось не более половины скрипок Страдивари, то нет ничего удивительного в том, что каждая из них оценивается примерно 10 миллионов долларов. Но все эти годы не было доподлинно известно, в чем секрет мастерства изготовления Страдивари.
Скрипок осталось всего половина, поэтому они такие дорогие и редкие. /Фото: tvzvezda.ru
Среди тех, кто бился над загадкой этих музыкальных инструментом в последние годы, была группа китайских учёных совместно с исследователем из Техасского университета A&M Джозефом Нагивари. Именно они нашли подтверждение теории первого, что Антонио Страдивари, равно как и его менее известный современник Джузеппе Гварнери, практиковали обработку своих инструментов целым набором химических веществ, которые и позволили их скрипкам приобрести своё неповторимое звучание. И часть из этих веществ была идентифицирована впервые как раз во время этого сотрудничества.
Скрипки Страдивари изучали десятилетиями. /Фото: wikipedia.org
Сама же история этого открытия начинается почти полвека назад, когда молодой профессор биохимии Джозеф Нагивари впервые выдвинул гипотезу, что во время изготовления скрипок Антонио Страдивари и Джузеппе Гварнери применяли химические вещества, за счет которых их инструменты получались непревзойденного качества. Примерно 40 лет назад исследователь подтвердил собственное предположение, когда сумел выяснить, что мастера обрабатываали древесину для музыкальных инструментом агрессивными химическими веществами для того, чтобы вывести из неё червей. Позднее его результаты подтверждили в обзоре Американского химического общества.
Секрет качества скрипок Страдивари в обработке древесины. /Фото: homebrewheaven.com
Как выяснилось, скрипичный мастер Антонио Страдивари обрабатывал древесину для своих инструментов химическим составом специального типа, который позвоял полностью вывести червей. И именно во время нового исследования учёным удалось распознать, какие именно вещества использовались мастером: по информации редакции Novate.ru, эти смеси для обработки состояли из бура (тетрабората натрия, который применялся ещё древними египтянами в качестве инсектицида), цинка, меди, квасцы и известковой воды. Исследователи также выдвинули предположение относительно происхождения этих химических смесей для обработки музыкальных инструментов у вышеупомянутых мастеров.
Специальные химические смеси избавляли древесину для скрипок от червей. /Фото: naked-science.ru
Так, они считают, что Страдивари и Гварнери, скорее всего, имели активное сотрудничество с аптекарями того времени, которые и находили для них все необходимые соединения. Причем, как это обычно бувает, каждый мастер разрабатывал собственную методику обработки дерева, которая, естественно, держалась в тайне от кого бы то ни было. В отличие от состава раствора - он, как полагают исследователи, находился как раз в «открытом доступе», так как секрет изготовления уникальных по качеству и звучанию скрипок заключался не в самом химическом составе, а в процессе обработки древесины для инструментов.
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