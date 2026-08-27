Как заставить петунии цвести шапкой

Петунии, цветущие все лето и не требующая особого внимания — мечта всех садоводов. Если грамотно подойти к вопросу пересадки петуний, то добиться пышного цветения шапкой не составит особого труда.
Субстрат для выращивания петуний должен быть влагопроницаемым и воздухопроницаемым. Идеальный вариант — верховой раскисленный торф с минеральными удобрениями.
Для того чтобы петунии росли объемной шапкой, для их посадки потребуется большое кашпо объемом 10-15 литров. Добавьте необходимое количество добавки ZION в раскисленный торф и хорошо перемешайте.
Для того чтобы легко перевалить петунию из маленького горшка, поставьте в центр большой емкости маленькую, свободное пространство заполните подготовленным субстратом.
Аккуратно перевалите петунию в подготовленное кашпо.
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