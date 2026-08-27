Как заставить петунии цвести шапкой

Петунии, цветущие все лето и не требующая особого внимания — мечта всех садоводов. Если грамотно подойти к вопросу пересадки петуний, то добиться пышного цветения шапкой не составит особого труда.







Субстрат для выращивания петуний должен быть влагопроницаемым и воздухопроницаемым. Идеальный вариант — верховой раскисленный торф с минеральными удобрениями.

В плодородной тяжелой почве корневая система петуний не сможет развиваться должным образом. Для того чтобы цветку хватало питания и для улучшения качества субстрата понадобится питательная добавка для выращивания цветов ZION. Эта добавка используется из расчета 2 столовые ложки на 1 литр раскисленного торфа.Для того чтобы петунии росли объемной шапкой, для их посадки потребуется большое кашпо объемом 10-15 литров. Добавьте необходимое количество добавки ZION в раскисленный торф и хорошо перемешайте.Для того чтобы легко перевалить петунию из маленького горшка, поставьте в центр большой емкости маленькую, свободное пространство заполните подготовленным субстратом.Аккуратно перевалите петунию в подготовленное кашпо.