Девять секретов Омана

Секреты Аравийской Швейцарии.
Оман — это где-то очень далеко. И вообще неправда
Удивительно, но факт: когда люди слышат слово «Оман», они думают, что автор ошибся и такой страны не существует. Наверное, это Иран. Про Иран слышали все. Даже Google слышал про Иран, и, если вы напишете «спорт в Омане», поисковик расскажет вам про футбольных болельщиц в стране Хасана Рухани.Оман существует. И это довольно-таки близко! Прямые рейсы из Москвы доставят вас в столицу страны Маскат за четыре с половиной часа. Из зимы в лето — красота! Даже визу получать не нужно. Точнее, визовый режим между нашими странами существует, но получение визы носит уведомительный характер: вы заполняете электронное заявление в интернете, и вам присылают готовый документ, который нужно распечатать и показать на стойке в аэропорту. Из удивительного и непонятного — зачем-то оманцам необходима девичья фамилия вашей матери. Сам контроль на границе проходится за пять минут.
Здесь опасно!
Соседний Йемен — страна, занимающая нижние строчки мировых рейтингов, здесь несколько лет идет гражданская война. Но поездкой в ОАЭ российского путешественника уже не удивишь, а тут и одна из самых закрытых стран мира, Саудовская Аравия, меняет законы и медленно, но верно разворачивается в сторону массового туризма. Оман же по безопасности — третья страна в мире после Финляндии и Исландии. Эти данные приводятся в рейтинге Всемирного экономического форума, эксперты которого в сентябре 2019 года оценили туристическую конкурентоспособность стран (The Travel and Tourism Competitiveness Report). Добавим, что Россия в этом списке на 98-м месте.
Это просто бесплодная пустыня! Здесь нечего смотреть
В пустыне живут ящерки, растут кустарники, а по барханам можно устроить джип-сафари, получив свою дозу адреналина и эффектные фотографии. В оманской пустыне даже есть туалеты — с водой и бумагой. Пески Вахиба — одна из достопримечательностей страны. А еще Оман — это зеленые террасы финиковых пальм с системой фалладжей (акведуков), наполненные водой ущелья — вади, прекрасные песчаные пляжи Оманского залива, роскошные отели и богатая культурная жизнь. Например, в оперном театре Маската, единственном, к слову, на Аравийском полуострове, мест свободных не бывает, а на гастроли приезжают лучшие труппы мира. В сентябре давали «Кармен», а в конце октября приезжала труппа Большого театра с оперой «История про Кая и Герду». Множество сохранившихся древностей позволяет представить, как жили во времена царицы Савской и Синдбада-морехода. Прогуляться по рынку старой Низвы, осмотреть порт города Сур, где до сих пор продолжают делать легендарные лодки доу, побывать в мечети султана Кабуса в Маскате просто необходимо.
Здесь жарко
Это правда. Более того, именно на территории Омана зафиксировали самую высокую ночную температуру на планете — это случилось в июле 2016 года. Тогда отметка термометра отказалась опускаться ниже 42,6 °С. Но это исключение из правил: даже в жаркое время года ночные температуры обычно достаточно комфортны. Идеальное же время для поездки в Оман — с ноября по март, когда температура воздуха составляет около 30–33 °С, проходят дожди, горы на глазах зеленеют, а вади наполняются водой.
Здесь в одежде только два цвета: черный и белый
Оманские женщины действительно носят черные накидки — абайи, а в особенно ортодоксальных семьях — и бурку, маску на лицо. Женщины, учившиеся или жившие за рубежом, как правило, ведут себя более свободно, часто они принадлежат к богатым семьям и меньше зависят от мнения общества. Они позволяют себе и яркие цветные платья. Мужской цвет — белый: белое платье — дишдаш и белая шапочка с вышивкой, которую каждый надевает на свой манер. Впрочем, на работе они могут позволить себе надеть платье в серых или кофейных тонах. Кроме того, в Омане довольно много индийцев и пакистанцев, у которых совсем другой стиль одежды. К туристам отношение дружелюбное, если не трепетное: никто не будет свистеть и плеваться вслед. Достаточно носить юбки или брюки ниже колен и прикрывать плечи, но если предстоит поездка в горы, то и шорты допустимы. Платки на голову не нужны. Территории отелей — без дресс-кода. Для купания в вади достаточно легкого платья-парео, но если его нет, то можно обойтись — проверять все равно некому (хотя предупреждающие о морали таблички с пиктограммами стоят по берегам).
Здесь невозможно путешествовать: все говорят на арабском
На самом деле английский довольно распространен, гиды владеют им в обязательном порядке, а остальные оманцы с удовольствием пообщаются с вами на языке жестов. Меню в любой придорожной забегаловке индо-пакистанского или йеменского происхождения снабжено английскими подписями, а также цветными картинками блюд. Дорожные указатели — на двух языках: арабском и английском, так что тут заблудиться невозможно.
Здесь не пьют алкоголь
Арабам алкоголь запрещен Кораном, но в отношении приезжих все вполне лояльно. Спиртное подается в большинстве отелей — для этого там покупают лицензию на алкоголь. Последнюю, кстати, могут приобретать и экспаты. Так что все возможно — в рамках правил.
Веганы здесь умрут с голоду
Ну конечно, а как же рис? А всевозможные овощи, хумус, фалафель, пирожки, пахлава? Продолжать можно бесконечно. Отдельно радует линейка коктейлей. Самые вкусные — манго, лайм с мятой и гранатовый. Причем, что интересно, гранат здесь размалывают вместе с косточками, поэтому цвет у этого напитка получается бледно-розовый. Он прекрасно утоляет жажду и нисколько не вяжет язык.
Здесь все дорого
Смотря что понимать под «всем». Местный бренд духов Amouage — 100 риалов (€250) за флакон. Но ведь его не обязательно покупать! Хотя запах от привычных Chloé или Gucci выветрится через три часа, а от Amouage — через трое суток. Бургер — 0,7 риала (116 руб.), шаурма — 1 риал (166 руб.), огромное блюдо риса с креветками или чикен-масала — 1,5 риала (250 руб.), коктейль манго с мятой — 0,8 риала (133 руб.). Мало того, это еще и неприлично вкусно.
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