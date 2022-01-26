10 фото-поз, подсмотренных у знаменитостей, чтобы на фотографиях выглядеть лучше, чем в жизни

10 любимых фото-поз от знаменитостей.
Пора признать печальную правду: весь мир помешался на фотографиях. Если кого-то всё ещё нет в Инстаграм, шёпот за спиной обеспечен. Пусть даже виртуальный. Ну а внешний вид на фото значит для некоторых куда больше, чем в жизни. Неудивительно, что многие попросту не узнают очередную онлайн-знаменитость в реальной жизни. Ведь барышни давно уяснили, как выглядеть на селфи куда эффектнее. Поза решает!
Инстаграм хорош тем, что реальность можно всегда приукрасить. Начиная от глобального (срежиссировать идеальный дом, семью, путешествия) и до мельчайших деталей. Тут замазал, там добавил цветокоррекцию – красота! А ещё можно просто встать удачно. Как позировать так, чтобы фигура казалась просто безукоризненной, давно уяснили знаменитости и инстаграм-модели. Хотите взять у них пару уроков?
1. «Крест-накрест»
Очень расслаблено, правда?
Хотите, чтобы ноги на фото максимально напоминали высушенные косточки юных моделей? Тогда согните одну ножку в колене и поставьте на носок перед другой. Эта позиция призвана имитировать расслабленность и небрежность. Но с фото придётся поторопиться: ступни затекают.
2. «Руки в боки» или «Ангел VS»
А крылья где?
Классический приём, подсмотренный у ангелов «Victoria’s Secret». Лёгкий прогиб в сторону и руки на талии делают последнюю визуально уже, а ноги на ширине плеч и носками слегка вовнутрь создают иллюзию более округлых бёдер. Беспроигрышная комбинация, но уж слишком бросается в глаза. Только крыльев не хватает.
3. «Выпускница»
Эту фото-позу также любят и заслуженные «ангелы», и русские медийные лица.
Кто на групповом фото для школьного альбома не старался кокетливо поставить ножку вперед и выделиться на фоне одноклассниц? Кто не пробовал, тот, наверное, мальчик. В итоге вся виньетка была забита вот такими «многоножками». Годы проходят, привычки остаются. Многие девушки и сегодня нещадно эксплуатируют этот приём: одну ногу слегка сгибают в колене и ставят прямо перед другой. Секунда дела – и минуc пяток кило. Жаль, нельзя так по городу передвигаться.
4. «Балетный класс»
Как у станка. Балетного.
Вариация на тему «выпускницы», но придётся пикантно потянуть носочек. В чём конкретный профит этой позы мы так и не поняли, но её оооочень любят знаменитости и блогеры.
5. «Я просто мимо шла»
Крутость без лишних усилий.
Немного повернуть корпус, ноги чуть шире, но в «расслабленном» положении – говоря проще, сделайте вид, что вы очень торопитесь и остановились буквально на полсекунды ради фото. Ну, хоть какая-то динамика.
6. «Кандидат в мастера спорта»
Тренер одобряет.
Тут всё просто: плечи расправить, одно плечо чуть опустить, ноги пошире и тянем одну ступню. Расслабленности в этой позе примерно столько же, сколько у биатлониста на старте Олимпийских игр. Но тело выглядит гораздо более подтянутым и рельефным.
7. «Я только что с красной дорожки»
Лучшая голливудская фото-поза.
Переходим к более сложному уровню: комбинации нескольких приёмов стразу. Одна рука на боку, нога впереди другой, полуоборот – и вы будто на красной дорожке. Даже, если просто выбрались с подругой после полуночи приесть чизбургер в «Макдональдс».
8. «Посмотрите на эти изгибы»
Чтобы все завидовали.
Любимый приём всех фигуристых знаменитостей: тело выгнуть буквой «S» и обязательно поместить руки поближе к бёдрам. Чем ближе, тем лучше. Чтобы все точно их заметили. Как, вы всё ещё не заходитесь слюной от этих форм?
9. «ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ ИЗГИБЫ»
Выдающиеся фото.
Если предыдущей позиции недостаточно для привлечения внимания, то пора использовать запрещённый приём. Дано: купальник, пляж (или большое желание туда попасть), прогиб в талии с обязательным выпячиванием пятой точки вперёд. Ракурс со спины рекомендован. Результат: талия кажется уже, грудь и ягодицы – больше. Не заметить ТАКОЕ в новостной ленте точно не получится. Всё ради «лайков», господа.
10. «Я – лучшая мама»
Просто «мимими».
Завершим этот обзор не пятыми точками, а семейными ценностями. Ведь мамочки – это целая каста в социальных сетях, которая вот-вот захватит власть в онлайн-мире, отобрав её у барышень в купальниках. Если и вы хотите примкнуть к сообществу, то без красивой семейной фотографии не обойтись. Считайте, это фото на пропуск. А лучший способ сделать идиллическую картинку – отправляться на открытое пространство (поле, поляна в лесу, ближайшая посадка) или живописную улицу города и обниматься. Всей семьёй. Самых маленьких – в центр композиции. Ну разве не мимими?
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