9 рецептов на скорую руку, когда в холодильнике почти нет продуктов

С несколькими ингредиентами и небольшим усилием можно сделать что-то действительно великолепное. /Фото: i.pinimg.com
С каждым из нас может случиться так, что оказавшись дома, мы вспоминаем, что продукты не куплены. Есть готовить нужно, а в холодильнике практически ничего не осталось. В таком случае не обязательно идти в магазин, можно просто использовать актуальную подборку рецептов от редакции Novate.ru и фантазию. Есть масса вариантов вкусных блюд всего из нескольких взаимозаменяемых ингредиентов.
1. Пикантный французский тост
Питательная и необычная горячая закуска. /Фото: 3.bp.blogspot.com
Если в доме есть хлеб, круассаны, печенье или английские маффины, а также яйца и немного специй — это веский повод попробовать необычный французский тост. Вместо добавления привычных сладких специй, как например корица или мускатный орех, стоит выбрать приправы, обычно предназначенные для ужина. Это может быть чеснок, красный перец или тмин. Также улучшить вкус поможет небольшое количество сыра, зелени, чего-нибудь мясного, жареных овощей — все, что может оказаться в холодильнике даже в небольшом количестве.
Полезный совет: Чтобы вкус стал более органичным, стоит придумать заправку для блюда. Подойдет любой соус или даже просто добавление пары капель растительного или оливкового масла.
2. Салат
Салат — это блюдо, которое можно и нужно готовить без рецепта. /Фото: static.1000.menu
Любая зелень станет основой салата. Потом без колебаний ее можно дополнить остатками риса, вареной или жареной картошки, порезанным на кусочки хрустящим хлебом, тертым или нарезанным сыром, любыми свежими, консервированными или обжаренными овощами, которые найдутся в холодильнике или кладовой. Для заправки можно использовать масло, какой-либо кислый ингредиент, например немного цитрусового сока или уксуса, а также соль и перец. По желанию также добавляются любимые специи, горчица или чеснок, чтобы сделать салат ароматнее.
3. Суп
Все, что найдется дома, станет отличным наполнением для супа. /Фото: i.ytimg.com
Суп — одно из самых простых блюд, которое можно приготовить, когда в доме не так уж много еды. Для него не нужен рецепт, почти все, чего не хватает, можно с легкостью заменить другими компонентами. Для начала хорошо бы найти какую-нибудь бульонную основу. Это может быть замороженный бульон, бульон в виде кубика или любой кусочек мяса, жира, который добавляется в воду для навара. После этого в него отправляется все, что найдется по вкусу. Подойдут овощи, макароны, рис, нут, чечевица, бобы, фарш или любые злаки, рыба, свежие и сушеные травы. Варить на медленном огне.
4. Острая овсяная каша
Вкусная овсянка бывает не только на завтрак. /Фото: thezeroed.com
На ужин тоже вполне можно приготовить тарелку этой питательной и вкусной каши. Для того чтобы сделать из овсянки настоящее блюдо, лучше приправить ее пряными травами и специями, а также солью и перцем, добавить сыр и овощи, а сверху положить жареное яйцо. Все это готовится очень быстро. Блюдо получается сытным и аппетитным.
5. Питательный лаваш
Если есть лаваш и что-нибудь еще, то вкусная еда обеспечена. /Фото: i.pinimg.com
Пара лавашей и немного тертого сыра — это та основа, из которой получится отменная трапеза. Немаловажной составляющей вкусной закуски является соус. Его можно сделать из кетчупа и майонеза, сметаны, острого соуса или томатной пасты. В качестве ингредиентов отлично подойдут помидоры, кукуруза, тыква, вареная курица, лук, поджаренный фарш, крабовые палочки, яйцо или что-то другое, что найдется в холодильнике. Разложенный лаваш смазывается соусом, потом посыпается начинкой и сворачивается в рулетик, который после этого разрезается на порционные кусочки. Перед употреблением лучше дать настояться. Дополнительно можно обжарить кусочки на сковороде.
6. Фриттата
Диетическая фриттата из кабачков. /Фото: static.1000.menu
Если в доме есть яйца, то семья без вкусного ужина не останется. Фриттата — это одно из
довольно простых и быстрых в приготовлении блюд. Смесь овощей и трав, немного молока и полчаса времени — все, что понадобится для приготовления. Фриттату можно приготовить абсолютно с любыми ингредиентами, с картофелем, макаронами, кабачками, помидорами, луком, колбасой, сыром или мясом. Этот итальянский омлет обычно готовится на открытой сковороде, а потом отправляется в духовку или настаивается под крышкой.
7. Пицца
Блюдо хорошо подходит, как для одного человека, так и для компании. /Фото: pizzeria.stormeoo.fr
Если дома есть самые основные ингредиенты для выпечки, можно приготовить пиццу, которую любит практически каждый. Отличным вариантом для готовки будет как большая пицца, так и несколько маленьких порционных пицц для каждого, кто будет есть. Сначала готовим простое тесто: смешиваем около 2,5 чашек муки с чайной ложкой соли, тремя чайными ложками разрыхлителя и тремя третями чашки воды. Замешиваем, раскатываем и покрываем имеющимися ингредиентами. Сначала любой соус, а потом ингредиенты, которые завалялись в холодильнике или морозилке. Чтобы сделать десертную пиццу, можно использовать смесь корицы и сахара, а также любые фрукты и ягоды.
8. Жареный рис
Отменное сытное и оригинальное блюдо для плотного обеда или ужина. /Фото: static.1000.menu
Небольшое количество риса — это уже хорошее начало. Сделать эту кашу разнообразнее поможет простой и универсальный рецепт. Готовим вареный рис. На сковороде обжариваем овощи или мясные ингредиенты и добавляем рис, томим вместе. Возможно, в морозилке найдется пакетик с замороженными овощами или в шкафу свежие ингредиенты, например, горох, кукуруза, морковь или брокколи. Вкусно получается обжаренный рис с яйцом. Оригинальное сочетание дают грецкие орехи или арахис. Для любителей пряной еды полезными составляющими будут острый перец и соевый соус. Эксперименты приветствуются.
9. Блины
Вкусное блюдо с массой вариантов приготовления. /Фото: static.wixstatic.com
Если есть основные компоненты для выпечки — мука, соль, яйца и молоко — всех домашних можно порадовать блинами. Существует еще пара альтернативных вариантов: вафли, пирог и оладьи, сырники. Пропорции ингредиентов могут немного отличаться, но основа одинаковая, и в итоге получится универсальное блюдо, которое можно есть просто так или дополнить множеством различных начинок. С блинами хорошо сочетается не только сгущенка и варенье. Подойдут сливки, растопленный шоколад, нарезанные фрукты, сухофрукты, крошка печенья, мармелад. Блинчики могут быть и с несладкой начинкой: также масса вариаций.
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