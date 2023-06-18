9 рецептов на скорую руку, когда в холодильнике почти нет продуктов

С несколькими ингредиентами и небольшим усилием можно сделать что-то действительно великолепное. /Фото: i.pinimg.com

1. Пикантный французский тост

Питательная и необычная горячая закуска. /Фото: 3.bp.blogspot.com

2. Салат

Салат — это блюдо, которое можно и нужно готовить без рецепта. /Фото: static.1000.menu

3. Суп

Все, что найдется дома, станет отличным наполнением для супа. /Фото: i.ytimg.com

4. Острая овсяная каша

Вкусная овсянка бывает не только на завтрак. /Фото: thezeroed.com

5. Питательный лаваш

Если есть лаваш и что-нибудь еще, то вкусная еда обеспечена. /Фото: i.pinimg.com

6. Фриттата

Диетическая фриттата из кабачков. /Фото: static.1000.menu

7. Пицца

Блюдо хорошо подходит, как для одного человека, так и для компании. /Фото: pizzeria.stormeoo.fr

8. Жареный рис

Отменное сытное и оригинальное блюдо для плотного обеда или ужина. /Фото: static.1000.menu

9. Блины

Вкусное блюдо с массой вариантов приготовления. /Фото: static.wixstatic.com